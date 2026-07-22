Costa Rica

Laura Fernández asegura que Costa Rica mantiene sin retrasos sus obras de infraestructura y seguridad

La mandataria afirmó que la apuesta por la continuidad administrativa evitó una transición compleja y permitió atender problemas nacionales sin demoras desde el inicio de su mandato, según su balance de gestión

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Durante su participación en la entrevista, Laura Fernández destacó el proyecto del tren eléctrico en Costa Rica. (Foto referencia, cortesía Incofer)
Durante su participación en la entrevista, Laura Fernández destacó el proyecto del tren eléctrico en Costa Rica. (Foto referencia, cortesía Incofer)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destacó en el programa El octavo Mandamiento que su administración ha logrado mantener la continuidad y eficiencia en los proyectos de inversión pública y seguridad desde el inicio de su mandato, sin registrar retrasos en obras ni en la atención de problemas nacionales.

“La decisión inteligente fue apostar por la continuidad del gobierno. No hemos tenido ninguna curva de aprendizaje ni transición dolorosa que pueda perjudicar al pueblo de Costa Rica”, afirmó la mandataria.

Fernández aseguró que los principales proyectos de infraestructura y seguridad avanzan sin dilaciones. Entre las iniciativas en ejecución, la presidenta mencionó el C5, la construcción de nuevas delegaciones policiales, la cárcel de máxima contención, la terminal de cruceros y marina para Limón, el desarrollo de la ruta uno, el proyecto del tren eléctrico, mejoras en el aeropuerto Juan Santamaría y en el aeropuerto de Liberia, el nuevo hospital para Limón, el hospital de Cartago, así como inversiones en infraestructura y diversas áreas.

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“Tenemos un portafolio de proyectos importantísimos que siguen en marcha. El nuevo hospital para Limón, el hospital de Cartago, inversiones en infraestructura y otras más, como nunca antes en la historia de Costa Rica, no han tenido ni un día de retraso”, detalló Fernández.

Fernández destacó la eficiencia de su gabinete y aseguró que trabaja con gente muy capaz y con "valores muy bonitos". /(Cortesía Presidencia CR).
Fernández destacó la eficiencia de su gabinete y aseguró que trabaja con gente muy capaz y con "valores muy bonitos". /(Cortesía Presidencia CR).

La mandataria insistió en la importancia de la comunicación directa con comunidades y alcaldes para la resolución de necesidades puntuales. Relató que mantiene diálogo permanente con líderes locales. “Estoy conversando con personas de Limón, acabo de hablar con el alcalde de Siquirres sobre una concesión que tiene pendiente. Temprano hablé con el alcalde de Cartago por temas importantes para el cantón”, indicó.

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Fernández subrayó que su gobierno resuelve problemas “a ese micronivel”, trasladando inquietudes ciudadanas a las entidades correspondientes para su pronta atención.

La presidenta resaltó la eficiencia en la gestión del gabinete y la coordinación con la fracción legislativa oficialista, con quienes mantiene grupos de comunicación activos.

“Tenemos una fracción muy unida, trabajando bien treinta y un diputados que cada día están haciendo mejor las cosas. Se coordina cualquier cantidad de temas entre ellos, mi despacho y las comunidades, porque a mí me interesa muchísimo servir a la gente”, precisó.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, Fernández reiteró que su administración promueve la revisión permanente de resultados y la exigencia de eficiencia en el uso de fondos públicos. “Me siento muy contenta con el gabinete. Siento que estoy trabajando con gente muy capaz, también con gente de valores muy bonitos, donde hay un espíritu de compañerismo y entrega al servicio público”, declaró.

En la entrevista, la mandataria de Costa Rica también destacó el proyecto Cero ocio que impulsa su administración con los privados de libertad.
En la entrevista, la mandataria de Costa Rica también destacó el proyecto Cero ocio que impulsa su administración con los privados de libertad.

Además, enfatizó que los recursos deben asociarse a resultados tangibles y rechazó las advertencias que buscan generar temor respecto a los efectos de las políticas de austeridad. “Lo que están pintando es un mapa de miedo, de terror, tratando de hacer ver mal una medida que está bien, porque estoy convencida de que está bien pedirle a las instituciones públicas eficiencia, responsabilidad y seriedad con el uso de la plata pública, que no son bienes de difunto”, agregó.

Fernández insistió en su voluntad de diálogo, apertura y disposición para la cooperación institucional, señalando que “si a usted le dan más recursos, enhorabuena, pero los recursos tienen que venir asociados a resultados”.

La mandataria llamó a aprovechar los espacios de encuentro y coordinación, como el Consejo Nacional de Seguridad, para fortalecer la eficacia del Estado en beneficio de los costarricenses.

La presidenta concluyó que, bajo su gestión, todas las instituciones del sector público han asumido el compromiso de “socarse la faja” para asegurar la sostenibilidad y la eficiencia estatal. “Aquí yo vine solo a servirle a los costarricenses y nos socamos la faja todos. Todo el Estado”, afirmó Fernández. Así, defendió el rumbo de su administración y la prioridad de mantener un gobierno eficiente, transparente y centrado en la ciudadanía.

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