Las imágenes de Lewis Hamilton y Kim Kardashian en el Super Bowl que confirman su romance

Las imagénes de Lewis Hamilton y Kim Kardashian que confirman el romance

La presencia de Kim Kardashian y Lewis Hamilton durante el Super Bowl 2026 ha generado gran expectación en redes sociales, luego de que ambos fueran vistos compartiendo momentos en diversos eventos relacionados con la final de fútbol americano.

Aunque en las fotografías no se observaron muestras explícitas de afecto ni gestos románticos evidentes, la cercanía entre la modelo, actriz y empresaria y el siete veces campeón de Fórmula 1, fue suficiente para confirmar la relación sentimental, más allá de que no hicieron declaraciones. Las imágenes difundidas en Internet muestran a ambos manteniendo una conversación con buena química.

No es la primera vez que sus nombres se mencionan en rumores, aunque nunca antes se les había visto juntos en un evento de gran magnitud como el Super Bowl 2026.

Celebridades presentes en el Súper Bowl

El aspecto elegido por Kim Kardashian, descrito como sobrio y cuidadosamente planeado, y el estilo relajado de Lewis Hamilton llamaron la atención de los asistentes, que notaron la comodidad con la que ambos interactuaban. Caminaron juntos, conversaron de cerca y parecían no prestar atención al revuelo que causaron a su alrededor.

La coincidencia de celebridades en encuentros como el Super Bowl no es inusual, pero la aparición pública de Kardashian y Hamilton juntos ha centrado los reflectores sobre ellos y encendido debates en las redes acerca de si existe una relación más allá de la amistad.

Cabe recordar que no es la primera vez que trasciende que ambos estuvieron juntos. La semana pasada, después de visitar un club de campo en el Reino Unido, partieron con destino a París. Según informó The Sun, “Kim y Lewis mantienen su relación muy discreta. En Estelle Manor (el club de campo) comían en un salón privado y en Rosewood ocurría lo mismo. Condujeron juntos desde Oxfordshire hasta Londres para poder pasar un tiempo de calidad juntos”.

Paul McCartney en el Súper Bowl

Kardashian y Hamilton se conocen desde hace más de una década, y han fortalecido su vínculo a través de la moda y eventos sociales. Ambos fueron fotografiados en la fiesta de Nochevieja de la actriz Kate Hudson, de la que se retiraron con pocos minutos de diferencia. Aunque nunca antes se los había vinculado sentimentalmente, compartieron círculos cercanos: el piloto británico fue cercano al ex marido de Kardashian, el rapero Kanye West.

La atención mediática sobre este acercamiento coincide con el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, en la que Hamilton afronta nuevos desafíos con la escudería Ferrari en su segundo año con la Scudería después de un 2025 en el que no logró cumplir con las expectativas que lo depositaron en un equipo mundialmente conocido en el mundo del deporte motor.

También se hicieron presentes en el Super Bowl otras celebridades como el ex Beatle Paul McCartney, otra leyenda musical como Jon Bon Jovi, el ex tenista Roger Federer, el actor Adam Sandler, el músico Justin Bieber y el rapero Jay-Z, entre otros.

Y como de costumbre, en el mediotiempo se dio un espectacular show musical con la presencia de Bad Bunny Lady Gaga y Ricky Martin, que imprimió un profundo espíritu latino