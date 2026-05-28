Deportes

Hasta cuándo puede hacer cambios Argentina en la lista del Mundial y quiénes son los jugadores lesionados en observación

Lionel Scaloni presentó la nómina de 26 futbolistas que irán a la Copa del Mundo, pero hay algunos que viajarán con problemas físicos

Guardar
Google icon
Lionel Scaloni llevó a jugadores de reserva en caso de alguna baja (REUTERS/Agustin Marcarian)
Lionel Scaloni llevó a jugadores de reserva en caso de alguna baja (REUTERS/Agustin Marcarian)

La FIFA le fija a Argentina y a todas las selecciones un plazo preciso para modificar su lista del Mundial 2026: cualquier sustitución por lesión grave o enfermedad debe probarse a más tardar 24 horas antes del debut, establecido el 16 de junio en Kansas City ante Argelia para la Albiceleste. Solo en el caso de los arqueros el reglamento admite cambios por fuerza mayor en cualquier momento de la fase final.

Ante ese escenario, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni convocó a siete futbolistas adicionales para que se entrenen con el plantel y viajen a Estados Unidos de cara a los amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia. Los elegidos fueron Santiago Beltrán (River Plate), Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV) y Agustín Giay (Palmeiras).

PUBLICIDAD

Los casos de Capaldo y Giay tienen un peso diferente al del resto del grupo. Ambos aparecen como opciones concretas en el lateral derecho ante los problemas físicos de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, los dos jugadores de esa posición en la lista de 26 que seguirán bajo observación médica en los próximos días (ambos se recuperan de un desgarro).

Emiliano Dibu Martinez Lesion dedo
Dibu Martínez sufrió una lesión en el dedo (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)

Además de Molina y Montiel, otros integrantes de la lista llegan con cierto grado de incertidumbre física: el Dibu Martínez, Cuti Romero, Nico Paz, Lionel Messi (sufrió una sobrecarga muscular en el último compromiso con el Inter Miami) y Nico González son los que atraviesan diferentes inconvenientes.

PUBLICIDAD

La estrategia no es nueva para la selección argentina. En el Mundial de Qatar 2022, el cuerpo técnico debió recurrir a incorporaciones de urgencia -Ángel Correa y Thiago Almada- tras las lesiones de Joaquín Correa y Nicolás González. La gira previa apunta a evitar que se repita esa situación.

El reglamento de la FIFA establece además que la nómina definitiva solo puede integrarla jugadores que figuraban en la lista preliminar de 55 apellidos. Scaloni la difundió días atrás, y entre los siete convocados adicionales, cuatro -Beltrán, Aranda, Capaldo y Giay- ya estaban en esa nómina extendida, por lo que están habilitados para ingresar al equipo oficial si se produce una baja.

De los otros tres, los perfiles responden más a una lógica de proyección. Ovando, defensor titular de Rosario Central con 18 años y 28 partidos en el club, Freitas, de 19 años y 21 encuentros en Primera División, y Escobar, lateral izquierdo de 16 años que debutó con Vélez y fue capitán del seleccionado Sub 17, completan un grupo en el que la continuidad y el rodaje en el fútbol argentino son los denominadores comunes.

Capaldo y Giay, en cambio, llegan con recorridos más extensos en el exterior. El primero, pampeano de 27 años formado en Boca Juniors, disputó 27 partidos en la Bundesliga con el Hamburgo SV durante la temporada, con un gol, tres asistencias y 2.130 minutos. Giay acumuló 15 de 17 partidos de Palmeiras en el Brasileirao y los seis encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Beltrán, de 21 años, se consolidó como arquero titular de River Plate tras reemplazar a Franco Armani y acumuló grandes actuaciones en 25 partidos oficiales. Aranda, mediocampista ofensivo de 19 años surgido de las inferiores de Boca Juniors, lleva 20 encuentros en Primera División con un gol y dos asistencias. El cuerpo técnico lo tiene considerado como el jugador número 27 al joven guardameta de cara al torneo.

