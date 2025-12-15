Deportes

Tras la sorpresiva partida de Holan, Rosario Central anunció a Jorge Almirón como su nuevo entrenador

El Canalla tendrá al ex Boca Juniors al frente del plantel que jugará la Copa Libertadores 2026

Rosario Central anunció a Jorge
Rosario Central anunció a Jorge Almirón como nuevo entrenador

El regreso de Jorge Almirón al fútbol argentino se concretó en Rosario Central, donde fue oficializado como el DT del equipo que lidera Ángel Di María. Tras la salida de Ariel Holan y en medio de la expectativa por la participación en la Copa Libertadores 2026, la dirigencia del club rosarino cerró un acuerdo con el experimentado entrenador, de 54 años.

El objetivo inmediato será capitalizar la clasificación directa a la fase de grupos del torneo continental y buscar un nuevo protagonismo con Di María como referente. Vale recordar que el Canalla obtuvo el título de “campeón de Liga”, tras finalizar en la primera posición de la Tabla Anual 2025, comprendida entre los Torneos Apertura y Clausura.

La trayectoria reciente de Almirón en el fútbol argentino estuvo marcada por su paso por Boca Juniors, donde permaneció 209 días y dirigió 43 encuentros. En ese período, el equipo sumó 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas. El punto más alto de su gestión fue la llegada a la final de la Copa Libertadores, aunque el título se le escapó ante Fluminense en el Estadio Maracaná. Además, el entrenador logró una racha de 12 partidos invicto, pero acumuló más derrotas que victorias como visitante y perdió los dos Superclásicos disputados frente a River.

Colo Colo fue el último
Colo Colo fue el último club de Almirón (EFE/Elvis González)

El ciclo de Almirón en el fútbol chileno, su última experiencia, donde dirigió a Colo-Colo, concluyó en agosto tras una serie de resultados adversos, pese a que el técnico había conquistado el campeonato nacional y la Supercopa, además de alcanzar los cuartos de final de la Libertadores. Durante su paso por el club chileno, el entrenador con pasado en Lanús estuvo al frente en 83 partidos.

Holan, por su parte, consideró que su ciclo en Rosario Central cumplió una etapa y que muchas de las metodologías implementadas durante su gestión perdurarán en el club. En sus palabras: “Es un hasta pronto, hasta luego. Muchas cosas que implementamos en conjunto con el club quedarán selladas de acá en adelante para seguir con esa metodología. Mejoramos en un montón de aspectos. Sentamos bases, no de una reinvención, pero fuimos mejorando en la forma de jugar”. Sobre el trabajo con las divisiones inferiores, afirmó que su paso por Central fue “el primer eslabón de una cadena”.

En cuanto a su futuro profesional, Holan descartó tener ofertas de otros clubes en este momento y manifestó su intención de aprovechar el tiempo para actualizarse en tecnología y metodología de entrenamientos. “No tengo ofertas de otros clubes. Voy a ver si puedo aprovechar este tiempo para viajar y ver, un tema que para mí no es menor, la tecnología y metodología de entrenamientos, que siempre es bueno reajustar”, declaró a Fútbol 12 de ESPN, anticipando viajes pendientes a Europa con ese objetivo.

Respecto al título obtenido por la Tabla Anual, Holan ofreció una visión crítica sobre la forma en que se otorgó el reconocimiento. Señaló que, aunque el club fue el mejor en casi todas las variables de la tabla general, la coronación no estaba acordada previamente y fue una decisión exclusiva de los dirigentes.

“No estaba acordado de antes, eso está clarísimo. Fue decidido por el Comité Ejecutivo, eso me excede a mí”, expresó el técnico, quien también remarcó: “Fuimos los mejores, porque jugamos con River, con Boca, San Lorenzo e Independiente. Cuatro de los grandes del fútbol argentino”.

El equipo, pese a haber sido líder de la Zona B en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura 2025 y de haber ganado ambos clásicos ante Newell’s, no logró avanzar en los cruces de eliminación directa. Rosario Central fue eliminado en cuartos de final del Apertura por Huracán (1-0), cayó en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina ante Unión por penales y quedó fuera del Torneo Clausura en octavos de final frente a Estudiantes de La Plata.

