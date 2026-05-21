David Beckham se refirió a su legado: “Quiero que mi familia entre a ese estadio y sepa que papá lo construyó”

David Beckham impulsa su fortuna de USD 1.000 millones mediante disciplina, visión empresarial y valores familiares sólidos (Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Cuando el reloj marca las 10 am en Chiswick, David Beckham ya lleva dos horas en el set, donde su puntualidad organiza la jornada. En una casa del oeste de Londres, durante una entrevista con la revista económica Forbes, Beckham coordina una grabación publicitaria de su productora, Studio 99, rodeado de un equipo que sigue su ritmo.

A los 51 años, el exfutbolista traslada la exigencia de los estadios al mundo empresarial. La disciplina profesional que lo distingue fue inculcada desde niño: “Yo estaba ahí ayudando, preparando té y haciendo pasteles. Ese es el mejor regalo que me podrían haber dado. Se trata de la ética del trabajo”, recuerda sobre los esfuerzos compartidos junto a sus padres.

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La escena ilustra cómo Beckham, ya retirado del fútbol, despliega su profesionalismo y exigencia también en la producción audiovisual y la gestión de su imagen, reflejando la continuidad de su disciplina y ética del trabajo en su vida empresarial.

Con esta base, Beckham ha transformado su fama deportiva en un patrimonio de USD 1.000 millones, según la revista económica Forbes, consolidándose como uno de los pocos atletas vivos que han alcanzado ese nivel de fortuna.

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“Desde el principio comprendí que estar con las marcas adecuadas y compartir sus mismos valores es clave para trabajar con ellas durante 10, 15 o 20 años”, afirma David Beckham, resumiendo la estrategia de largo plazo que guía sus alianzas comerciales.

Su método consiste en cultivar relaciones duraderas y cuidar cada detalle: “Me esfuerzo mucho en estas relaciones porque son importantes… Siempre damos lo mejor de nosotros”, explica, enfatizando el compromiso y la coherencia como ejes de su modelo de negocios.

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El Inter Miami, club de la Major League Soccer, multiplicó por 12 la inversión inicial de Beckham y elevó su participación a más de USD 300 millones (Portada de Forbes)

Inversión en el Inter Miami: historia, desafíos y éxito financiero

El paso decisivo en la fortuna de David Beckham fue la creación del Inter Miami, club de la Major League Soccer, donde posee el 26%. La opción de adquirir una franquicia, pactada al llegar a la Major League Soccer en 2007, resultó ser una apuesta por el futuro. Apostó por Miami convencido de su potencial futbolístico y multicultural, una decisión que multiplicó su inversión inicial por 12 y situó el valor de su participación en más de USD 300 millones.

“Ver todos los obstáculos que ha superado es extraordinario. David es un maestro en hacer posible lo imposible”, destaca Victoria Beckham, subrayando el temple con el que afrontó los retos del proyecto. El club, ganador de la Copa MLS y con figuras como Lionel Messi, ha disparado sus ingresos, mientras la construcción del Nu Stadium y el desarrollo inmobiliario asociado han elevado aún más el valor global de la franquicia y de la fortuna de David Beckham.

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La diversificación empresarial de David Beckham incluye suplementos IM8, snacks Beeup y producción de documentales exclusivos para Netflix (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Estrategias de negocios y diversificación tras su retiro del fútbol

Tras retirarse del fútbol profesional en 2013, David Beckham canalizó su notoriedad hacia sectores estratégicos como la salud, la alimentación y el entretenimiento. Lanzó la marca de suplementos IM8 y la línea de snacks Beeup, ampliando su portafolio más allá del deporte. En 2025 sumó USD 100 millones solo en acuerdos publicitarios y nuevos lanzamientos, manteniendo un flujo constante de ingresos.

No se limitó a prestar su imagen, sino que asumió el control total de su marca, supervisando alianzas, productos y campañas. La diversificación ha sido una constante: inversiones en bienes raíces, producción de documentales para Netflix y asociaciones con empresas emergentes forman parte de su entramado empresarial. Este modelo de expansión ha convertido a David Beckham en referente para otros deportistas retirados.

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La independencia y el rigor en la gestión de su imagen distinguen el modelo de negocios de David Beckham en el sector del marketing deportivo (REUTERS/Marco Bello)

Alianzas y acuerdos claves en la construcción de su imperio

El rigor de David Beckham queda reflejado en quienes colaboran con él. “David es muy exigente con su marca. No quiere errores. Cuando te enfocas en el lujo, tienes que ser meticuloso con todo”, describe Jamie Salter, director ejecutivo del conglomerado de gestión de marcas Authentic Brands Group, con quien Beckham firmó en 2019 la venta del 55% de su marca por USD 250 millones, manteniendo el control creativo. Este acuerdo fortaleció su presencia internacional y le otorgó acceso a una de las mayores potencias de marketing del mundo.

El respeto por los detalles también es reconocido por colegas como Tom Brady, leyenda de la NFL: “Es muy minucioso y reflexivo a la hora de tomar decisiones”. Así, David Beckham mantiene la independencia en su marca global sin ceder el control sobre los aspectos claves de su imagen y sus negocios.

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El legado familiar de David Beckham se refleja en la construcción del club y la visión de un patrimonio transgeneracional ligado a la ética del trabajo (Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Vida familiar, valores y visión de legado

El legado es una preocupación central para David Beckham, tanto en el plano empresarial como personal. “Quiero que mi familia entre a ese estadio y sepa que papá lo construyó”, confiesa, reflejando cómo sus logros buscan dejar huella en sus hijos. La familia, compuesta por Victoria y sus cuatro hijos, es parte fundamental de ese legado, aunque también ha enfrentado desafíos y distancias, como la separación pública de Brooklyn.

La visión de David Beckham va más allá del éxito propio. “Cuando incluí la compra de un equipo en mi contrato, fue simplemente por el legado que dejé. Se trataba de un compromiso con Estados Unidos, con la Major League Soccer, con el fútbol”, afirma.

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Esta perspectiva, sumada a la ética del trabajo heredada y al control inteligente de su imperio, explica cómo ha logrado superar la barrera del millardo y consolidar su lugar como referente global de gestión de marca y visión empresarial, según destaca el informe de Forbes.