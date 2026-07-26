Estados Unidos

Nueva York retira el emblemático cartel de Macy’s en Herald Square tras más de 60 años: así se despide un símbolo urbano

La estructura con forma de bolsa de compras comenzó a desarmarse en la semana del 24 de julio de 2026 en Broadway y West 34th Street, y ya deja a la vista la fachada del edificio “Million Dollar Corner” por primera vez en décadas

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Adiós al cartel de Macy’s en Herald Square: Nueva York desmonta uno de sus símbolos más famosos. Así se despide un símbolo urbano de la Gran Manzana.

La ciudad de Nueva York asiste al retiro de uno de sus anuncios publicitarios más emblemáticos: el cartel con forma de bolsa de compras de Macy’s, situado en la intersección de Broadway y West 34th Street, en Herald Square.

Tras más de seis décadas como parte del paisaje urbano, la estructura comenzó a ser desmantelada en la semana del 24 de julio de 2026.

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El proceso continúa, según reportes difundidos el 25 y 26 de julio. Fotografías recientes muestran la icónica fachada del edificio expuesta por primera vez desde la instalación del cartel, según informó el New York Post.

El anuncio está montado sobre el edificio conocido como la “Million Dollar Corner”, ubicado en 1313 Broadway. El inmueble de cinco pisos adquirió notoriedad cuando, en 1911, se vendió por un millón de dólares, una cifra inusual para la época.

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El desmantelamiento del anuncio de Macy’s dejó expuesta por primera vez en más de seis décadas la fachada del edificio Million Dollar Corner (REUTERS/Jeenah Moon)
El desmantelamiento del anuncio de Macy’s dejó expuesta por primera vez en más de seis décadas la fachada del edificio Million Dollar Corner (REUTERS/Jeenah Moon)

Los orígenes de este rincón estratégico se remontan a la construcción de la tienda insignia de Macy’s entre 1901 y 1902, diseñada por A. W. Cordes y Theodore de Lemos para Isidor y Nathan Straus.

Cómo se formó la “Million Dollar Corner”

Macy’s no logró comprar esa esquina, que quedó en manos de Robert H. Smith, representante de la competidora Siegel-Cooper Company.

Tras fracasar un intercambio inmobiliario, la empresa decidió levantar su edificio alrededor del “holdout”, una maniobra que definió el carácter del lugar.

Décadas después, Macy’s firmó un acuerdo de alquiler a largo plazo para colocar su nombre y el característico letrero con forma de bolsa de compras en ese punto.

Nueva York inició el retiro del cartel de Macy’s en Herald Square, en la esquina de Broadway y West 34th Street (Captura Google Maps)
Nueva York inició el retiro del cartel de Macy’s en Herald Square, en la esquina de Broadway y West 34th Street (Captura Google Maps)

El cartel se transformó en un símbolo neoyorquino, visible durante el desfile de Acción de Gracias, la temporada navideña y a lo largo del año.

Según el New York Post, la estructura se integró al imaginario visual de la ciudad y se volvió una referencia para residentes y turistas.

Permisos, costos y negociaciones por el futuro del espacio

El deterioro de la estructura metálica motivó el inicio de las obras de desmontaje. El Departamento de Edificios de Nueva York otorgó los permisos necesarios para retirar el cartel y habilitar la instalación de dos nuevos anuncios.

Documentos obtenidos por el New York Post indican que el proceso demandará una inversión de USD 1,7 millones por parte de la Kaufman Organization, propietaria del edificio.

Ed Hart, director ejecutivo de Kaufman, confirmó la existencia de negociaciones con Macy’s: “Hay varias cosas en juego”, señaló, aunque evitó dar precisiones sobre el futuro del espacio y los detalles del nuevo desarrollo.

Macy’s construyó su tienda insignia alrededor de la Million Dollar Corner después de no lograr comprar esa esquina estratégica de Herald Square (Captura Google Maps)
Macy’s construyó su tienda insignia alrededor de la Million Dollar Corner después de no lograr comprar esa esquina estratégica de Herald Square (Captura Google Maps)

La remoción del cartel se había programado originalmente para el fin de semana del 5 de junio, pero fue postergada. El montaje de andamios comenzó el 6 de junio y abarcó la planta baja, donde funciona una sucursal de Sunglass Hut.

No fue hasta finales de julio que se iniciaron los trabajos visibles de desmontaje, lo que permitió ver la fachada original del inmueble después de más de seis décadas.

El antecedente judicial por el arriendo del cartel

El conflicto en torno al espacio publicitario tiene antecedentes judiciales. En 2021, Macy’s demandó a Kaufman Organization al considerar que la inmobiliaria planeaba arrendar el cartel a Amazon una vez vencido el contrato.

Según la cadena, el acuerdo firmado en 1963 prohibía explícitamente alquilar el espacio a competidores de forma indefinida.

Kaufman argumentó que no estaba vinculada por esa cláusula. El litigio desembocó en un acuerdo extrajudicial, lo que permitió que el cartel permaneciera en su sitio hasta este año.

Hasta el momento, no se definió qué tipo de anuncio reemplazará a la tradicional bolsa roja de Macy’s. La decisión final dependerá de las negociaciones entre la empresa y la propietaria del edificio, en un contexto de modernización de la zona y transformación del espacio comercial en Herald Square.

La desaparición del cartel marca el cierre de una etapa en la historia visual de Nueva York, mientras las obras de desmantelamiento avanzan desde el 24 de julio de 2026 y la emblemática “Million Dollar Corner” se prepara para una nueva identidad en pleno centro de Manhattan.

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