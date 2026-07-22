Guatemala y Colombia firman un memorando para ampliar la cooperación geoespacial en el agro

El pacto entre el MAGA y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi busca intercambiar conocimientos (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Guatemala, Colombia, MAGA, IGAC y suscribieron un memorando de entendimiento para ampliar el intercambio de conocimientos, tecnologías y buenas prácticas en la generación de información estratégica para la planificación agropecuaria, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria, el desarrollo rural sostenible y las capacidades institucionales de ambos países.

El acuerdo también contempla el desarrollo de metodologías y el impulso de iniciativas vinculadas con la gobernanza territorial, la gestión de información geográfica, la agrología, la cartografía, la geodesia y el análisis de suelos.

Esa cooperación apunta a mejorar la toma de decisiones en el sector agropecuario a partir de información técnica y herramientas especializadas.

La firma del documento se realizó en la sede del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en Colombia. Suscribieron el memorando la ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala María Fernanda Rivera y el director general del IGAC Gustavo Adolfo Marulanda Morales.

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El encuentro se desarrolló en el marco de la participación de Guatemala en la Semana Geomática. La actividad contó además con el acompañamiento del embajador de Guatemala en Colombia Óscar Estuardo Villagrán García.

El pacto entre el MAGA y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi busca intercambiar conocimientos (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El acuerdo abarca suelos, cartografía, geodesia y gestión territorial

El entendimiento entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la institución colombiana se centra en producir información estratégica para el agro.

El eje del convenio es el intercambio de experiencias sobre tecnologías geoespaciales, análisis de datos y herramientas técnicas aplicadas al ordenamiento y la planificación agropecuaria.

Durante la reunión, ambas delegaciones compartieron experiencias sobre el uso de esas capacidades para apoyar decisiones en el sector rural. El trabajo conjunto busca traducir conocimiento técnico en instrumentos útiles para la gestión productiva y territorial.

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Rivera presentó los avances de Guatemala en el uso de tecnologías geoespaciales y análisis de datos. También expuso el Programa Suelos y Agua para el Futuro, una iniciativa orientada al manejo sostenible de los recursos naturales y al fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas productivos.

La delegación guatemalteca conoció, por su parte, las capacidades desarrolladas por el IGAC en procesamiento y análisis de imágenes satelitales.

Esa visita técnica incluyó intercambio sobre cartografía, agrología, análisis de suelos y gestión territorial en las instalaciones de la entidad colombiana.

Gustavo Marulanda Morales y María Fernanda Rivera Dávila muestran un mapa de la República de Guatemala en el contexto de una reunión oficial. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Guatemala llevó a la Semana Geomática su experiencia en información geoespacial

La participación guatemalteca en la Semana Geomática funcionó como marco institucional para esta firma y como espacio de intercambio regional. Según la información oficial, permitió compartir experiencias nacionales y conocer herramientas desarrolladas por instituciones especializadas de América Latina.

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La delegación de Guatemala estuvo integrada por el director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del MAGA Rafael López y el director del Instituto Geográfico Nacional de Guatemala Félix Arroyo.

Ambos participaron en las actividades técnicas vinculadas con la generación y uso de información para el agro.

El memorando refuerza una agenda de cooperación centrada en la producción de insumos técnicos para la planificación rural. En términos operativos, el acuerdo abre la posibilidad de fortalecer capacidades institucionales mediante transferencia de conocimiento y adopción de metodologías compartidas.

El alcance del instrumento abarca áreas que tienen incidencia directa en la gestión del territorio y en el desempeño del sector agropecuario. Entre ellas figuran la agrología, la cartografía, la geodesia, el análisis de suelos y la administración de información geográfica para políticas públicas.

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La experiencia colombiana que conoció la delegación guatemalteca incluye el procesamiento de imágenes satelitales como base para análisis técnicos. Ese tipo de insumos permite mejorar la lectura del territorio, identificar condiciones de suelo y apoyar decisiones sobre uso de recursos naturales.

Para Guatemala, el intercambio se inscribe en una estrategia más amplia de innovación aplicada al agro. La información difundida sobre la visita señala que la participación en ese espacio reafirmó el compromiso del MAGA con la cooperación internacional y con el fortalecimiento de capacidades para una agricultura más resiliente, competitiva y sostenible.

El acuerdo firmado con Colombia se orienta, en ese marco, a convertir el conocimiento geoespacial y el análisis técnico en herramientas para la planificación agropecuaria y el desarrollo rural.

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La cooperación entre ambos países quedó formalizada con ese memorando suscrito por Rivera y Marulanda Morales en la sede del organismo colombiano.