Un prestigioso diario eligió los 10 mejores partidos en la historia de los Mundiales: los 3 de Argentina en el ranking

The New York Times elaboró un ranking con los mejores partidos en la historia de los mundiales

A lo largo de casi un siglo y más de 1.000 partidos, la Copa del Mundo ha dejado momentos que marcaron la historia del fútbol y transformaron la percepción global de este deporte. Los partidos más memorables de los mundiales han influido no solo en el resultado de los torneos, sino en la evolución táctica, social y emocional del juego. De acuerdo con un análisis publicado por The New York Times, una selección de expertos eligió los diez encuentros más trascendentes, priorizando el impacto y la huella que dejaron en la cultura futbolística internacional.

La lista no incluye solo finales o partidos decisivos, sino también aquellos que se convirtieron en leyendas por su significado social, sus consecuencias deportivas o el nivel de dramatismo exhibido. “Claro que muchos partidos célebres, conocidos e icónicos no han entrado en la lista. Por ejemplo, el triunfo de Italia sobre Checoslovaquia en la final de 1934, que consolidó el régimen del dictador fascista Benito Mussolini. La única victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo de 1966, cuando derrotó a Alemania Occidental en el partido decisivo. Y la cuarta victoria de Italia en 2006, cuando, a pesar del escándalo del Calciopoli que sacudió su fútbol nacional, vencieron a Francia en la final de Berlín. Así son las cosas en este tipo de análisis”, explicaron.

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1. Brasil 4-1 Italia (Final, Mundial 1970)

El jogo bonito de Brasil primó en la final de 1970 (Mandatory Credit: Action Images / Sporting Pictures)

La final de México 1970 consagró a una de las selecciones más admiradas de todos los tiempos. Brasil, liderado por Pelé, desplegó un fútbol ofensivo y de precisión técnica inigualable ante una sólida Italia. El partido, jugado en el estadio Azteca ante más de 100.000 personas, selló el tricampeonato brasileño y marcó el retiro de Pelé de los mundiales.

Dicho medio detalla que ese encuentro se recuerda por la calidad colectiva de Brasil, que construyó uno de los goles más famosos de la historia a partir de una sucesión de toques culminados por Carlos Alberto Torres. La victoria por 4-1 simbolizó la supremacía del talento sudamericano y la consolidación del “jogo bonito” como estilo universal. Pelé, con apenas 29 años, se convirtió en el primer futbolista en ganar tres Copas del Mundo.

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El impacto de ese partido trascendió generaciones. La imagen de Pelé en hombros y la camiseta amarilla dieron la vuelta al mundo.

2. Brasil 1-2 Uruguay (Ronda final, Mundial 1950)

El Maracanazo, un hito en la historia del fútbol (Credit: Album / Archivo ABC / Grosby)

El “Maracanazo” permanece como uno de los momentos más impactantes en la historia del deporte. Brasil, anfitrión y claro favorito, necesitaba solo un empate para consagrarse campeón ante más de 170.000 espectadores en el Maracaná. Uruguay, dirigido por Obdulio Varela, revirtió el marcador y silenció a todo un país con el gol de Alcides Ghiggia a diez minutos del final.

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The New York Times subraya el efecto devastador de esa derrota, que generó una crisis nacional en Brasil y cambió la percepción de la victoria y el fracaso en el fútbol. El partido encarnó la imprevisibilidad del deporte y el poder de la resiliencia uruguaya. El silencio tras el pitazo final y las lágrimas de los hinchas locales permanecen como una de las imágenes más potentes del siglo XX.

La victoria de Uruguay consolidó su leyenda como bicampeón y dejó una marca indeleble en la cultura brasileña. “El Maracanazo tiene nombre propio. El peor día en la historia del deporte brasileño”, detalló el rotativo

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3. Argentina (4) 3-3 (2) Francia (Final, Mundial 2022)

La atajada del Dibu Martínez a Randal Kolo Muani, clave en la final de Qatar 2022 (REUTERS/Molly Darlington)

La final de Qatar 2022 es considerada la más emocionante de la era moderna. Argentina y Francia ofrecieron un espectáculo inolvidable, con cambios de marcador, goles de calidad y una definición por penales que consagró a Lionel Messi. El partido terminó 3-3 tras el tiempo suplementario, con un doblete de Kylian Mbappé y una actuación determinante de Messi.

El título significó el tercer campeonato para Argentina y el primero para Messi, quien alcanzó la cima de su carrera en un duelo generacional con Mbappé. Los penales sellaron una narrativa de redención y consagración para el fútbol argentino.

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“Con su estatus como el mejor jugador del mundo asegurado, Messi levantó el trofeo en una carga que le habían impuesto: obligado a compartir su mayor triunfo con las fuerzas geopolíticas que habían traído la Copa del Mundo a Oriente Medio por primera vez”, comentaron.

4. Argentina 2-1 Inglaterra (Cuartos de final, Mundial 1986)

Dio Maradona hizo dos de los goles más recordados en la historia de los mundiales ante Inglaterra (Reuters/Juha Tamminen/File Photo)

El duelo de Argentina ante Inglaterra en el estadio Azteca está marcado por los dos goles más recordados de la Copa del Mundo: la “Mano de Dios” y la obra maestra de Diego Maradona. El contexto político posterior a la guerra de Malvinas añadió tensión y simbolismo al enfrentamiento.

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El impacto cultural de las acciones de Maradona, que primero usó la mano para abrir el marcador y luego dejó atrás a cinco rivales para convertir el “Gol del Siglo”. El triunfo selló la clasificación argentina rumbo al título y fortaleció el mito de Maradona como símbolo nacional.

