Crimen y Justicia
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Liberaron al pediatra acusado de abusar sexualmente de la madre de un paciente en Santa Fe

El médico enfrenta tres denuncias por abusos sexual. Mientras continúa la investigación, el hombre recuperó la libertad a pesar de que la fiscalía solicitó prisión preventiva para proteger a las víctimas

Sanatorio Sagrado Corazón de la ciudad de Santa Fe
Sanatorio Sagrado Corazón de la ciudad de Santa Fe donde ocurrieron los hechos
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El pediatra investigado en Santa Fe recuperó la libertad mientras se lo investiga por haber abusado sexualmente de la madre de una paciente. El médico de 40 años, fue imputado por tres denuncias. El magistrado desestimó los argumentos de la Fiscalía sobre riesgos procesales y, aunque rechazó la prisión preventiva, impuso restricciones estrictas.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el 20 de julio cuando una mujer de 26 años acudió al sanatorio Sagrado Corazón con su hija. Allí, el pediatra se habría ofrecido a revisarla ya que la madre también presentaba sintomatología.

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La mujer denunció haber sido abusada durante una consulta médica. En su relato contó: “A mi nena la escucha con el estetoscopio por encima de la remera. Cuando me escuchó a mí, empezó a levantarme el buzo, la remera y después el corpiño. Yo buscaba acomodarme la ropa y le dije: ‘Ahí están mis tetas’. No pude reaccionar”.

La situación la dejó en estado de shock. “No pude decirle nada. Uno siempre piensa que si le pasa algo así va a reaccionar, pero yo no pude. Lo único que quería era salir de ahí”, expresó la mujer en la serie de videos que publicó. Tras la difusión, otras personas se contactaron con la denunciante. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió una investigación y solicitó la captura del profesional, que se concretó días después.

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El pediatra está vinculado con otros casos de abuso

En paralelo, el sanatorio decidió desvincular al médico y comunicar la situación a otras instituciones donde había prestado servicios. Durante la audiencia imputativa, la fiscal Vivian Galeano formalizó las acusaciones por tres casos distintos.

El primero se remonta a septiembre de 2022, cuando una adolescente de 14 años denunció un abuso durante una consulta en el Hospital Iturraspe. Según la investigación, la menor relató que el profesional excedió los límites de una revisión médica y le solicitó un beso. Este expediente había sido archivado inicialmente en diciembre de 2022, pero fue reabierto ante la aparición de nuevos elementos y la acumulación de denuncias.

El segundo caso corresponde a una denuncia presentada en 2024 por una niña que relató episodios ocurridos entre sus siete y ocho años en un contexto familiar. La declaración testimonial de la menor en Cámara Gesell será clave para el futuro de la causa.

La Fiscalía decidió acumular los expedientes tras advertir similitudes en los tres relatos. La fiscal Galeano requirió la prisión preventiva al considerar riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, postura que no compartió el juez Silva. Aunque el juez interviniente no compartió y dejó al pediatra en libertad.

Las víctimas y sus familiares manifestaron preocupación y malestar tras la decisión judicial. Jemima, una de las jóvenes denunciantes, expresó a La Capital: “Me siento muy mal porque se lo deja en libertad. No me parece justo que ahora tenga que resguardarme yo, mi seguridad, la de mi hija y la de mi pareja. Tengo miedo, esa es la realidad”. También aseguró que, luego de conocerse la resolución, recibió presiones para eliminar publicaciones en redes sociales. En ese espacio, relató, otras posibles víctimas comenzaron a contactarse con ella tras la divulgación del caso.

Por su parte, Jorgelina, madre de otra de las denunciantes, cuestionó la demora en la respuesta judicial y sugirió que la situación podría revelar un patrón de conducta por parte del médico: “Cuando fui a la Fiscalía me contaron que había otra denuncia previa. Sabía que no era algo casual, sino un patrón de esta persona”, sostuvo.

La defensa del profesional, encabezada por el abogado Matías Pautasso, negó las acusaciones y criticó el accionar del Ministerio Público. El juez dispuso que, en caso de que Esteban A. continúe ejerciendo la medicina, toda consulta deberá realizarse en presencia de otro profesional de la salud. Además, estableció la prohibición de salir de la provincia y del país y la presentación de una caución económica de 15 millones de pesos mediante un bien registrable.

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