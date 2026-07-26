María Corina Machado dijo que no participará en los diálogos con el chavismo pero aclaró que no será un obstáculo

Fotografía de archivo del 25 de mayo de 2026 que muestra a la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, hablando en Ciudad de Panamá (Panamá) (EFE/ Bienvenido Velasco/ ARCHIVO)

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este domingo que no forma parte del nuevo mecanismo de diálogo anunciado entre el chavismo y miembros de la Asamblea Nacional electa en 2015, pero aseguró que no se convertirá en un obstáculo para iniciativas que produzcan avances verificables hacia una transición política en Venezuela.

En un comunicado firmado junto al dirigente opositor Edmundo González Urrutia, Machado señaló que el proceso anunciado por ambas partes fue diseñado sin su participación.

“No nos corresponde explicar sus alcances ni sus decisiones”, indicó, al pedir a quienes impulsan la iniciativa que informen al país sobre sus objetivos, metodología y calendario.

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La líder opositora venezolana sostuvo que cualquier propuesta será analizada en función de resultados concretos. Entre los puntos que consideró esenciales mencionó la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías para los distintos actores políticos, la convocatoria de elecciones presidenciales y el respeto a lo que calificó como la soberanía expresada en las urnas.

“Nosotros no seremos obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales”, expresó Machado en el documento difundido este domingo. Añadió que su posición estará determinada por “logros concretos y verificables” y no por los anuncios o acuerdos políticos en sí mismos.

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Un comunicado de María Corina Machado y Edmundo González presenta su visión sobre la situación política en Venezuela y su rol en la reconstrucción.

Un documento firmado por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado en Venezuela expone un llamado a la unidad ciudadana y un gobierno de altura.

El pronunciamiento ocurre después de que sectores vinculados con la antigua Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen venezolano anunciaran la creación de un grupo de trabajo conjunto con el objetivo de abordar temas relacionados con la democracia y la reconstrucción del país.

El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, informó que el mecanismo comenzaría sus actividades el próximo 1 de agosto y afirmó que la cooperación entre sectores políticos era necesaria para avanzar en la recuperación nacional.

“Solo a través de la unidad podemos avanzar en la reconstrucción y el mantenimiento de la paz”, declaró.

La iniciativa tomó forma tras contactos entre dirigentes opositores y funcionarios chavistas. Uno de esos encuentros involucró a Dinorah Figuera, representante de la Asamblea Nacional de 2015, quien viajó a Caracas para reunirse con miembros del oficialismo.

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Figuera explicó que el objetivo era impulsar una hoja de ruta política y técnica orientada a recuperar condiciones democráticas. Sectores opositores participantes señalaron que la agenda incluiría el fortalecimiento de las instituciones, la revisión del sistema electoral y la restitución de garantías para la participación política.

La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, reunida con el chavista Jorge Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Machado señaló que los terremotos del 24 de junio agravaron una crisis que ya estaba marcada por años de deterioro institucional y falta de respuesta estatal. La dirigente opositora afirmó que el desastre dejó “muerte, destrucción y ruina” en comunidades enteras y sostuvo que la emergencia expuso nuevamente las dificultades de los venezolanos para acceder a una asistencia adecuada en medio de la tragedia.

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Denunció que parte de la ayuda organizada por ciudadanos para atender a los afectados fue bloqueada, desviada o sometida a controles que impidieron su llegada a quienes más la necesitaban. La opositora afirmó que la reconstrucción del país no puede limitarse a la recuperación de infraestructuras dañadas, sino que requiere, a su juicio, instituciones capaces de responder a la población y garantizar condiciones de libertad y dignidad.

En su mensaje, la Machado también reiteró que su objetivo es regresar a Venezuela y participar en un proceso de reconstrucción nacional.

“Vamos a volver a Venezuela, a acompañar al pueblo al que nos debemos”, afirmó.

La premio Nobel vinculó esa reconstrucción con el llamado “Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República”, una propuesta que incluye, según explicó, la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados y la creación de condiciones para una transición política.

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