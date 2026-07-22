Murió Plas Johnson, el saxofonista que convirtió el tema de ‘La Pantera Rosa’ en un clásico

Tema principal de "La Pantera Rosa", compueso por Henry Mancini e interpretado por Plas Johnson

Plas Johnson, un músico de estudio de Hollywood cuyo saxofón tenor pausado en los créditos iniciales de la película de 1963 La Pantera Rosa aportó un ritmo juguetón a uno de los temas cinematográficos más reconocibles de todos los tiempos, murió en su casa de Los Ángeles. Tenía 94 años. Sus hijos Eric Johnson y Stephanie Oliver confirmaron el fallecimiento y dijeron que su padre había actuado en su comunidad de retiro tan solo un mes antes.

Plas Johnson tenía una amplia lista de créditos tan variados como éxitos de rock and roll de los años 50, temas de series de televisión y sesiones de grabación con superestrellas. Pero el trabajo que más destacó fue el tema de La Pantera Rosa, escrito por Henry Mancini para la comedia de detectives dirigida por Blake Edwards y protagonizada por Peter Sellers como el pomposo y torpe inspector de policía francés Jacques Clouseau.

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Treinta segundos después de iniciada la secuencia animada de créditos, en la que aparece una pantera rosa con monóculo, el saxofón de Plas Johnson interpreta un tema de 16 compases que es, al mismo tiempo, sinuoso, seductor y misterioso, con un toque travieso de humor. Más adelante en la pieza, Johnson entra en un solo de swing —improvisado en el estudio— antes de que vuelva el juguetón tema de apertura.

Henry Mancini y Plas Johnson habían trabajado juntos previamente en el áspero tema de Mancini para Peter Gunn, un drama televisivo policial de estilo noir que se estrenó en 1958. El álbum completo, The Music From ‘Peter Gunn’, ganó el primer Grammy jamás otorgado al álbum del año.

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Mientras componía la música para La Pantera Rosa, Mancini escribió la pieza pensando en Johnson. “Casi siempre elijo previamente a mis músicos y escribo para ellos y en torno a ellos, y Plas tenía el sonido y el estilo que yo quería”, recordó en su libro de 1989 Did They Mention the Music?, escrito junto al periodista de jazz Gene Lees. La sesión de grabación tuvo lugar a las 8 de la mañana en un frío día de invierno. “Sólo hicimos dos tomas, creo”, contó Plas Johnson al periódico californiano The Modesto Bee en 2007. “Cuando terminamos, todos aplaudieron, incluso los violinistas. Y eso ya es mucho decir.” Añadió: “Ellos nunca aplauden nada.”

Lanzado como single, el tema de La Pantera Rosa se convirtió en un éxito entre los 10 primeros en la categoría de música contemporánea para adultos y ganó tres premios Grammy, incluido el de mejor arreglo instrumental. Años después, Johnson empezó a interpretar la melodía en sus presentaciones en clubes nocturnos. “A veces se me acerca gente y me dice que sueno igual que la versión original”, contó al diario Long Beach Press-Telegram en 2005, “y sus ojos se abren mucho cuando les digo que yo fui quien tocó en la original. Nunca supieron quién lo hizo, y siempre ponen esa cara de reconocimiento cuando se dan cuenta.”

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Plas John Johnson Jr. nació en Donaldsonville, Luisiana, al oeste de Nueva Orleans, el 21 de julio de 1931. Su primer nombre, que rima con “jazz”, deriva del término francés “plaisant”, que significa agradable o placentero. Plas era el del medio de tres hermanos en una familia musical. “Mi madre, Grace, tocaba piano y cantaba”, contó a The Bee. “Mi papá, Plas Sr., tocaba saxofón alto. Buscaban trabajo donde fuera que viviéramos. Viajábamos arriba y abajo del bayou los fines de semana. Tocaban donde podían, en bares y restaurantes, bailes.”

Johnson tenía 12 años cuando su padre le compró un saxofón soprano y le dio clases rudimentarias. Pronto progresó a los saxofones alto, tenor y barítono, y más adelante sumó el clarinete y la flauta. Él y su hermano mayor, Ray, pianista, y su hermana menor, Gwen, cantante, actuaban juntos con frecuencia. De adolescente, actuó en Nueva Orleans, donde tocó blues, dixieland y jazz, y se destacó en el complejo y dinámico estilo bebop, popularizado por Charlie Parker en los años 40. En 1951, se unió a la banda itinerante de Charles Brown, un popular cantante de R&B, antes de ser reclutado por el Ejército, para el que tocó en una banda militar en California. Se estableció en Los Ángeles a mediados de los años 50 y se convirtió en uno de los primeros músicos negros en abrirse camino en el ajetreado ambiente de estudios de cine y grabación de la Costa Oeste.

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Cada día podía ser convocado para tocar rhythm and blues, acompañar a las cuerdas sedosas de una orquesta o hacer un solo enérgico para una canción de rock. Se convirtió en un pilar de The Wrecking Crew, un grupo ad hoc de músicos conocidos por su capacidad para adaptarse a cualquier estilo musical. También formó parte de conjuntos de estudio que grabaron los temas de series como The Monkees, Mannix y Extraña pareja. Acompañó a cantantes tan variados como Barbra Streisand, Frank Sinatra, Frank Zappa, Dr. John, Elton John, Ella Fitzgerald y Marvin Gaye.

Versátil en instrumentos de viento, Plas Johnson interpretó el solo de piccolo en el éxito de Bobby Day, “Rockin’ Robin”; participó en Pet Sounds, el álbum clásico de los Beach Boys; y aportó un solo de flauta al éxito “Lotta Love” de Nicolette Larson, que alcanzó el Top 10 en 1979. Por la noche, tocaba con pequeños grupos en clubes de jazz y lanzó más de una docena de álbumes bajo su propio nombre. También pasó 15 años en la banda del presentador de televisión Merv Griffin y fue miembro de las bandas de jazz lideradas por Frank Capp y Gene Harris. En 2006, grabó una nueva versión del tema para la adaptación cinematográfica protagonizada por Steve Martin.

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Johnson apareció en el documental The Wrecking Crew (2008), sobre los aclamados pero en gran medida anónimos músicos de estudio de Los Ángeles. En sus últimos años, se centró en el jazz, aplicando “su tono cálido y aterciopelado a un conjunto de variaciones que combinan ornamentación de ágil digitación con frases swing enérgicas”, escribió el crítico Don Heckman en una reseña de una de sus actuaciones para Los Angeles Times.

El primer matrimonio del Sr. Johnson, con Elizabeth (Blinkenberg) Johnson, terminó en divorcio. Además de su hijo Eric y su hija Stephanie, le sobreviven Philip Nunn, otro hijo con su esposa por 60 años, Carol Johnson, quien también lo sobrevive; tres hijos de su primer matrimonio, Cheryl Johnson, David Johnson y Denise Hurley; ocho nietos y 12 bisnietos. En sus años de estudio, se hizo conocido por su habilidad para realzar una melodía con un solo brillante que podía durar solo unos segundos. Era el fruto, dijo al diario San Francisco Chronicle en 2007, de “años en la ruta, en clubes, aprendiendo unas 5.000 melodías, acompañando a cantantes y a bailarinas de striptease, y para bailarines. La gente se levantaba y bailaba, o se balanceaba en sus sillas. Ese era tu aplauso.”

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Fuente: The New York Times