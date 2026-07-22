San Salvador se prepara para las Fiestas Agostinas 2026 con despliegue de actividades y seguridad reforzada

La apertura de las Fiestas Agostinas 2026 incluirá la alborada, la repartición de atol shuco y el desfile del correo desde la Plaza Salvador del Mundo./ (Alcaldía de San Salvador Centro)

La Alcaldía de San Salvador Centro confirmó que todo está listo para el inicio de las Fiestas Agostinas 2026, la celebración patronal más emblemática de El Salvador, que tendrá lugar del 1 al 6 de agosto en honor al Divino Salvador del Mundo, patrono nacional.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, informó que este año el parque de atracciones Sívarland volverá con una oferta renovada de entretenimiento y un dispositivo integral de seguridad, limpieza y atención de emergencias para resguardar a las familias locales y visitantes, según publicó la alcaldía capitalina.

Las festividades comenzarán el sábado 1 de agosto a las 5:00 a.m., con la tradicional alborada y la repartición de atol shuco en la Plaza Salvador del Mundo. Posteriormente, a las 9:00 a.m., el desfile del correo recorrerá el Paseo General Escalón y la Alameda Roosevelt hasta llegar al Parque Cuscatlán.

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Sívarland volverá en las Fiestas Agostinas 2026 con juegos mecánicos, circo, comida típica, artesanías y una oferta de entretenimiento en la capital salvadoreña./ (Alcaldía de San Salvador Centro)

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía, la agenda cultural y recreativa incluye desfiles, espectáculos musicales, shows infantiles, gastronomía y competencias, en distintos puntos de la ciudad y especialmente en el perímetro del Estadio Cuscatlán, donde se instalará Sívarland.

Durante los seis días de celebración, Sívarland abrirá sus puertas con juegos mecánicos, circo, comida típica y artesanías. Las familias podrán asistir a espectáculos infantiles, presentaciones musicales en vivo y mezclas de DJ en la tarima alterna. El sábado 1 de agosto, el equipo de bienvenida recibirá a los primeros asistentes con actividades para niños, seguido por un cartel musical que incluye al Grupo Melao, Julissa Ventura y la Sonora Maya. El domingo 2, la tarde infantil contará con el show de Cocolito y los conciertos de Los Redd y Marito Rivera y su Grupo Bravo.

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El lunes 3 de agosto, el desfile del comercio partirá a las 9:00 a.m., desde la Plaza Salvador del Mundo. En la tarde, la programación se orientará hacia la música electrónica y el concierto de La Sonora Dinamita. El martes 4, el Centro Histórico será sede del concurso Sívar Band, donde 16 bandas de paz y cachiporras competirán por premios cercanos a $17,000 en las categorías Latin y Marching Band. Esa misma jornada, Sívarland recibirá a la Orquesta Salzón y la Orquesta Platinum.

La Alcaldía desplegará en las Fiestas Agostinas 2026 un operativo 24/7 de seguridad, limpieza y atención de emergencias en desfiles y en el campo de feria./ (Alcaldía de San Salvador Centro)

El miércoles 5 estará dedicado al entretenimiento infantil, con sets de DJs y conciertos de Faro y su banda junto a La Auténtica Banda LL. El jueves 6 de agosto, el gran cierre de las fiestas tendrá un ambiente familiar, música electrónica, la actuación de Los Corsarios y el concierto de gala de la Orquesta de Los Hermanos Flores. Según la Alcaldía, este despliegue cultural y recreativo busca ofrecer opciones seguras y accesibles para toda la población salvadoreña y los turistas.

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Para garantizar la tranquilidad de los asistentes, la municipalidad implementará un operativo 24/7 de seguridad, limpieza y atención de emergencias, cubriendo tanto los recorridos de los desfiles como el campo de feria.

La sala de monitoreo Sívar Seguro estará conectada a cámaras de videovigilancia perimetrales, mientras que el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) patrullará las zonas de actividad para evitar cobros ilegales por estacionamiento. El número 2204-6800 estará habilitado para denuncias de abusos relacionados.

En el ámbito de la limpieza, cerca de 600 trabajadores de desechos sólidos mantendrán la higiene en todos los puntos de la feria y los desfiles. La Alcaldía invitó a la población a participar en la campaña “Los buenos salvadoreños no ensucian”, utilizando los más de 100 recipientes de basura instalados en el recinto.

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La programación mezcla presentaciones en vivo, comida típica y juegos mecánicos para todas las edades./ (Alcaldía de San Salvador Centro)

También se habilitarán áreas de sanitarios, puestos de primeros auxilios con ambulancias y un punto exclusivo de abordaje y descenso para Uber sobre la calle Los Viveros.

Como parte de la oferta vacacional, la Alcaldía de San Salvador Centro anunció la iniciativa “Viví el Verano en Sívar”, que ofrecerá acceso gratuito a los complejos municipales del 1 al 9 de agosto, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Esta acción busca ampliar el acceso a espacios recreativos durante el periodo festivo.

Según lo detallado por la Alcaldía y recogido en su sitio oficial, las Fiestas Agostinas 2026 contarán con un dispositivo integral de seguridad, limpieza y actividades culturales para garantizar una experiencia positiva a los asistentes, en el marco de una de las tradiciones más importantes para la identidad nacional de El Salvador.

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