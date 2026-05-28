Hasta cuándo puede hacer cambios Argentina en la lista del Mundial y quiénes son los jugadores lesionados en observación

Lionel Scaloni llevó a jugadores de reserva en caso de alguna baja (REUTERS/Agustin Marcarian)

La FIFA le fija a Argentina y a todas las selecciones un plazo preciso para modificar su lista del Mundial 2026: cualquier sustitución por lesión grave o enfermedad debe probarse a más tardar 24 horas antes del debut, establecido el 16 de junio en Kansas City ante Argelia para la Albiceleste. Solo en el caso de los arqueros el reglamento admite cambios por fuerza mayor en cualquier momento de la fase final.

Ante ese escenario, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni convocó a siete futbolistas adicionales para que se entrenen con el plantel y viajen a Estados Unidos de cara a los amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia. Los elegidos fueron Santiago Beltrán (River Plate), Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV) y Agustín Giay (Palmeiras).

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Los casos de Capaldo y Giay tienen un peso diferente al del resto del grupo. Ambos aparecen como opciones concretas en el lateral derecho ante los problemas físicos de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, los dos jugadores de esa posición en la lista de 26 que seguirán bajo observación médica en los próximos días (ambos se recuperan de un desgarro).

Dibu Martínez sufrió una lesión en el dedo (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)

Además de Molina y Montiel, otros integrantes de la lista llegan con cierto grado de incertidumbre física: el Dibu Martínez, Cuti Romero, Nico Paz, Lionel Messi (sufrió una sobrecarga muscular en el último compromiso con el Inter Miami) y Nico González son los que atraviesan diferentes inconvenientes.

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La estrategia no es nueva para la selección argentina. En el Mundial de Qatar 2022, el cuerpo técnico debió recurrir a incorporaciones de urgencia -Ángel Correa y Thiago Almada- tras las lesiones de Joaquín Correa y Nicolás González. La gira previa apunta a evitar que se repita esa situación.

El reglamento de la FIFA establece además que la nómina definitiva solo puede integrarla jugadores que figuraban en la lista preliminar de 55 apellidos. Scaloni la difundió días atrás, y entre los siete convocados adicionales, cuatro -Beltrán, Aranda, Capaldo y Giay- ya estaban en esa nómina extendida, por lo que están habilitados para ingresar al equipo oficial si se produce una baja.

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De los otros tres, los perfiles responden más a una lógica de proyección. Ovando, defensor titular de Rosario Central con 18 años y 28 partidos en el club, Freitas, de 19 años y 21 encuentros en Primera División, y Escobar, lateral izquierdo de 16 años que debutó con Vélez y fue capitán del seleccionado Sub 17, completan un grupo en el que la continuidad y el rodaje en el fútbol argentino son los denominadores comunes.

Capaldo y Giay, en cambio, llegan con recorridos más extensos en el exterior. El primero, pampeano de 27 años formado en Boca Juniors, disputó 27 partidos en la Bundesliga con el Hamburgo SV durante la temporada, con un gol, tres asistencias y 2.130 minutos. Giay acumuló 15 de 17 partidos de Palmeiras en el Brasileirao y los seis encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Beltrán, de 21 años, se consolidó como arquero titular de River Plate tras reemplazar a Franco Armani y acumuló grandes actuaciones en 25 partidos oficiales. Aranda, mediocampista ofensivo de 19 años surgido de las inferiores de Boca Juniors, lleva 20 encuentros en Primera División con un gol y dos asistencias. El cuerpo técnico lo tiene considerado como el jugador número 27 al joven guardameta de cara al torneo.

La Albiceleste tendrá dos amistosos de preparación en territorio norteamericano: el 6 de junio ante Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas y el 9 de junio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Como base operativa, el equipo utilizará el Compass Minerals National Performance Center, predio del Sporting Kansas City, en Kansas City.

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El debut oficial será el martes 16 de junio ante Argelia, a las 22.00 (hora argentina), en el Kansas City Stadium. Luego, Argentina enfrentará a Austria el 22 de junio a las 14.00 y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio a las 23.00, ambos partidos en el Dallas Stadium. En caso de avanzar como líder del Grupo J, el siguiente rival sería el segundo del Grupo H —integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde— el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.