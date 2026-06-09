La estrategia de Alpine para revertir las sanciones a Colapinto y Gasly en Mónaco: el video revelador

Datos en tiempo real: Telemetría del coche de Pierre Gasly en la calle de boxes

Alpine le pidió a la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) revisar la decisión que dejó a Pierre Gasly sin podio en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, que también perjudicó a Franco Colapinto. Al igual que otros cuatro pilotos, también fueron sancionados por exceso de velocidad de boxes, conocida como pit line. Sin embargo, la escudería francesa es la única que presentó el reclamo y hay una estrategia detrás de su presentación.

Infobae pudo saber que el plan inicial del equipo galo era no intentar cumplir esas penalizaciones bajo un coche de seguridad, porque sabía que iba a intentar pelear esas sanciones después de la carrera. En Enstone afirman que tienen argumentos para impugnar las dos penalizaciones de cinco segundos por exceso de velocidad de Gasly. Las decisiones de los comisarios establecieron que circuló a 60,1 km/h y 60,4 km/h en una zona con límite de 60 km/h. Lo propio con Colapinto, que recibió 5 segundos por superar en 60,1 km/h.

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Una vez terminada la carrera en el Principado, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, manifestó su disconformidad con las penalizaciones en el comunicado de prensa difundido por el equipo y aseveró que "no estamos de acuerdo en absoluto”.

El domingo, al caer la tarde, Alpine presentó su pedido de revisión ante la FIA, que tiene 72 horas para evaluar la situación. Este jueves en el Circuito de Barcelona-Cataluña, sede de la séptima fecha, las partes se verán las caras en una audiencia virtual a partir de las 13.00, hora local (8.00 horas de Argentina). Las autoridades de la FIA evaluarán si existe un “elemento nuevo, significativo y relevante” que no estuviera disponible para Alpine cuando se tomó la decisión original. Si los comisarios concluyen que ese elemento existe, se abrirá una segunda parte del procedimiento, de acuerdo con la FIA.

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Alpine pidió la revisión de las penalizaciones a Franco Colapinto y Pierre Gasly en Mónaco (@AlpineF1Team)

La pregunta central que ahora debe responder la FIA es concreta: si Alpine presenta una prueba nueva y relevante, el caso podrá reabrirse; si no lo hace, el séptimo puesto de Gasly quedará firme. Ese examen procesal será el primer filtro de la audiencia del jueves.

El descargo del team galo apunta a que sus pilotos nunca superaron el límite de velocidad y hay un video que lo demuestra en el caso de Gasly. ¿Por qué fue sancionado? En Mónaco, la FIA empleó un criterio para medir la velocidad que se basó en un promedio entre la velocidad real y el espacio recorrido. El elemento probatorio de la entidad rectora son sensores para detectar a los autos que cortaron camino. Todos los equipos estaban avisados. Como en el mencionado video se ve que Gasly pisó la línea y cortó el camino que divide el pit line, la entidad rectora considera que excedió la velocidad. Para este año se redujo el espacio de la calle de boxes (o pit line) debido a que se agregaron dos garajes ya que se sumó una escudería, Cadillac. Esto hizo que el ingreso y egreso fuera más inclinado en su habitual línea curva. Cabe recordar que los boxes en Mónaco no están en una línea recta.

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Gasly había terminado tercero, pero la sanción combinada de 10 segundos lo relegó al séptimo puesto. El desarrollo de la carrera lo había llevado desde el noveno lugar de la grilla de partida hasta el cuarto, una posición que pasó a ser tercera cuando George Russell, de Mercedes, recibió una penalización de paso por boxes en el tramo final por pisar la línea que dividió la salida de boxes con el sector considerado de pista.

El Gran Premio de Mónaco estuvo marcado por la salida del coche de seguridad y una bandera roja. En ese contexto, Gasly construyó una de sus mejores actuaciones del fin de semana antes de que la resolución posterior a la bandera a cuadros modificara la clasificación.

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Pierre Gasly celebró el tercer puesto al cruzar la meta, pero desde el equipo le dicen que espere

Después de la carrera, Gasly dijo que estaba “absolutamente desconsolado” porque le habían “arrebatado el sueño de toda una vida de subir al podio en Mónaco por razones que simplemente no puedo comprender”, según sus declaraciones citadas en el comunicado de prensa de su team. También sostuvo: “Sé que estaba por debajo del límite de velocidad en el pit lane y que activé el limitador mucho antes de la línea”.

Gasly vivió una situación particular tras cruzar la meta tercero, ya que celebró arriba del auto y luego le indicaron de su box que “espere”, como anticipándole que podía caer en el clasificador por la mencionada doble sanción. El galo de 30 años también defendió la actuación de Alpine en el fin de semana y remarcó que el equipo había configurado correctamente el limitador de velocidad. “Crucé la meta en tercera posición en Mónaco delante de todos los aficionados y de toda la gente que estaba aquí, y al final nos penalizan y terminamos muy lejos. No sé qué decir”, afirmó.

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Al ser consultado sobre si podía rescatar algo positivo de su rendimiento, recordó el peso que tenía ese resultado para su trayectoria. “Llevo 10 años haciendo esto, tengo cinco podios en mi carrera, y duele cuando cruzas la línea del podio y luego… no sé…”, concluyó.

¿Podrá Alpine revertir el panorama? Es prácticamente imposible que la FIA rectifique el resultado final. Se trata de la jurisprudencia histórica. Revertir los resultados sentaría un precedente que puede generar más polémica ante un criterio similar para medir la velocidad en la calle de boxes, más ante un criterio que fue informado previamente. Sin embargo, en Enstone buscan al menos que la entidad rectora cambie ese criterio para medir y sancionar, pero no pierden las esperanzas de su objetivo máximo que son las quitas de las penalizaciones que dejarían a Pierre Gasly tercero y a Franco Colapinto en el 13º puesto por delante de Nico Hülkenberg (Audi).

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