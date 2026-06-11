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Kelci-Rose Bowers, la novia del futbolista Marcos Senesi que impone estilo dentro y fuera de la cancha

Con 22 años, la jugadora inglesa combina su perfil deportivo con una identidad fashion que se potencia en redes, mientras se alista para seguir a su pareja en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

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Kelci Rose, la novia de Marcos Senesi es futbolista, tiene 22 años y ya es referente de moda (Instagram: @_kelci.rose_)
Kelci Rose, la novia de Marcos Senesi es futbolista, tiene 22 años y ya es referente de moda (Instagram: @_kelci.rose_)

La fusión entre fútbol y moda suma una nueva figura con nombre propio: Kelci-Rose Bowers. Con solo 22 años, la jugadora inglesa no sólo se destaca por sus habilidades en la cancha, sino por su estilo e imponer tendencia en cada aparición pública.

Mientras su pareja, el argentino Marcos Senesi, fue convocado de urgencia para disputar su primer Mundial con la Selección Argentina, una noticia que revolucionó a los hinchas y a su entorno en las últimas horas, Kelci se prepara para acompañarlo en la aventura y reafirmar su lugar como referente fashion entre las nuevas figuras del deporte.

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El estilo personal de Kelci Rose: moda, accesorios y actitud

Dueña de un estilo versátil y audaz, Kelci Rose alterna atuendos elegantes, urbanos y deportivos, siempre con una marcada atención a los detalles.

En redes sociales, donde cosecha más de 200 mil seguidores, cada publicación se convierte en inspiración para quienes valoran la moda con identidad propia.

Los vestidos con satén, encaje y transparencias se combinan con tacones para reforzar un perfil glamoroso fuera del fútbol (Instagram: @_kelci.rose_)
Los vestidos con satén, encaje y transparencias se combinan con tacones para reforzar un perfil glamoroso fuera del fútbol (Instagram: @_kelci.rose_)

Para una salida nocturna eligió un vestido largo semitransparente con estampado animal en tonos marrón, beige y negro. El diseño, con abertura lateral pronunciada y top halter adornado con aplicaciones doradas, se completó con sandalias de tacón metálico, bolso pequeño y un reloj ancho dorado. El peinado, una coleta alta pulida, reforzó la elegancia sofisticada del look.

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Los accesorios dorados, los bolsos pequeños y los peinados pulidos aparecen como marcas repetidas en sus apariciones públicas (Instagram: @_kelci.rose_)
Los accesorios dorados, los bolsos pequeños y los peinados pulidos aparecen como marcas repetidas en sus apariciones públicas (Instagram: @_kelci.rose_)

Para otro evento, apostó por un vestido corto negro de satén con ribete de encaje en el dobladillo. El atuendo se realzó con zapatos de charol negro de tacón, brazaletes dorados y pendientes grandes. El cabello recogido en una coleta alta con ondas largas añadió un toque glamoroso y juvenil.

Las chaquetas de ante en tonos rosa y las minifaldas de jean aportan un aire juvenil con contraste de colores y texturas (Instagram: @_kelci.rose_)
Las chaquetas de ante en tonos rosa y las minifaldas de jean aportan un aire juvenil con contraste de colores y texturas (Instagram: @_kelci.rose_)

En otro momento, optó por una chaqueta rosa de ante, camisa blanca abotonada y minifalda de jean azul claro con corte asimétrico. El conjunto se enriqueció con tacones azules puntiagudos y un bolso acolchado celeste con cadena dorada. El maquillaje fue suave y el peinado, una coleta baja pulida, completaron el aire fresco y juvenil.

El registro urbano se apoya en pantalones vaqueros anchos, zapatillas blancas y gafas rectangulares para un look relajado (Instagram: @_kelci.rose_)
El registro urbano se apoya en pantalones vaqueros anchos, zapatillas blancas y gafas rectangulares para un look relajado (Instagram: @_kelci.rose_)

El estilo urbano también lo dejó plasmado con una chaqueta amplia blanca, pantalón de jean ancho azul claro y zapatillas deportivas blancas. Un bolso oscuro con flores rojas y gafas de sol rectangulares refuerzan el aire casual y moderno del atuendo.

La estética de viaje prioriza comodidad con buzos oversize y pantalones cargo, sin perder coherencia con su sello personal (Instagram: @_kelci.rose_)
La estética de viaje prioriza comodidad con buzos oversize y pantalones cargo, sin perder coherencia con su sello personal (Instagram: @_kelci.rose_)

En un entorno de aeropuerto, lució un buzo amarillo oversize, pantalones cargo marrones hasta media pierna y zapatillas deportivas blancas con detalles rosas.

Los conjuntos deportivos de dos piezas y las zapatillas de colores mantienen el foco en una vida activa con estilo propio (Instagram: @_kelci.rose_)
Los conjuntos deportivos de dos piezas y las zapatillas de colores mantienen el foco en una vida activa con estilo propio (Instagram: @_kelci.rose_)

En el contexto deportivo, eligió un conjunto gris claro de dos piezas: sudadera holgada de cremallera y pantalones anchos, combinado con zapatillas deportivas rojas. Sobre el capó de un automóvil, descansa un bolso rojo pequeño.

La relación con Marcos Senesi se fortalece en Inglaterra y se hace pública con campañas del club y posteos compartidos (Instagram: @_kelci.rose_)
La relación con Marcos Senesi se fortalece en Inglaterra y se hace pública con campañas del club y posteos compartidos (Instagram: @_kelci.rose_)

En un ambiente de cancha, apostó por una campera corta de ante rosa claro, pantalones anchos marrón oscuro y zapatillas blancas. El bolso de mano oscuro con flores rojas y el cabello suelto en ondas reforzaron el estilo despreocupado pero pensado.

La convocatoria de urgencia de Senesi para el Mundial 2026 impulsa una nueva etapa, con Kelci lista para acompañarlo en el torneo (Instagram: @_kelci.rose_)
La convocatoria de urgencia de Senesi para el Mundial 2026 impulsa una nueva etapa, con Kelci lista para acompañarlo en el torneo (Instagram: @_kelci.rose_)

En otro momento mostró su costado más otoñal con una chaqueta de cuadros marrón y verde, camiseta blanca y pantalón verde oliva. Los accesorios incluyeron anteojos de montura gruesa y bolso negro acolchado con cadena dorada, mientras el cabello suelto con ondas suaves completa el conjunto.

Kelci Rose adapta su estilo a cada situación y refuerza su impronta de moda pensada para una vida activa, siempre con atención al detalle en cada look.

La relación con Marcos Senesi y el contexto del Mundial

La historia de amor entre Kelci y Marcos Senesi comenzó en Inglaterra y creció al ritmo de sus carreras deportivas. Ambos compartieron club en Bournemouth, donde participaron juntos en campañas promocionales y oficializaron su relación a través de redes sociales. El vínculo se fortaleció hasta el punto de mudarse juntos y apoyarse mutuamente en sus desafíos profesionales.

La reciente convocatoria de Senesi a la selección argentina para el Mundial 2026 sorprendió a la pareja durante sus vacaciones en Ibiza. Mientras él se prepara para su debut mundialista tras firmar con el Tottenham, Kelci celebró la noticia con entusiasmo, mostrándose orgullosa y lista para acompañarlo en esta nueva etapa.

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