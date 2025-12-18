El presidente de Rosario Central habló por primera vez de la sorpresiva salida de Holan: “La eliminación rápida no nos gustó”

El presidente de Rosario Central habló por primera vez desde que el DT se fue

El ciclo de Ariel Holan al frente de Rosario Central llegó a su fin tras una temporada en la que el club obtuvo el título de “campeón de Liga” por ser el equipo con más puntos en la Tabla Anual del fútbol argentino y aseguró su participación en la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, su participación en el Torneo Clausura culminó en octavos de final, algo que terminó siendo determinante. Y el presidente del Canalla, Gonzalo Belloso, habló por primera vez desde la salida del DT y se refirió a la prematura eliminación: “No nos gustó”.

Durante una conferencia de prensa en la sede del club, Belloso defendió las decisiones tomadas a lo largo del año, agradeció el trabajo de Holan, pero subrayó que la ambición lo llevó al cambio de timón. Quedar afuera frente a Estudiantes de La Plata significó un revés en las aspiraciones deportivas: “En Central siempre hay que buscar más. Y nos pasó que en octavos nos quedamos rápidamente afuera del Clausura. Y la verdad que no nos gustó”.

Holan dejó de ser el DT de Central de manera sorpresiva (Fotobaires)

Belloso confirmó que Jorge Almirón asumirá como entrenador el próximo 3 de enero, con el objetivo de fortalecer al equipo de cara a un 2026 con mejores resultados. “Creemos que este club tiene que acostumbrarse a ser sumamente competitivo, el esfuerzo que hacen los socios exige eso. Y pegamos un giro, fuimos a buscar a un gran técnico, con un gran presente como Almirón, que en el 2024 ganó todo con Colo Colo y tiene historia”, sostuvo.

“Además, es el último técnico que ha llegado a una final de Libertadores con un equipo argentino, aquella de Boca contra Fluminense en 2023. Estamos muy esperanzados de repetir el año 2025 con él pero en el 2026. Era el técnico que queríamos, el que fuimos a buscar y el único con el que hablamos", añadió sobre el ex entrenador del Xeneize.

“Al momento que se fue Holan, a la tarde ya estábamos trabajando con él, intentando cerrar un acuerdo. Porque de nuevo lo digo, fue el último técnico que llevó al equipo argentino a la final de la Libertadores. Me gustan esos detalles y el fútbol se gana con detalles”, sentenció el dirigente.

Pese a que indicó que la eliminación tempranera resultó un disgusto, el presidente expresó un especial agradecimiento a Holan por su labor como entrenador, remarcando que su paso por el club dejó enseñanzas valiosas. Belloso aseguró: “Las puertas de este club estarán siempre abiertas para él”.

El paso de Holan por Rosario Central representó su regreso al fútbol argentino tras su experiencia en el Barcelona de Guayaquil (Ecuador). En el ámbito local, había dirigido previamente a Defensa y Justicia (2015/16) e Independiente (2017/19), donde conquistó la Copa Sudamericana y la Suruga Bank. Su trayectoria internacional incluye etapas en Universidad Católica de Chile (2020/21 y 2022/23), Santos de Brasil (2021) y León de México (2021/22).

Holan acumuló un total de 42 partidos al mando del equipo rosarino, con un saldo de 22 victorias, 13 empates y siete derrotas. Durante 2025, lideró la Zona B en ambas fases regulares de los torneos Apertura y Clausura, y se impuso en los dos clásicos frente a Newell’s Old Boys, uno en el Gigante de Arroyito y otro en el Estadio Marcelo Bielsa.

Sin embargo, las eliminaciones en instancias decisivas marcaron su ciclo: en el primer semestre, Central cayó en cuartos de final del Apertura ante Huracán por 1-0, con gol de Walter Mazzantti, y luego fue eliminado por penales en dieciseisavos de la Copa Argentina frente a Unión en el Estadio Único de San Nicolás. La derrota más reciente, en octavos de final del Clausura ante Estudiantes de La Plata, resultó especialmente dolorosa por la condición de local y la floja actuación del equipo.