Jornada financiera: la Bolsa marcó un nuevo récord y cayó el riesgo país tras la mejora de la nota crediticia de Moody’s

Los ADR de bancos subieron fuerte en Wall Street.

La respuesta de los mercados financieros a la decisión de Moody’s de mejorar la calificación crediticia de la Argentina fue palpable este miércoles, con un ascenso de las acciones, con los papeles bancarios al frente, un récord nominal en la Bolsa y la baja del riesgo país, otra vez cerca de la barrera de los 400 puntos.

La mejora en la calificación soberana conocida el martes se sumó a la que meses atrás habían brindado otras entidades internacionales como Standard & Poor’s y Fitch Ratings.

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Las acciones argentinas atravesaron otro día favorable tanto en el mercado doméstico como en el exterior, y el panel líder de la Bolsa porteña encadenó su cuarta suba consecutiva.

Los indicadores de Wall Street terminaron negativos tras alzas intradiarias: el S&P 500 cedió 0,1% y el panel tecnológico Nasdaq cayó 0,6%, a la vez que el Dow Jones de Industriales quedó neutro en 52.218 puntos.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 3%, en los 3.379.772 puntos, un récord nominal de cierre medido en pesos. Medido en dólares “contado con liquidación” el panel de acciones líderes alcanzó los 2.159 puntos, un máximo desde el 19 de junio.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo mayoría de alzas. Encabezaron la suba Adecoagro (+5,4%), Banco Macro (+5,2%) y Banco Supervielle (+5,2%).

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“La plaza financiera argentina convalidó un impulso alcista gracias al respaldo internacional otorgado por la agencia de calificación de riesgo crediticio y celebró una gran noticia institucional: la agencia Moody’s se sumó a Fitch y S&P al elevar la calificación crediticia soberana de Argentina de Caa1 a B3 con perspectiva positiva. El anuncio provocó que el Riesgo País se comprimiera hasta los 410 puntos básicos, al tiempo que las acciones y los ADR bancarios treparon cerca de un 5%”, sintetizó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

También se registraron ganancias para las acciones petroleras, ante una nueva suba de los precios del crudo. El barril de Brent del Mar del Norte para entregar en septiembre ascendió 2,9% a USD 93,60, mientras que el crudo intermedio de Texas también para septiembre sumó 2,3%, a 86,30 dólares.

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En dicho contexto, el ADR de YPF ganó 2,5%, a USD 52,63, Vista Energy subió 1,9% y Tenaris avanzó 2,3 por ciento.

“El mercado global cerró una sesión marcada por la máxima tensión geopolítica y una intensa actividad en el sector tecnológico, donde los inversores sopesaron el impacto de las políticas monetarias y los conflictos energéticos. En el frente macroeconómico internacional, la escalada bélica en Oriente Medio alcanzó un punto difícil tras la campaña de ataques nocturnos de Estados Unidos en territorio iraní y las advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles bombardeos a infraestructuras clave si continúan las hostilidades en el Estrecho de Ormuz, un cuello de botella energético importante que mantiene el tráfico petrolero colapsado y al crudo cotizando al alza”, evaluó Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.

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Los bonos hard dollar de Argentina -Bonares y Globales- promediaron una suba de 0,2%, mientras que el indicador de JP Morgan restó ocho unidades, a 410 puntos básicos. El 10 de julio último el riesgo país tocó los 402 puntos, un mínimo desde el 20 de abril de 2018 (400 puntos), tras el pago semestral de capital e intereses de estos títulos públicos.

En el orden macroeconómico, el equipo de Research de Balanz detalló que el EMAE de mayo registró una caída de 0,5% mensual desestacionalizado tras la contracción de abril, mientras que el crecimiento interanual se desaceleró a 0,2% interanual. Al igual que en los meses previos, la composición sectorial continuó siendo altamente heterogénea. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+4,6% anual) fue el sector de mayor aporte positivo al crecimiento, seguido por Explotación de minas y canteras (+15,7% anual). En conjunto, ambos sectores contribuyeron 1,2 punto porcentual al crecimiento interanual. En contraste, Pesca (-29,3% anual), Industria manufacturera (-5,6%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-4,3%) fueron los principales factores de arrastre, restando en conjunto 1,4 punto al crecimiento".

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Subió el dólar y el blue anotó un récord

Con una reducción del volumen de operaciones, que cayó casi a la mitad respecto del martes, con USD 389,7 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retomó la suba y avanzó 5,50 pesos o 0,4%, a 1.483 pesos, para volver al nivel del 8 de julio.

“Con un volumen que no lograba recuperarse, el mercado mostró una mayor presión compradora. Ante una oferta que se retiró parcialmente, la cotización ganó posiciones hasta alcanzar un máximo intradiario de $1.483″, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios..

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El BCRA fijó el techo del régimen cambiario en los $1.833,77, por lo tanto el dólar mayorista quedó a 350,77 pesos o 23,7% de la banda superior del régimen de flotación.

El dólar al público subió cinco pesos o 0,3%, a $1.505 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.502,35 para la venta y $1.451,15 para la compra.

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El dólar blue ganó diez pesos o 0,7% este miércoles, a $1.555 para la venta un récord nominal, por encima de los $1.550 del 22 de octubre del año pasado. En 2026 el precio del billete informal aumentó 25 pesos o 1,6%, aún muy lejos de la inflación acumulada, del orden del 18% en el período.

La divisa en esta plaza informal es tomada por las agencias de cambio a sus clientes a $1.535, esto es 85 pesos o 5,9% más que los $1.450 que pagan los bancos, brecha que justifica liquidar billetes atesorados en este segmento.

El BCRA absorbió USD 25 millones con su intervención cambiaria del día, el 6,4% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 117 millones, a USD 49.036 millones, con el aporte de la suba de 1,8% en la posición de oro, a USD 4.151,20 la onza.