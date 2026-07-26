Mundo

Rusia bombardeó una zona comercial en Ucrania: al menos dos muertos y más de 20 heridos

El ataque alcanzó un supermercado en la ciudad de Chernígov, donde las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales se encuentra un menor de 10 años

Guardar
Google icon
Equipos de emergencia trabajan entre los escombros tras el ataque que dejó víctimas civiles en la ciudad del norte de Ucrania (REUTERS/Maksym Kishka)
Equipos de emergencia trabajan entre los escombros tras el ataque que dejó víctimas civiles en la ciudad del norte de Ucrania (REUTERS/Maksym Kishka)

Al menos dos personas murieron y otras 25 resultaron heridas este domingo después de que un ataque ruso alcanzara un supermercado en la ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania. Entre los fallecidos se encuentra un niño de 10 años, según confirmaron las autoridades locales, que calificaron el bombardeo como un nuevo episodio de la campaña de ataques contra zonas urbanas.

El jefe de la Administración Militar de Chernígov, Dmitro Brizhinski, informó que el establecimiento atacado pertenecía a la cadena ATB y precisó que el impacto ocurrió durante el día, cuando el comercio se encontraba en funcionamiento.

PUBLICIDAD

El enemigo ha atacado durante el día el supermercado ATB. Como consecuencia del ataque, han fallecido dos personas, entre ellas un menor de 10 años”, escribió Brizhinski en su cuenta de Telegram.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania actualizó posteriormente el balance y elevó a 25 el número de personas heridas. Imágenes difundidas por las autoridades mostraron severos daños en el edificio, rodeado de escombros, mientras una columna de humo salía del interior del inmueble tras la explosión.

Los bomberos continúan las tareas de emergencia en la zona afectada por el bombardeo contra un supermercado en Chernígov (REUTERS/Maksym Kishka)
Los bomberos continúan las tareas de emergencia en la zona afectada por el bombardeo contra un supermercado en Chernígov (REUTERS/Maksym Kishka)

El ataque contra Chernígov se produjo pocas horas después de otra ofensiva aérea lanzada por Rusia durante la madrugada. De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, los rusos emplearon ocho misiles y 136 drones de distintos tipos en una operación que alcanzó varias regiones del país.

PUBLICIDAD

El parte militar indicó que los sistemas de defensa lograron interceptar la mayor parte de los proyectiles. Según los datos preliminares, fue derribado un misil guiado Kh-59/69 y cinco misiles balísticos Iskander-M/S-400, además de más de un centenar de drones de ataque.

No obstante, dos misiles balísticos y 27 aeronaves no tripuladas lograron alcanzar sus objetivos en 18 puntos diferentes del territorio ucraniano. Además, en otras siete ubicaciones se registró la caída de fragmentos de los proyectiles interceptados.

Uno de los misiles impactó en Kiev, donde las autoridades reportaron daños en infraestructuras ubicadas en los distritos de Desnianski, Shevchenkivski y Solomianski. En este último sector, tres civiles —una mujer y dos hombres— resultaron heridos, y uno de ellos tuvo que ser hospitalizado.

En Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país, otro ataque con drones alcanzó una vivienda. El alcalde Ihor Terejov informó que una persona murió y otras nueve sufrieron heridas, entre ellas dos menores de edad.

Personal de rescate inspecciona el lugar del impacto mientras continúan las tareas de respuesta tras el bombardeo (REUTERS/Maksym Kishka)
Personal de rescate inspecciona el lugar del impacto mientras continúan las tareas de respuesta tras el bombardeo (REUTERS/Maksym Kishka)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, señaló que la ofensiva nocturna también afectó a las regiones de Kherson, Donetsk, Dnipró, Sumi, Odesa, Mikoláyiv, Chernígov y Zaporizhzhia . Tras expresar sus condolencias a las familias de las víctimas, aseguró que la intensidad de los ataques rusos se ha mantenido elevada durante los últimos días.

Casi 1.700 drones, más de 1.630 bombas aéreas guiadas y 95 misiles” fueron lanzados por Rusia contra Ucrania a lo largo de la última semana, afirmó el mandatario en sus redes sociales.

Zelensky insistió además en la necesidad de reforzar la defensa antiaérea del país y pidió acelerar la entrega de sistemas prometidos por los aliados occidentales.

“Tenemos que desbaratar la apuesta de Rusia por el terror balístico”, sostuvo. En ese sentido, añadió que “cada misil interceptor ahora mismo salva vidas, literalmente, si está aquí, en los sistemas ucranianos; no en los almacenes de nuestros aliados”.

La jornada también estuvo marcada por un nuevo incidente en el mar Negro. La Autoridad Portuaria de Ucrania informó que el buque mercante Golden Leo, con bandera de Guinea-Bisáu, se hundió frente a la costa de Odesa una semana después de haber sido alcanzado por un ataque ruso cuando navegaba por el corredor marítimo habilitado por Kiev para las exportaciones agrícolas.

