Shakira felicita a México por su triunfo frente a Sudáfrica en el Mundial 2026

Shakira y Burna Boy en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Tras su participación en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, Shakira externó su felicitación a la Selección Mexicana por su triunfo frente a Sudáfrica. La colombiana escribió en sus redes sociales:

“Felicidades, México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable”. Además, compartió una fotografía del marcador donde se resaltan los dos goles que le dieron el triunfo al Tri.

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La barranquillera ha sido vocal en el cariño que siente por México, especialmente después de las trece fechas que logró agotar en el Estadio GNP Seguros de CDMX.

La historia de amor entre Shakira y México comenzó desde el inicio de su carrera (Ig/Shakira)

Además, Shakira pide paz para la realización del Mundial 2026

A través de un mensaje que subió a sus redes sociales, Shakira pidió paz para el Mundial 2026 después de interpretar Dai Dai en la inauguración, un mensaje que vinculó la celebración futbolística con su defensa de la educación infantil y con el destino de las regalías de la canción oficial al Fondo de Educación de la FIFA.

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“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y sobre todo que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”, escribió Shakira.

La cantante barranquillera interpretó Dai Dai junto al nigeriano Burna Boy en lo que fue su cuarta aparición en ceremonias de la Copa del Mundo. Su número incluyó juegos de luces, un despliegue escénico, fuegos artificiales y un vestuario amarillo acompañado por un grupo amplio de bailarines.

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Así fue la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en CDMX

Artistas mundial inauguración

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 tuvo como sede principal el Estadio Ciudad de México. En el centro del campo apareció el trofeo del torneo ante miles de asistentes.

La bienvenida estuvo a cargo de Lila Downs, quien dijo en la ceremonia: “El futbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones”, según el texto fuente. Después se presentó Maná como el primer grupo del programa musical.

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Danny Ocean interpretó Partidazo, mientras que Los Ángeles Azules y Belinda cantaron Por ella. La programación reunió a artistas de distintos géneros y países como J Balvin y Maná, una mezcla que el propio evento planteó como reflejo de la diversidad del certamen.

La ceremonia duró aproximadamente 20 minutos y después dio paso a un desfile de banderas de todas las selecciones participantes. Andrea Bocelli y la surcoreana Ejae aportaron un segmento musical antes de la salida al campo de México y Sudáfrica.

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El encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano fue Alejandro Fernández.

La educación infantil ocupa un lugar central en el mensaje de Shakira

Shakira actua durante la ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

La respuesta a la pregunta sobre por qué Shakira habló de educación en la inauguración del Mundial está en su trayectoria fuera de los escenarios: desde los 17 años enfoca parte de su carrera en niños en situación vulnerable, y en 1997 fundó la Fundación Pies Descalzos en Barranquilla, Colombia, al observar la desigualdad en su país.

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El objetivo de esa organización es garantizar acceso a educación de calidad e impulsar programas de nutrición y apoyo psicológico. También construye escuelas, equipa salones, capacita maestros y promueve la participación de madres y padres en la vida escolar.

Esa dimensión internacional creció en 2003, cuando Shakira asumió el papel de embajadora de UNICEF, de acuerdo con el texto fuente. Dos años después, en 2005, impulsó la creación de la Latin America Solidarity Action, una asociación orientada a promover políticas públicas de apoyo a la primera infancia.

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Durante la inauguración del Mundial 2026, la intérprete sostuvo que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas. Todas las regalías de Dai Dai se destinan al Fondo de Educación de la FIFA.