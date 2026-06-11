Más de 80 mil cristales: los detalles del comentado look de Belinda en la inauguración del Mundial 2026

Belinda junto a Los Ángeles Azules durante la inauguración del Mundial 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Belinda volvió al Estadio Ciudad de México este jueves 11 de junio para cantar en la inauguración del Mundial 2026, más de dos décadas después de su primera presentación masiva en ese mismo recinto, un concierto de 2002 para promocionar a Amigos x Siempre, su debut en las telenovelas mexicanas.

En el espectáculo de apertura, Belinda compartió escenario con Los Ángeles Azules para interpretar “Por ella”, tema incluido en el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La cartelera también incluyó a Shakira, Alejandro Fernández, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Maná, Ryan Castro y Tyla, mientras Salma Hayek Pinault participó como embajadora, de acuerdo con la FIFA.

El comentado look de Belinda para el Mundial 2026

Este es el look completo de Belinda para al Mundial 2026 (ig/belindapop)

Para la inauguración del Mundial, Belinda eligió un corsé color rosa mexicano con mangas largas y un pantalón de mezclilla Levis. Estas piezas fueron forradas con más de 80 mil cristales Swarovski.

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La elección provocó comentarios en redes sociales, donde parte del público la calificó como un “look sencillo” frente a la imagen más glamurosa que suele mostrar en galas y premiaciones. No obstante, poco tuvo de sencillo, pues fue confeccionado por el diseñador Juan Carlos Plasencia.

Además, la cantante optó por usar piezas de joyería de Jacob & Co, en todos rosa y azul.

La actuación con Los Ángeles Azules colocó a “Por ella” como uno de los momentos más comentados de la inauguración. El tema fue compuesto por Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda Peregrín.

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El regreso de la cantante al ahora llamado Estadio Ciudad de México quedó leído por muchos como un reencuentro con el escenario donde comenzó su trayectoria artística. Dos décadas después de aquel concierto de Amigos x Siempre, la imagen de Belinda con trenzas frente a miles de personas sigue asociada al inicio de su carrera y a la memoria colectiva de la cultura pop mexicana.

La exitosa carrera de Belinda: de las telenovelas al Mundial 2026

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Belinda and Los Angeles Azules perform during the opening ceremony before the match REUTERS/Raquel Cunha

La cantante Belinda regresó al centro de atención internacional este 11 de junio al encabezar el espectáculo inaugural del Mundial 2026, compartiendo escenario con figuras como Shakira y Los Ángeles Azules en el Estadio Ciudad de México.

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El evento, transmitido por televisión abierta y plataformas digitales, reúne a artistas de talla mundial y marca un reencuentro simbólico para la intérprete, quien inició su carrera en ese mismo recinto hace más de dos décadas.

En la ceremonia, Belinda interpreta “Por Ella”, uno de los temas oficiales de la Copa del Mundo, acompañada por Los Ángeles Azules. La presentación ocurre antes del debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, programado para las 13:00 horas. La artista aparece con un corset rosa mexicano y pantalón de mezclilla brillante, un atuendo que rápidamente se viraliza en redes sociales por su estilo y conexión con el público.

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La trayectoria de Belinda inicia en la televisión infantil con la telenovela “Amigos x Siempre”, momento que la vinculó para siempre con la cultura pop nacional. Su primer concierto masivo en el entonces Estadio Azteca, a los 10 años, reunió a miles de familias y la consolidó como figura de una generación. “El Sapito”, tema que popularizó tiempo después en “Cómplices al rescate”, se convirtió en un clásico imprescindible de sus shows.

La artista reconoce el peso de su legado y el cariño del público por sus canciones de infancia. Al regresar al Estadio Ciudad de México como parte del show inaugural del Mundial, Belinda reafirma su posición en el entretenimiento mexicano y celebra uno de los momentos más importantes de su carrera.

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