Un empleado observa los daños provocados en el supermercado tras el ataque que golpeó una zona comercial de Chernígov (REUTERS/Maksym Kishka)
Un empleado observa los daños provocados en el supermercado tras el ataque que golpeó una zona comercial de Chernígov (REUTERS/Maksym Kishka)

Según el organismo, nueve tripulantes murieron y otros ocho lograron ser evacuados. La embarcación había partido del puerto de Chornomorsk con un cargamento de maíz y sufrió graves daños tras el bombardeo registrado el 19 de julio. Las autoridades portuarias afirmaron que el ataque “violó las normas del derecho marítimo internacional” y puso en riesgo la seguridad de la navegación comercial en el mar Negro.

Temas Relacionados

UcraniaRusiaGuerra Rusia-UcraniaChernígovDmitro BrizhinskiFuerza Aérea de UcraniaÚltimas Noticias AméricaMisiles balísticosKharkivZaporizhzhiaVolodimir Zelensky

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo Escocia redujo la violencia y pasó de una crisis extrema a convertirse en uno de los países más seguros

El enfoque interdisciplinario y la recopilación sistemática de datos permitieron detectar los factores de riesgo y apoyar acciones preventivas en escuelas, hospitales y comunidades

Cómo Escocia redujo la violencia y pasó de una crisis extrema a convertirse en uno de los países más seguros

Asesinan a puñaladas a un adolescente de 17 años en un parque de Luton y detienen a dos sospechosos

La policía investiga el ataque ocurrido el viernes en el Kingsway Recreation Ground, en Maidenhall, mientras se refuerzan los patrullajes

Asesinan a puñaladas a un adolescente de 17 años en un parque de Luton y detienen a dos sospechosos

El caso del exconvicto que cometió diez robos tras ser liberado y expuso las fallas del programa de salidas anticipadas en Reino Unido

Stephen Harold fue beneficiado en medio de la crisis de sobrepoblación penitenciaria, pero volvió a delinquir poco después y reavivó las críticas sobre los controles del sistema británico

El caso del exconvicto que cometió diez robos tras ser liberado y expuso las fallas del programa de salidas anticipadas en Reino Unido

El caso de Mark Carroll llega a su fase final: un jurado declaró culpable al acusado de apuñalarlo en Dublín

Tras años de antecedentes y un proceso marcado por la incertidumbre, el próximo martes se conocerá la sentencia que definirá el futuro judicial del condenado

El caso de Mark Carroll llega a su fase final: un jurado declaró culpable al acusado de apuñalarlo en Dublín

Una madre y su hija mueren en Essex al intentar auxiliar a un niño en el mar

Las víctimas fueron Selina Rahman, de 41 años, y Samia Rahman, de 15, según The Sun, tras entrar al agua por un menor de siete años y quedar atrapadas cuando la marea subió con rapidez

Una madre y su hija mueren en Essex al intentar auxiliar a un niño en el mar
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Desbarataron en San Nicolás una banda que usaba autos “mellizos” para cometer robos: hay cuatro detenidos

Desbarataron en San Nicolás una banda que usaba autos “mellizos” para cometer robos: hay cuatro detenidos

El Soat podría cambiar de precio en Colombia: así es la propuesta que beneficiaría a millones de conductores en el país

EN VIVO| Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: el nuevo mandatario anunciará decisiones clave sobre la “Patria Milagro” a las 8:00 p. m.

Survivor México: quién sale eliminado hoy 26 de julio

Madre de Danna Yanina pide a Alejandra Quintos que su hija lleve el proceso en libertad

INFOBAE AMÉRICA

Cómo Escocia redujo la violencia y pasó de una crisis extrema a convertirse en uno de los países más seguros

Cómo Escocia redujo la violencia y pasó de una crisis extrema a convertirse en uno de los países más seguros

Expocalzado 2026 prevé mover más de Q30 millones en negocios de la industria en Guatemala

Capturan a mexicano acusado de retirar más de 7 mil dólares en cajeros automáticos en Honduras

Partidos de oposición salvadoreños anuncian sus fórmulas presidenciales para las elecciones de 2027

Asesinan a puñaladas a un adolescente de 17 años en un parque de Luton y detienen a dos sospechosos

ENTRETENIMIENTO

‘Resident Evil’: Austin Abrams estuvo cerca de morir en un accidente durante el rodaje de la nueva película

‘Resident Evil’: Austin Abrams estuvo cerca de morir en un accidente durante el rodaje de la nueva película

Así terminó el guardarropa de Charlize Theron en una película de Christopher Nolan por el bajo presupuesto

“Toy Story 5″ se convirtió en la película más taquillera de 2026: esto recaudó en todo el mundo

El día que Audrey Hepburn dejó clara su postura sobre la cirugía plástica: “Me gané todas mis arrugas”

Alan Ritchson contó cómo fue protagonizar “Motorcity”, la película sin diálogos: “Abrí el guion y solo había escenas de acción”