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Garnacho acordó la llegada a su nuevo equipo de la Premier League: la figura de la selección argentina que tendrá de compañero

El delantero dejará el Chelsea para sumarse al Aston Villa, según informó el periodista Fabrizio Romano

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Alejandro Garnacho tiene todo acordado para ser nuevo jugador de Aston Villa (REUTERS/Tony O Brien)
Alejandro Garnacho tiene todo acordado para ser nuevo jugador de Aston Villa (REUTERS/Tony O Brien)

El futuro de Alejandro Garnacho seguirá estando en la Premier League. El delantero que representa a la selección argentina pese a haber nacido en España, tiene todo acordado con el Aston Villa y dejará el Chelsea para jugar junto al Dibu Martínez y Emiliano Buendia.

“Aston Villa acuerda trato para fichar a Alejandro Garnacho del Chelsea. El acuerdo entre clubes se ha cerrado en forma de préstamo, con una cláusula de compra que se volverá obligatoria bajo ciertas condiciones. Unai Emery quería a Garnacho. También se ha reservado la revisión médica”, publicó el periodista Fabrizio Romano, un especialista en temas de mercado de pases.

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Tal como se había anticipado ayer, el Bchito estaba muy cerca de cambiar de aire en Inglaterra, a pesar de que la Roma de Italia lo tenía en la mira. El atacante de 22 años no iba a ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, y apareció en el radar de Unai Emery, DT del Aston Villa. Es que el club con sede en Birmingham tendrá una agenda importante este semestre, con la final de la Supercopa de Europa del próximo 12 de agosto ante el PSG en Salzburgo, Austria, además de la participación en la Champions League.

De acuerdo con lo informado por Romano, la cláusula de obligación de compra se considera fácil de alcanzar para el Aston Villa y está “casi garantizada”. Además, agregó que el Chelsea cuenta con una transferencia permanente para 2027, ya que Garnacho también firmó un contrato de cuatro años antes del cambio. “La segunda parte del examen médico está en curso ahora”, contó.

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Alejandro Garnacho será jugador del Aston Villa de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano)
Alejandro Garnacho será jugador del Aston Villa de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano)

Las cifras de la operación aún no trascendieron, pero tal como se informó anteriormente en medios ingleses, el club londinense busca recuperar parte de la inversión de 40 millones de libras (unos 53.5 millones de dólares) que hizo hace menos de un año cuando lo compró al Manchester United.

La salida de Garnacho de los Blues también se explica por su lugar cada vez más reducido en el cierre de la temporada 2025/26. En sus últimos 12 partidos oficiales, solo fue titular una vez: en el triunfo 1-0 ante Leeds United por la semifinal de la FA Cup en Wembley.

En este contexto, Chelsea decidió desprenderse del jugador nacionalizado argentino en medio de un nuevo ciclo encabezado por Xabi Alonso. Garnacho tuvo poca participación en la rotación del equipo, quedó afuera de las primeras actividades de pretemporada y no aparece entre las prioridades del nuevo proyecto deportivo.

El medio Daily Mail señaló que la prioridad de Chelsea no es cederlo, sino vender sus derechos federativos. Hasta la semana pasada no había negociaciones formales abiertas con otros equipos, aunque su nombre ya circulaba entre varios clubes europeos y Aston Villa se instaló como el interesado más concreto.

Alejandro Garnacho no tuvo gran participación en el Chelsea y será transferido (REUTERS)
Alejandro Garnacho no tuvo gran participación en el Chelsea y será transferido (REUTERS)

El mismo artículo indicó que Emery impulsa personalmente la operación. El técnico del equipo de Birmingham ya había intentado incorporar a Garnacho el verano pasado, antes de que el delantero dejara Manchester United para fichar por Chelsea. Además, el Aston Villa informó recientemente la salida de Morgan Rogers por lo que deberá reforzar el ataque.

La ausencia de Garnacho en el inicio de la pretemporada alimentó las dudas sobre su continuidad. Chelsea no explicó públicamente por qué no participó del arranque de los trabajos en Cobham, mientras compañeros como Cole Palmer y Joao Pedro sí regresaron al predio para las pruebas físicas y los primeros entrenamientos.

La relación con los hinchas tampoco terminó de consolidarse. Garnacho fue suplente en el partido decisivo ante Sunderland, una derrota 2-1 que dejó a Chelsea fuera de las competiciones europeas de la próxima temporada. El movimiento también se produce en un contexto de cambios más amplios dentro del plantel. Jesse Derry saldrá a préstamo al Sporting CP de Lisboa y Andrey Santos fue transferido a Manchester United por una cifra cercana a 50 millones de libras.

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