“Aquel partido —disputado en un campo pésimo ante casi 115.000 personas en el Estadio Azteca de Ciudad de México— será recordado para siempre por los dos goles de Maradona, que resumieron a la perfección la dualidad de su carrera. Fue un jugador que alcanzó valores futbolísticas sin precedentes, pero que siempre estuvo rodeado de polémica, incluyendo el consumo excesivo de cocaína, vínculos con la mafia y violencia en el terreno de juego", remarcaron.

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5. Brasil 1-7 Alemania (Semifinal, Mundial 2014)

Alemania humilló a Brasil en el Mundial 2014 ((Shutterstock /The Grosby Group)

La goleada de Alemania ante Brasil en el Mineirao representa una de las derrotas más humillantes para un país anfitrión. El seleccionado alemán marcó cinco goles en menos de media hora y desmanteló la estructura defensiva brasileña. El 7-1 final sorprendió al mundo y generó una crisis institucional en el fútbol brasileño.

The New York Times califica este partido como una redefinición de la vulnerabilidad futbolística. La diferencia táctica y emocional entre ambos equipos quedó expuesta, y el impacto se sintió en todos los niveles: desde la formación de juveniles hasta las políticas deportivas.

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“Quizás el resultado más impactante en la historia de la Copa del Mundo, la aplastante victoria de Alemania sobre Brasil en Belo Horizonte fue tanto un triunfo para los eventuales campeones del torneo como un cataclismo para el país anfitrión”, soltaron.

6. Suecia 2-5 Brasil (Final, Mundial 1958)

Un joven Pelé hizo historia en 1958 (AP Photo/File)

La consagración de Brasil en Suecia 1958 marcó el nacimiento de una dinastía y el debut estelar de Pelé con apenas 17 años. El equipo sudamericano venció 5-2 al anfitrión en una exhibición de talento, con dos goles de Pelé y uno de Vavá.

La final de Estocolmo simbolizó la irrupción de una nueva generación de futbolistas brasileños y el inicio de la hegemonía sudamericana. “La primera de las cinco victorias de Brasil en la Copa del Mundo, un récord histórico, se recuerda sobre todo por el surgimiento del joven Pelé, de 17 años, la figura con la que más se asocia el torneo”, escribieron.

La victoria fue celebrada como un triunfo colectivo y sentó las bases del estilo ofensivo que caracteriza a Brasil. El impacto cultural y deportivo se extendió a lo largo de las décadas siguientes.

7. Alemania Federal 2-1 Países Bajos (Final, Mundial 1974)

La Naranja mecánica se quedó a las puertas de coronar (AP Photo, File)

La final de Múnich 1974 enfrentó a la Alemania Federal de Franz Beckenbauer ante los revolucionarios Países Bajos de Johan Cruyff. El partido representó el choque entre el “fútbol total” holandés y la disciplina alemana.

The New York Times señala que este encuentro cambió la forma de entender la táctica y la preparación física en el fútbol. Alemania Federal conquistó su segundo título y Países Bajos ganó respeto mundial, aunque no la copa. “Fue el nacimiento de una nueva era táctica”, subraya el análisis.

8. Uruguay 4-2 Argentina (Final, Mundial 1930)

Uruguay se quedó con la primera Copa del Mundo (EFE)

La primera final de la historia de la Copa del Mundo enfrentó a Uruguay y Argentina en Montevideo. El partido, jugado ante 93.000 espectadores, terminó 4-2 a favor del local, que se consagró como el primer campeón mundial.

El medio destaca la importancia fundacional de este encuentro, que estableció el formato y la pasión de los mundiales. Uruguay remontó el marcador en el segundo tiempo y desató una celebración nacional sin precedentes. El triunfo consolidó la identidad futbolística uruguaya a nivel internacional.

La final de 1930 sentó las bases del profesionalismo y la rivalidad sudamericana en el fútbol mundial.

9. Alemania Federal 3-2 Hungría (Final, Mundial 1954)

El Milagro de Berna, la final de 1954 (Grosby)

La final de Suiza 1954 es conocida como el “milagro de Berna”. Hungría, invicta durante cuatro años y favorita indiscutida, se adelantó 2-0, pero Alemania Federal remontó y ganó 3-2. El partido significó la consagración del fútbol alemán y el final de la era dorada húngara.

La derrota húngara fue un shock para el deporte y redefinió las expectativas sobre los favoritos. “La selección húngara de principios de la década de 1950 fue una de las mejores de la historia del fútbol, ​​y su dominio quedó perfectamente reflejado en sus dos humillantes victorias sobre Inglaterra en años consecutivos, que rompieron todos los mitos", afirmó el medio.

El milagro de Berna inspiró a generaciones de futbolistas alemanes y consolidó la reputación del país en el escenario mundial.

10. Italia 3-2 Brasil (Segunda fase, Mundial 1982)

“Fue el día que el fútbol murió”, resumió Zico (Credit: Action Images/File Photo)

El último puesto corresponde al duelo entre Italia y Brasil en la segunda fase de España 1982. Paolo Rossi marcó tres goles y eliminó a la favorita Brasil, que maravilló al mundo por su juego ofensivo pero quedó fuera del torneo.

Ese partido simbolizó la transición entre el fútbol espectáculo y el pragmatismo táctico. La derrota brasileña marcó el final de una era y sentó las bases para un enfoque más resultadista en el futuro. “Fue el día que el fútbol murió”, resumió Zico, citado por el medio.

La eliminación de Brasil no solo sorprendió a los aficionados, sino que redefinió las prioridades del fútbol sudamericano y mundial.