La lágrimas de Lewis Hamilton tras conseguir su primera victoria con Ferrari: “Me ayudaron a cumplir mi sueño”

La emoción de Lewis Hamilton en el podio

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña dejó una de las imágenes más emotivas de la temporada de Fórmula 1: Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, no pudo contener la emoción al celebrar su primera victoria como piloto de Ferrari en el podio del circuito catalán. El multicampeón de la Máxima agradeció a la escudería italiana y a sus seguidores tras cumplir un anhelo que arrastraba desde su infancia.

Al término de una carrera exigente, Hamilton se mostró visiblemente conmovido al descender del monoplaza y ascender al primer escalón de la tarima. Mientras sonaban los himnos de Reino Unido e Italia, el piloto británico sonreía orgulloso y con los ojos brillosos, mientras compartía la emoción con sus compatriotas George Russell y Lando Norris, quienes completaron el podio.

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“Grazie a tutti Maranello, muchísimas gracias. Me han ayudado a cumplir este sueño y no puedo agradecéroslo lo suficiente. Gracias a todos por darlo todo desde casa. Estoy muy orgulloso de ustedes”, declaró Hamilton mientras celebraba.

El británico vivió la jornada como una consagración personal. “De joven veía por televisión todos los éxitos de Ferrari y me preguntaba cómo sería ganar con este coche. Estaré eternamente agradecido y sí, espero que esta sea la primera de muchas”, afirmó el piloto, cuya emoción fue reconocida por la prensa internacional y los aficionados presentes. La celebración incluyó gestos de agradecimiento a su familia y seguidores: “Gracias a mi familia y gracias a los aficionados por seguir recordándome quién soy, no podría haberlo hecho sin ustedes”, expresó Hamilton.

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Lewis Hamilton volvió a ganar una carrera, su primera con Ferrari (Reuters)

La victoria en Montmeló no solo puso fin a una sequía de casi dos años sin triunfos para el británico (La última vez que había ocupado el primer lugar fue el 28 de julio de 2024 en el Gran Premio de Bélgica), sino que también representó un hito en su etapa con Ferrari. El británico consiguió su triunfo número 106 en la máxima categoría, la séptima en el trazado catalán, en una competencia marcada por la estrategia y la resistencia al desgaste de los neumáticos.

El podio, compartido con Russell (Mercedes) y Norris (McLaren), fue testigo de la emoción de Hamilton, quien recibió el reconocimiento de sus colegas y del público. El piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial, tuvo que abandonar la carrera antes del final, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) no lograron posiciones destacadas. El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó octavo y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) decimocuarto.

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Lewis Hamilton se quedó con el Gran Premio de Barcelona (Reuters)

La escena del podio en Barcelona quedará registrada como uno de los momentos más emotivos de la temporada, con un Lewis Hamilton agradecido y conmovido tras conquistar su primer triunfo vestido de rojo, acompañado por los aplausos de la afición y el respeto de la parrilla. El británico, que venía de obtener el segundo puesto en el Gran Premio de Mónaco, volverá a las pistas el próximo fin de semana del 26 de junio cuando el calendario marque las primeras prácticas libres de cara al Gran premio de Austria que se llevará a cabo el domingo 28.

En lo que respecta a la clasificación de pilotos, Hamilton se ubica en la segunda posición con 115 puntos, 41 unidades por detrás del líder Kimi Antonelli (Mercedes) y 9 de George Russell, su ex compañero en la Flecha Plateada.

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