La Albiceleste tendrá dos amistosos de preparación en territorio norteamericano: el 6 de junio ante Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas y el 9 de junio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Como base operativa, el equipo utilizará el Compass Minerals National Performance Center, predio del Sporting Kansas City, en Kansas City.

El debut oficial será el martes 16 de junio ante Argelia, a las 22.00 (hora argentina), en el Kansas City Stadium. Luego, Argentina enfrentará a Austria el 22 de junio a las 14.00 y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio a las 23.00, ambos partidos en el Dallas Stadium. En caso de avanzar como líder del Grupo J, el siguiente rival sería el segundo del Grupo H —integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde— el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Temas Relacionados

selección argentinaMundial 2026Lionel Scalonideportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors debe vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

El equipo de Claudio Úbeda necesita los tres puntos para avanzar en el torneo continental. Transmite Fox Sports y Disney+ desde las 21.30

Boca Juniors debe vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Thiago Tirante y Solana Sierra van por los octavos de final en Roland Garros: hora y cómo ver los partidos

Los argentinos buscarán seguir haciendo historia en París cuando se presenten en la tercera ronda del Abierto francés con el objetivo de alcanzar, por primera vez en sus carreras, los octavos de final en Francia

Thiago Tirante y Solana Sierra van por los octavos de final en Roland Garros: hora y cómo ver los partidos

Se confirmaron los dorsales de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026: qué número llevará cada jugador

Lionel Scaloni hizo oficial la nómina de los futbolistas que representarán al combinado albiceleste en la cita que se jugará en los Estados Unidos, México y Canadá

Se confirmaron los dorsales de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026: qué número llevará cada jugador

Los impresionantes números de la gestión Scaloni en la selección argentina y el desafío en el Mundial 2026

El entrenador de Pujato eligió a los 26 convocados para dirigir su segunda Copa del Mundo tras alzar el trofeo en Qatar 2022

Los impresionantes números de la gestión Scaloni en la selección argentina y el desafío en el Mundial 2026

Con la actuación de Scaloni y el utilero Mario Destéfano, el video con el que Argentina confirmó los 26 citados para el Mundial 2026

La Albiceleste comunicó la nómina final con una producción que inicia en el predio de Ezeiza y tiene el tópico central de la unión entre el equipo y los hinchas

Con la actuación de Scaloni y el utilero Mario Destéfano, el video con el que Argentina confirmó los 26 citados para el Mundial 2026

DEPORTES

“Hoy no es solo una victoria, es amor por lo que haces”: Diletta Leotta celebró el regreso de Karius a la Bundesliga

“Hoy no es solo una victoria, es amor por lo que haces”: Diletta Leotta celebró el regreso de Karius a la Bundesliga

Boca Juniors debe vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Thiago Tirante y Solana Sierra van por los octavos de final en Roland Garros: hora y cómo ver los partidos

Se confirmaron los dorsales de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026: qué número llevará cada jugador

Los impresionantes números de la gestión Scaloni en la selección argentina y el desafío en el Mundial 2026

TELESHOW

Adabel Guerrero presumió de su físico luego de una dura rutina en el gimnasio: las imágenes

Adabel Guerrero presumió de su físico luego de una dura rutina en el gimnasio: las imágenes

Jacobo Winograd contó cómo nació su famosa frase “billetera mata galán”: “Fui y la patenté”

Solange Abraham abandonó una entrevista en vivo, causó polémica y aclaró los motivos: “Demostrá que no sos tibia”

Beetlejuice llega al West End londinense con producción del argentino Diego Kolankowsky

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos ofrece USD 15 millones por información sobre las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

Estados Unidos ofrece USD 15 millones por información sobre las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

Descubren en el sur de la Patagonia un dinosaurio raptor que conecta la Argentina con la Antártida

Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas

República Dominicana: El fenómeno El Niño podría influir en una menor formación de huracanes en 2026

Honduras: Jorge Cálix asume dirección de la OABI tras salida de Elizabeth Rodríguez en medio de denuncias y cambios internos