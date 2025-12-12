Deportes

Ariel Holan habló por primera vez de su salida de Rosario Central y se refirió al título que le dieron por la Tabla Anual

El director técnico explicó los motivos de su salida del Canalla y ponderó la obtención de una nueva estrella para la institución

En las últimas horas una noticia tomó por sorpresa a todos y sacudió al fútbol argentino. Rosario Central confirmó que Ariel Holan dejó el cargo de entrenador semanas después de quedar eliminado en octavos de final del Torneo Clausura por Estudiantes de La Plata, pero tras obtener el boleto a la Copa Libertadores 2026 y luego de recibir el título de “campeón de Liga” por ser el club que más puntos obtuvo en la Tabla Anual del certamen argentino.

Tras publicar un comunicado, el entrenador brindó una entrevista con Fútbol 12, programa que se emite por ESPN, para brindar detalles sobre lo acontecido en el Canalla. “Desde el día uno siempre supe que arriba de todo estaba Central. De común acuerdo definimos que lo mejor era llegar hasta acá. De la mejor manera, como fue todo el proceso. Hay un acuerdo total de que era lo mejor para el club”, sostuvo.

Durante la entrevista, el ex estratega de Independiente explicó que el entendimiento alcanzado involucró tanto a la dirigencia como a los responsables del fútbol profesional. “Cuando tuvimos reuniones, además de los encuentros permanentes con Gonzalo (Belloso) y Carolina (Cristinziano), que son personas presentes, fuimos intercambiando opiniones durante todo el proceso. Por eso no hay una razón determinante, sino un acuerdo entre los tres de que era lo mejor para el equipo, para el club. Todos estamos de acuerdo que se habían alcanzado muchos objetivos, incluso a futuro, porque muchos juveniles trabajaron con el equipo. Hicimos un buen trabajo con Ferrari y Lussenhoff. Sentamos las bases para que puedan incorporar juveniles al plantel de Primera”, explicó.

Rosario Central obtuvo recientemente un nuevo título por la Tabla Anual, una distinción que surgió tras la determinación del Comité Ejecutivo. Holan aclaró su mirada sobre ese logro: “La mirada como entrenador tiene un tema de fondo y de forma. De fondo, se debate mucho quién es el mejor equipo del año. Hay distintos formatos. En la tabla general nosotros fuimos los mejores en casi todas las variables, empezando por los puntos. Todos pelean por entrar a las Copas, y ni hablar a la Libertadores. Ya de por sí, como estaba armado, era un torneo determinante, porque aseguraba la clasificación directa a las copas y te ponderaba en el descenso. Era el torneo más determinante. Dentro de ese torneo fuimos los mejores. No estaba acordado, por eso es lógico que la gente diga por qué no lo dijeron antes. Eso es un punto. Pero eso no invalida lo otro. Son decisiones, que las toman los dirigentes. Uno ahí no puede opinar más que esto. Lo decidieron los dirigentes, pero siento que fuimos el mejor equipo del torneo”. Remarcó que la coronación no estaba prevista y que la decisión fue exclusiva de los dirigentes: “No estaba acordado de antes, eso está clarísimo. Fue decidido por el Comité Ejecutivo, eso me excede a mí”.

El entrenador consideró que el ciclo cumplió una etapa en el club rosarino. “Es un hasta pronto, hasta luego. Muchas cosas que implementamos en conjunto con el club quedarán selladas de acá en adelante para seguir con esa metodología. Mejoramos en un montón de aspectos. Sentamos bases, no de una reinvención, pero fuimos mejorando en la forma de jugar”. Respecto a la proyección y trabajo con inferiores, sostuvo: “Mi paso por Central fue el primer eslabón de una cadena”.

Al referirse a su futuro, Holan descartó contactos con otros clubes en este momento. “No tengo ofertas de otros clubes. Voy a ver si puedo aprovechar este tiempo para viajar y ver, un tema que para mí no es menor, la tecnología y metodología de entrenamientos, que siempre es bueno reajustar”. Además, anticipó próximos viajes a Europa, enfocados en actualizarse profesionalmente: “Tengo viajes pendientes. Tengo que seguir mejorando en la parte tecnológica”.

Sobre la repercusión de su salida, el técnico subrayó el trato recibido por parte del plantel y los hinchas: “Voy a ser sincero, no buceo de manera profesional en las redes. Tanto los futbolistas, a los que estoy muy agradecido, me siguen mandando mensajes. Tanto el respeto de los futbolistas como de los hinchas y lo que recibí es respeto y un apoyo incondicional. Pero las cosas son así y hay que aceptarlas. Cada uno tiene miradas y observaciones”.

“Hablé con Di María. Para mí fue una experiencia extraordinaria, es el mejor jugador que me tocó dirigir. Conocí un ser humano excepcional, con la humildad que solo tienen los grandes”, esbozó.

También recalcó que las diferencias existentes se mantuvieron en el círculo íntimo del club y se resolvieron con acuerdo: “Hay miradas, como pasa en cualquier proyecto, pero eran de nuestro seno íntimo. Hay temas muy profundo de nuestras organizaciones y estuvimos de acuerdo en ponerle un final en buenos términos, dejando las puertas abiertas para en un futuro, cuando todo esté de acuerdo a lo podamos acordar”.

“Fuimos el mejor equipo en ese formato del torneo. Si nos dieron una Copa es un tema de formas. Fuimos los mejores, porque jugamos con River, con Boca, San Lorenzo e Independiente. Cuatro de los grandes del fútbol argentino”, concluyó.

