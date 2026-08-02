Crimen y Justicia
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Un colectivo se estrelló contra un árbol tras un choque con un auto en Berisso y hubo más de 20 heridos

Pese a que no se registraron víctimas fatales, en la zona se montó un gran operativo de seguridad y asistencia. Las causas detrás del accidente se encuentran bajo investigación judicial

El accidente ocurrió sobre la Avenida del Petróleo, cerca del Tiro Federal (Facebook: Somos HyD)
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Este sábado al mediodía se reportó un fuerte choque entre un colectivo de la Línea 202 y un Ford Ka en la localidad bonaerense de Berisso. A raíz del impacto, el micro terminó incrustado contra un árbol y hubo un total de 20 heridos aproximadamente.

El siniestro ocurrió sobre la Avenida del Petróleo, a la altura del Club Trabajadores de la Carne, cerca del predio del Tiro Federal, en la prolongación de la avenida 60 que conecta La Plata, y quedó registrado por la cámara de seguridad interior que portaba la unidad de transporte público. Según se pudo observar en esas imágenes, el auto circulaba por el carril lento delante del micro, cuando su conductor redujo abruptamente la velocidad.

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A raíz de esta sorpresiva maniobra, el colectivo no logró esquivarlo, lo rozó y perdió el control. Esto terminó por provocar que se saliera de su carril para finalmente colisionar contra un árbol de la rambla. Como consecuencia del choque, cerca de 20 personas resultaron heridas; la mayoría de ellas fueron identificadas como pasajeros del micro.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, al menos uno de los ocupantes del Ford Ka también sufrió lesiones. En respuesta al incidente, acudieron al lugar dos dotaciones de Bomberos, nueve ambulancias del SAME y dos equipos de Defensa Civil, que asistieron a los heridos y realizaron tareas de rescate. Asimismo, testigos relataron que el personal de salud ingresó al colectivo con camillas para atender a los pasajeros afectados.

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Así quedó el frente del colectivo, tras haberse chocado contra un árbol (Bomberos Voluntarios Berisso)
Así quedó el frente del colectivo, tras haberse chocado contra un árbol (Bomberos Voluntarios Berisso)

Poco después, el Municipio de Berisso emitió un comunicado oficial, en donde indicaron que el operativo de seguridad y asistencia fue eficaz. “Mediante el trabajo articulado entre áreas municipales y organismos externos, se logró el auxilio inmediato de decenas de personas con heridas de distintas consideraciones, y el traslado a hospitales de la región”, señalaron.

Además, informaron que en la emergencia participaron los agentes de Defensa Civil, Seguridad Vial, nueve ambulancias de SAME Berisso, SAME Ensenada y el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales.

Uno de los heridos era pasajero del auto accidentado (Bomberos Voluntarios Berisso)
Uno de los heridos era pasajero del auto accidentado (Bomberos Voluntarios Berisso)

Por este motivo, el tránsito permaneció seriamente afectado en la zona del accidente mientras se realizaban las pericias para determinar las causas del siniestro. Esto obligó a que los vehículos debieran circular a paso de hombre debido al operativo de seguridad y asistencia desplegado en la avenida.

Fatal accidente en Berisso: una joven murió tras chocar una moto contra un árbol en la calle 7

Una joven murió el pasado 27 de julio en un accidente de tránsito ocurrido en Berisso, luego de que la moto en la que viajaba como acompañante se despistara y chocara contra un árbol. Pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia, no fue posible salvarla.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando la conductora, que se desplazaba junto a la víctima en una Honda Wave de 110 cc roja, perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan. El hecho ocurrió en la calle 7, entre 163 y 164.

La moto en donde viajaba la víctima como acompañante (Gentileza: 0221)
La moto en donde viajaba la víctima como acompañante (Gentileza: 0221)

Tras el impacto, los testigos del siniestro alertaron al 911 y al lugar acudieron patrullas policiales y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Al arribar, los paramédicos constataron la muerte de la joven acompañante y trasladaron a la conductora al Hospital Mario Larrain, donde permanecía internada fuera de peligro.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 14, a cargo de la fiscal Patricia Tasano, quien dispuso actuaciones bajo la carátula de “homicidio culposo”. Los motivos que provocaron la pérdida de control de la moto no fueron esclarecidos hasta el momento y forman parte de la investigación en curso.

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