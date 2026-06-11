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Rodrigo De Paul eligió a una selección sudamericana como revelación del Mundial 2026: a quién mencionó como figura joven

El volante analizó lo que puede llegar a pasar en el certamen ecuménico que comenzó este jueves

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Rodrigo De Paul: sus predicciones y emociones ante el Mundial

Rodrigo De Paul analizó lo que puede llegar a pasar en el Mundial 2026 y respondió una serie de consultas en las que anticipó qué equipo puede ser la revelación y la figura juvenil del torneo que se juega en México, Canadá y Estados Unidos.

El ex jugador de Racing señaló a Ecuador como posible revelación del certamen ecuménico y dijo que el equipo dirigido por Sebastián Beccacece puede sorprender en el torneo.

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La declaración del mediocampista surgió en un ping pong en las redes sociales de Inter Miami, donde resumió su pronóstico con una frase: “Vamos a darle un punto a Ecuador”. Dicho equipo integra el Grupo E junto con Costa de Marfil, Curazao y Alemania, según se consignó en esa dinámica.

En la misma interacción, De Paul eligió a Nico Paz como su apuesta entre los jóvenes del torneo: “Un montón... Pero me voy a quedar con un argentino, Nico Paz”.

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Sobre el objetivo de Argentina, el futbolista aseguró que transita el camino al debut “disfrutando del proceso” y subrayó: “Sé que no es fácil. Tenemos que ir a defender la Copa del Mundo. Somos los últimos ganadores. Ilusionado, con muchas ganas de repetir”.

En tanto que reconoció el esfuerzo de los hinchas y lo importante que son con su aliento. Y los convocó a renovar el aguante desde las tribunas: “Les pedimos que se hagan escuchar”, dijo el mediocampista de 32 años.

La selección argentina se prepara para su debut en el Grupo J: jugará contra Argelia el próximo martes en Kansas City, y luego enfrentará a Austria y Jordania.

Rodrigo De Paul adelantó qué Ecuador será la revelación y que su compañero Nico Paz la figura juvenil del Mundial 2026 (Credit: John Reed-Imagn Images)
Rodrigo De Paul adelantó qué Ecuador será la revelación y que su compañero Nico Paz la figura juvenil del Mundial 2026 (Credit: John Reed-Imagn Images)

Este martes, luego de la goleada 3-0 de Argentina ante Islandia, De Paul señaló: “Argentina siempre es candidato, la gente se ilusiona. Creo que es lo que toca, ganamos la última Copa América, ganamos el último Mundial, es lo normal”. Y explicó: “Trabajamos un montón para el club y la Selección, así que estamos muy ilusionados”.

También compartió una frase que ilusionó a los fanáticos de la Albiceleste: “Saben que vamos a dejar todo lo que tenemos y un poquito más. Darles alegrías para que se vuelva a ver la unión en Qatar. Me gustaría volver a ver a los argentinos unidos como esa tarde en el Obelisco. Ojalá lo podamos repetir. Que lo vamos a intentar, seguro”.

Respecto de la diferencia con la que llegan a este Mundial, sostuvo: “Estamos con un poquito más de experiencia, pero a nivel mental, nacimos para competir: tenemos la misma ilusión que hace tres años y medio”.

La selección campeona del mundo y bicampeona de América volvió a jugar contra un elenco europeo después de mucho tiempo. Luego de su consagración ecuménica en Qatar 2022, se midió ante rivales del continente, africanos, asiáticos y oceánicos.

La delegación argentina se prepara en su base en Kansas City, mientras que este jueves se conoció la incorporación al plantel de 26 de jugadores de Marcos Senesi como reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi.

Argentina buscará revalidar los laureles conseguidos en Qatar 2022. La Copa del Mundo comenzó este jueves con el triunfo de México 2-0 ante Sudáfrica y tiene la particularidad de contar con tres sedes (Canadá, México y los Estados Unidos) y un formato nuevo de 48 equipos.

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