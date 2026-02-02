El encuentro romántico entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian en un lujoso hotel que da que hablar en Europa

Kim Kardashian y Lewis Hamilton pasaron una velada en un lujoso hotel del Reino Unido

El piloto británico Lewis Hamilton y la modelo estadounidense Kim Kardashian compartieron una encuentro secreto en una exclusivo hotel y club de campo en Reino Unido. El viaje romántico se produjo mientras la atención se concentra en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, marcada por cambios técnicos y la expectativa en torno a la que podría ser la última campaña del siete veces campeón de la Máxima con la escudería Ferrari.

De acuerdo con el periódico británico The Sun, que brindó la información de manera exclusiva para la prensa europea, Kim viajó desde Los Ángeles en su jet privado, valorado en más de 100 millones de libras esterlinas, para reunirse con Hamilton en el lujoso club de campo Estelle Manor, en Witney, Oxfordshire. La empresaria de 45 años, que llegó acompañada de tres guardaespaldas y varias maletas, fue recibida por dos vehículos en el aeropuerto de Oxford. Uno de los autos fue utilizado exclusivamente para transportar su equipaje, mientras el otro la trasladó hasta la propiedad, ubicada en una extensión de 85 acres.

Una fuente cercana citada por el medio del Reino Unido describió el ambiente de la visita: “Todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles”. Según la misma fuente a la que accedió el diario, ambos disfrutaron del spa y la piscina de manera exclusiva antes de cenar en una sala privada. “Tenían reservado un masaje para parejas y tenían uso completo de las instalaciones solo para ellos dos. Todo se mantuvo en secreto: claramente querían tener algo de tiempo para ellos dos solos”, relató la persona consultada por el medio.

Lewis Hamilton ganó siete títulos de la F1 (Blanca CRUZ / AFP)

Durante la estancia, la seguridad fue una prioridad para los protagonista de esta nueva historia. Kim Kardashian contó con dos de sus guardaespaldas y Lewis Hamilton con un oficial de protección personal, quienes permanecieron en un segundo plano. “Dos de los tres estaban de guardia frente a la puerta de su habitación, para que nadie pudiera molestarlos”, detalló la fuente.

La discreción marcó la visita. Ninguno de los protagonistas compartió imágenes ni detalles en redes sociales sobre su estadía en Estelle Manor, donde las habitaciones superan las 1.000 libras por noche. The Sun reportó que la empresaria fue vista por la mañana en el gimnasio y caminando por los jardines, vestida con un chándal gris de gran tamaño y la capucha puesta.

Kim Kardashian llegó acompañada de dos guardaespaldas (NBC)

Cuando la pareja abandonó la propiedad, la logística volvió a llamar la atención. Uno de los guardaespaldas de Kim Kardashian cargaba un bolso valorado en 80.000 libras, además de ocho maletas personalizadas. Un testigo aseguró que “mientras Lewis caminaba y usaba las puertas delanteras, Kim fue sacada por una salida lateral. No se podía pasar por alto que era ella: llevaba consigo unas ocho maletas que tenían su nombre grabado en el lateral”.

Cabe destacar que el vínculo entre Hamilton y Kardashian no es reciente. Ambos se conocen desde hace años a través del circuito de celebridades y fueron fotografiados juntos en los premios GQ Hombres del Año en Londres en 2014, cuando asistieron junto a sus entonces parejas, el rapero Kanye West y la cantante Nicole Scherzinger. Tras su divorcio, Kardashian ha mantenido un perfil mediático activo y ha sido relacionada brevemente con figuras como el jugador de fútbol americano Odell Beckham Jr.

Kardashian y Hamilton mantienen una estrecha relación desde hace más de 10 años (Grosby)

El múltiple campeón y actual piloto de la Scuderia Ferrari afronta además una temporada clave en la Fórmula 1. El campeonato 2026 marca el inicio de una nueva era, con la introducción de grandes cambios en la reglamentación técnica, entre ellos un rediseño de los monoplazas, motores híbridos más sostenibles y la implementación de la aerodinámica activa. El calendario incluye una lista de 24 Grandes Premios, con nuevas sedes como el circuito urbano de Madrid y el debut de Cadillac como el undécimo equipo de la grilla, mientras Audi se incorpora tras la adquisición de Sauber.

Tras los test en el circuito de Barcelona, el Gran Circo se mudará en los próximos días a Bahréin, sede de las pruebas oficiales de pretemporada donde los equipos intentarán ajustar los detalles de cara al comienzo oficial del campeonato, que se pondrá en marcha de manera oficial el 8 de marzo con el GP de Australia. Luego de una complicada temporada, el siete veces campeón mundial buscará volver a ser uno de los animadores del título de pilotos en lo que, para muchos, podría ser su última vez al frente de un volante de F1.

Hamilton saluda a los fanáticos de Ferrari en la primera salida del nuevo monoplaza (REUTERS/Jennifer Lorenzini)