La postura de Ocon tras los insultos que recibió por el choque a Colapinto en China y la carta que le envió el presidente de la FIA

Esteban Ocon habló sobre los insultos que recibió en redes sociales (Foto: Reuterrs/Jakub Porzycki)

El golpe de Esteban Ocon a Franco Colapinto fue uno de los momentos más comentados del Gran Premio de China. El piloto de Haas chocó al argentino en un intento de adelantamiento y recibió una penalización, mientras que el pilarense se repuso para terminar décimo y sumar su primer punto con Alpine. Durante el media day del GP de Japón, el francés hizo hincapié en el acoso que recibió en redes sociales y confirmó que el propio presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, le envió una carta al respecto.

“Evidentemente, han pasado muchas cosas. Sinceramente, no le presté demasiada atención, pero vi lo que estaba ocurriendo en línea”, comentó Ocon antes de la carrera de la Fórmula 1 en Suzuka, según especificó el portal especializado Motorsport. Inmediatamente, reveló: “El presidente de la FIA me envió una carta, así que se convirtió en un tema de conversación.

A pesar de que Ocon manifestó que se intentó mantener al margen de la polémica, dejó en claro que repudia de forma vehemente el abuso en redes: “Por supuesto, cualquier tipo de insultos en línea, como lo que vi, no debería ser tolerado y debería acarrear consecuencias severas. No tiene cabida ni en la F1 ni en el deporte en general. Pero ya saben, son guerreros del teclado, así es como son. Creo que esto va a volverse aún más frecuente en el futuro, y que probablemente habrá más consecuencias para estas personas”.

*El golpe de Ocon a Colapinto en Shanghái

Al igual que en Shanghái, Esteban Ocon puntualizó que lo importante para él era disculparse con Colapinto, algo que hizo incluso por la radio del equipo y mediante un posteo en sus redes sociales. “Lo más importante para mí era realmente hablar directamente con Franco, para decirle lo que pensaba y que estaba arrepentido por el accidente, porque fue mi culpa en ese caso. Y tuvimos una buena conversación, todo está bien entre nosotros, y estoy contento de que haya tenido de todas formas una buena carrera y que haya logrado sumar puntos”, argumentó el francés, manteniendo la misma línea que mostró en Shanghái.

El accidente entre ambos corredores se produjo en la vuelta 33 del Gran Premio de China. Luego de pelear en pista durante la primera parte de la carrera, Colapinto ingresó a los boxes para cambiar neumáticos y salió justo por delante del hombre de Haas. Con el objetivo de superarlo rápidamente, el francés intentó superarlo después de la curva 1 por un lugar prácticamente imposible y golpeó en la parte trasera al monoplaza de Alpine.

Franco, que realizó un trompo, logró continuar a pesar de los daños en su vehículo y terminó décimo. Bullet Sports Management, la agencia que representa al corredor albiceleste, elevó un pedido para que sus fanáticos no faltaran el respeto en redes sociales después del accidente.

El pedido de disculpas de Ocon a Colapinto en redes y la respuesta del argentino

“Fue bueno haber sumado un punto. Triste por haberlo sumado por haber tenido suerte porque si no se hubiese quedado Max no lo hubiese sumado. No es positivo haber quedado detrás de autos más lentos que nosotros. Tuve muchísimo graning (degradación de la goma) en el último stint (tramo de carrera). Tuve mucho daño en el piso y la parte trasera derecha quedó toda rota y perdí muchos puntos de carga”, fue el primer análisis de Franco en China.

El argentino supo reponerse en Shanghái para sumar su primer punto con Alpine y se mostró ilusionado con mejorar su desempeño en el Gran Premio de Japón, donde correrá por primera vez en Suzuka.

La actividad en pista comenzará con la primera práctica libre este jueves 26 de marzo a las 23:30 (hora argentina), mientras que las 03:00 de la madrugada argentina se realizará la FP2. Los últimos ensayos se harán el viernes 27 a las 23:30, mientras que la sesión de clasificación para definir la grilla dará inicio a las 03:00 del país. El Gran Premio de Japón está pautado para las 02:00 del domingo 29 de marzo. La carrera contará con un total de 53 vueltas.