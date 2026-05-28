Los ausentes en la lista de la selección argentina que abrieron el debate: los casos de Buendía, Mastantuono, Senesi y Acuña

Buendía, Mastantuono, Senesi y Acuña se pierden el Mundial

La selección argentina publicó la lista de 26 apellidos para disputar el Mundial 2026 este jueves con la difusión de un video en redes sociales. La nómina se destacó por distintas cuestiones, como las ausencias de Marcos Acuña, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía y Marcos Senesi, quienes fueron parte de este ciclo en mayor o menor medida.

La falta de Acuña es la más resonante de las cuatro porque se trata de un símbolo de la Albiceleste, luego de sus presencias en Rusia 2018 y Qatar 2022. El Huevo fue suplente en el primer amistoso de Scaloni al mando del primer equipo en el 3-0 ante Guatemala y sumó minutos en el 0-0 frente a Colombia de septiembre de 2018.

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Más allá de algunos problemas físicos, el lateral izquierdo de River Plate fue una de las figuras del Millonario en este primer semestre con Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet como entrenadores. En ese puesto, el cuerpo técnico decidió priorizar a Facundo Medina. El zaguero central del Olympique de Marsella de Francia es más joven que el ex Ferro (27 y 34 años) y también se puede desenvolver en el carril izquierdo.

Marcos Acuña participó en los cuatro títulos de la Selección con Scaloni al mando (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

Por otro lado, la baja de Mastantuono se produce en un contexto de mala actualidad en el Real Madrid. El atacante de 18 años, que saltó al Merengue desde River Plate, nunca pudo hacerse un lugar en la formación titular, sumado a que transitó un cambio de técnico con la llegada de Álvaro Arbeloa y la salida de Xabi Alonso.

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En la temporada, el volante ofensivo acumuló 35 compromisos con la autoría de tres goles y brindó una asistencia. Al principio de su estadía en España, sufrió una pubalgia y esto lo llevó a perderse la última gira de la Selección en 2025. Sin embargo, quiso estar y acompañó a la delegación en la concentración en España.

“Franco estaba en la prelista, nos comentaron el problema en el pubis y me dijo que le gustaría venir a estar con nosotros, y bienvenido sea. Estamos abiertos a estas cosas, nos gusta que los chicos quieran estar. No tenía un viaje muy largo, la idea era no hacerlo viajar pero estaba cerquita y se agradece ese gesto también”, declaró Lionel Scaloni en la antesala al amistoso contra Angola. Quedó relegado por otros jugadores como Nico Paz y Thiago Almada.

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Franco Mastantuono disputó cuatro partidos con la selección nacional (Crédito: Reuters/Cristina Vega)

En distinto orden, el presente de Emiliano Buendía lo metió en la pelea por un lugar. El extremo del Aston Villa transita su mejor momento en los Villanos: fue la temporada con mayor rodaje con esta camiseta y levantó la UEFA Europa League tras convertir un golazo en el 3-0 ante Friburgo de Alemania.

Pero el futbolista de 29 años solo jugó dos encuentros en el Ciclo Scaloni. El primero fue en febrero de 2022, cuando sumó 10 minutos en el 1-0 ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, no volvió a estar convocado hasta que fue suplente en junio de 2025 en el 1-0 ante Chile por la clasificación al Mundial 2026 y disputó 20’ en el 2-0 frente a Angola.

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Por último, el caso de Senesi es el menos llamativo del cuarteto. El zaguero central de 29 años, que dejará Bournemouth para ser refuerzo del Tottenham en la próxima temporada, pudo defender los colores de Italia, pero eligió a la Celeste y Blanca, a pesar de ocupar una posición resguardada por Otamendi, Cuti Romero, Licha Martínez y la polifuncionalidad de Medina.

Marcos Senesi tuvo un mal rendimiento en su última aparición contra Mauritania (Crédito: Reuters/Rodrigo Valle)

Esa decisión conllevó riesgos porque solo registró tres duelos desde su estreno en junio de 2022 durante el 5-0 contra Estonia. Volvió a decir presente más de tres años después, el 11 de octubre de 2025, en el 1-0 contra Venezuela en un amistoso. Mientras tanto, fue suplente contra Puerto Rico y Angola y los 90 minutos disputados contra Mauritania fueron un signo de alarma: debió haber sido expulsado por cometer un penal que no le cobraron al equipo africano. Se quedó afuera del banco al partido siguiente ante Zambia.

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La selección argentina podrá modificar esta lista ante posibles lesiones hasta un día antes del debut mundialista, que será el martes 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium a partir de las 22 (hora argentina). A propósito de esto, Nicolás Capaldo y Agustín Giay aparecen como alternativas si Nahuel Molina y Gonzalo Montiel no se recuperan de sus dolencias musculares.

<a href="https://www.infobae.com/deportes/2026/05/28/lionel-scaloni-dio-a-conocer-la-lista-de-26-convocados-de-la-seleccion-argentina-para-el-mundial-2026/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.infobae.com/deportes/2026/05/28/lionel-scaloni-dio-a-conocer-la-lista-de-26-convocados-de-la-seleccion-argentina-para-el-mundial-2026/">LISTA DE CONVOCADOS</a>

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso;

Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina;

Volantes: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández;

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José López y Lautaro Martínez.

<a href="https://www.infobae.com/deportes/2026/05/28/cuando-jugara-la-seleccion-argentina-en-el-mundial-2026-la-agenda-completa-de-partidos-en-la-fase-de-grupos-y-el-posible-camino-hasta-la-final/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.infobae.com/deportes/2026/05/28/cuando-jugara-la-seleccion-argentina-en-el-mundial-2026-la-agenda-completa-de-partidos-en-la-fase-de-grupos-y-el-posible-camino-hasta-la-final/">EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026</a>

La agenda de la selección argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina vs Argelia a las 22.00 de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina vs Austria a las 14.00 de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina vs Jordania a las 23.00 de Argentina en el Dallas Stadium

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B : Canadá, Bosnia-Herzegovina, Qatar y Suiza

Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F : Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I : Francia, Senegal, Irak y Noruega

Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K : Portugal, Jamaica, Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá