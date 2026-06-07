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Sebastián Báez volvió a sonreír: fue campeón en Prostejov y quedó a un paso del regreso al Top 50

El argentino se consagró en el Challenger 100 de Prostejov tras derrotar al eslovaco Alex Molcan por 6-4 y 6-2. No cedió sets en toda la semana y la conquista le permitirá ascender 11 posiciones en el ranking ATP

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Sebastián Báez recuperó terreno en República Checa (Fuentes: REUTERS/Manon Cruz)
Sebastián Báez recuperó terreno en República Checa (Fuentes: REUTERS/Manon Cruz)

Sebastián Báez necesitaba una semana como esta. Tras abandonar en su debut en Roland Garros frente a Román Burruchaga debido a una molestia en la rodilla derecha, y en el cierre de una gira europea de polvo de ladrillo en la que no logró los resultados esperados, el argentino encontró rápidamente una respuesta dentro de la cancha: se consagró campeón este domingo en el Challenger 100 de Prostejov, en República Checa.

El tenista de San Martín, de 25 años y actualmente 64° del mundo, confirmó su condición de máximo favorito del certamen y levantó el título sin perder un solo set. En la final derrotó al eslovaco Alex Molcan,(actual 110° y ex número 38 del planeta), por 6-4 y 6-2.

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La conquista representa, para Báez, mucho más que un trofeo: sumó puntos valiosos para el ranking ATP y volverá a acercarse al grupo de los mejores jugadores del circuito. Con la actualización de este lunes, ascenderá 11 posiciones hasta el 53° lugar, y quedará a apenas 20 puntos del Top 50.

El argentino había llegado a Prostejov con la necesidad de recuperar confianza. Y lo logró. En su recorrido hacia el título eliminó sucesivamente al francés Sascha Gueymard Wayenburg (266°), al estadounidense Tristan Boyer (199°), al checo Maxim Mrva (317°) y al español Nikolás Sánchez Izquierdo (235°) antes de superar a Molcan en el encuentro decisivo.

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Más allá del impacto en el ranking, el torneo dejó otra señal positiva para el bonaerense: volvió a encadenar tres o más victorias consecutivas por primera vez desde enero. La última vez que lo había conseguido fue en el ATP 250 de Auckland, donde alcanzó la final antes de caer ante el checo Jakub Mensik. En aquellos días, Báez había encadenado triunfos ante los Top 10 estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton, y nada hacía presagiar el bajón que tuvo después.

Hasta la semana pasada, Sebita había acumulado cuatro triunfos y ocho derrotas en la gira sobre arcilla. Además, sufrió cuatro eliminaciones en primera ronda. Los malos resultados repercutieron en su ranking: cedió más de 30 lugares desde febrero.

La mano cambió por fin en República Checa. Báez mostró firmeza y agresividad con su tenis, y lució físicamente recuperado de los inconvenientes que lo habían obligado a retirarse en Roland Garros. Esa combinación le permitió atravesar el cuadro sin sobresaltos y reencontrarse con un nivel que supo llevarlo, en junio de 2024, hasta el puesto 18 del ranking mundial, la mejor ubicación de su carrera.

Sebastián Báez ganó el título sin ceder sets (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)
Sebastián Báez ganó el título sin ceder sets (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)

El título en Prostejov también le permite encarar con otro ánimo la siguiente etapa de la temporada. Tras una extensa gira sobre polvo de ladrillo, el argentino comenzará ahora la transición hacia el césped con la confianza renovada y la sensación de haber recuperado parte del terreno perdido en los últimos meses.

Después de superar una semana que comenzó con incertidumbre y terminó con una copa en sus manos, Báez vuelve a mirar de cerca el Top 50. El objetivo inmediato será sostener este impulso y trasladar las buenas sensaciones a las próximas estaciones del circuito.

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