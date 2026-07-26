Panamá

Feminicidios en Panamá aumentan 86% en el primer semestre de 2026

Las estadísticas del Ministerio Público reportan 13 asesinatos por razones de género entre enero y junio, frente a siete en igual lapso de 2025

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Una mujer sentada en un escritorio oscuro frente a una computadora. A la derecha, una carpeta beige rotulada "Femicidios en Panamá", "Panamá Oeste" y "San Miguelito".
Una mujer trabaja en su computadora, con una carpeta visible sobre "Femicidios en Panamá", "Panamá Oeste" y "San Miguelito", simbolizando la investigación y el seguimiento de estos crímenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de _feminicidios en Panamá_ registró un aumento del 86% durante el primer semestre de 2026, con 13 casos informados frente a los siete del mismo período del año anterior, según datos del Ministerio Público (MP). Las cifras generan cuestionamientos a la respuesta institucional, indica una nota de la agencia de noticias EFE.

La estadística oficial del Ministerio Público destaca también un alza del 89% en los intentos de feminicidio, que totalizaron diecisiete en los primeros seis meses del año. Ocho mujeres murieron de forma violenta en circunstancias no tipificadas como feminicidio, cifra que supera en un 14% a la del primer semestre de 2025.

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La mayor concentración de estos hechos se localiza en la zona metropolitana de Panamá y áreas aledañas. Tres feminicidios ocurrieron en la provincia de Panamá, tres en San Miguelito y dos en la provincia de Panamá Oeste, de acuerdo con el informe consultado por EFE. Tanto la provincia de Panamá como Panamá Oeste y el distrito de San Miguelito lideran también los registros de intentos de feminicidio, con cuatro, tres y dos casos respectivamente.

El documento del Ministerio Público detalla que seis de las muertes violentas de mujeres ocurrieron en la provincia de Panamá, una en Panamá Oeste y otra en la provincia de Bocas del Toro, ubicada al oeste del país y fronteriza con Costa Rica.

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Foto creada por IA

La mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 44 años, con nueve casos dentro de ese rango etario. Las estadísticas oficiales subrayan que casi la mitad de los feminicidios —seis casos— fueron perpetrados con armas de fuego. EFE subraya que el mes de marzo fue el más letal, al concentrar cuatro feminicidios.

Los casos que marcaron 2026

Entre los casos de 2026 figura el asesinato de una fiscal de la Sección Metropolitana de Homicidio y Feminicidio del Ministerio Público, ocurrido en marzo. El agresor, su pareja, fue señalado como responsable directo del hecho. Otro caso corresponde al asesinato de una mujer de 41 años, atacada por su expareja con un machete en un restaurante de la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí. Según la Fiscalía, el agresor “sin mediar palabras le propinó al menos unas cuatro heridas en el área de la cara y la cabeza que le provocaron la muerte con un arma blanca”.

Las organizaciones de la sociedad civil y activistas feministas alertan sobre el incremento de la violencia y la brutalidad en los crímenes contra las mujeres. Ileana Corea, dirigente estudiantil y miembro de la agrupación Juventudes Revolucionarias, denunció durante la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer que las autoridades “tratan de ofrecer explicaciones que no tienen algún sentido frente a la realidad que estamos viviendo las mujeres”.

El contraste con 2025

El análisis de las cifras anuales muestra que Panamá registró 20 feminicidios en 2025, una reducción del 13 % respecto a los 23 casos de 2024, según la Fiscalía. Este descenso, sin embargo, contrasta con el repunte observado en la primera mitad de 2026.

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