La reacción de Ocon tras chocar a Colapinto en el GP de China de la F1: el intercambio de mensajes en redes

Franco Colapinto fue uno de los grandes protagonistas del Gran Premio de China al terminar en el décimo puesto. El argentino completó una gran actuación en el Circuito Internacional de Shanghái con excelentes maniobras: pasó de una largada espectacular a magníficas defensas. En medio de todo esto, sufrió un fuerte golpe por parte de Esteban Ocon, que le provocó daños en su monoplaza Alpine. El piloto francés de Haas le pidió disculpas en reiteradas oportunidades y el pilarense afirmó que todo quedó bien.

“Es mi culpa. Me equivoqué, lo malinterpreté. Estoy contento que aún así Franco haya logrado los puntos porque hizo una muy buena carrera. Tuvimos buenas batallas hasta ese momento. Es una lástima que haya terminado así, pero aún así terminó dentro del top 10, que es muy bueno. Merecía la penalidad hoy, eso está muy claro”, explicó Ocon en diálogo con ESPN. Incluso, las cámaras capturaron el momento en el que el experimentado piloto le fue a pedir disculpas personalmente en el corralito de prensa al argentino.

El contacto entre ambos se produjo en la vuelta 33. Después de pelear por varios giros seguidos tras un Safety Car, Colapinto ingresó a boxes y salió justo por delante del corredor de Haas, que había realizado su detención previamente. El argentino de Alpine lo logró en la primera curva con los neumáticos fríos y Ocon, en una insólita maniobra, intentó meterse por la parte interna con parte de su monoplaza fuera del asfalto. El francés terminó impactando en la parte trasera del A526 y ambos vehículos dieron un trompo.

Más allá de que ambos pudieron continuar, los monoplazas sufrieron daños. “Tuve mucho daño en el piso y la parte trasera derecha quedó toda rota y perdí muchos puntos de carga (aerodinámica)”, comentó Colapinto en la rueda de prensa. Esteban Ocon sufrió una penalización de 10 segundos por causar una colisión en pista.

*El golpe de Ocon a Colapinto en el GP de China

Además de las disculpas en la conferencia de prensa y por la radio del equipo en medio de la carrera, donde asumió toda la responsabilidad del choque, Esteban Ocon también le dedicó unas palabras a Colapinto mediante un posteo en sus redes.

“En primer lugar, mis más sinceras disculpas a Franco; asumo toda la responsabilidad por lo ocurrido y me alegro de que haya conseguido sumar puntos, ya que ha hecho una carrera fantástica”, escribió el ex piloto de Alpine en su Instagram.

El propio argentino, que ya había afirmado que “está todo bien”, comentó la publicación del corredor galo. “¡No pasa nada, amigo! Gracias por las disculpas. Nos vemos pronto”, destacó Franco. A los comentarios del posteo también se sumó Alpine: “Gracias por tu amable mensaje, Esteban. Hoy hemos tenido un montón de duelos geniales contigo. Estoy deseando que sigamos con ellos en Japón”.

La publicación de Esteban Ocon por el golpe a Franco Colapinto en el GP de China

La polémica maniobra no pasó desapercibida para Flavio Briatore, asesor principal de la escudería con sede en Enstone y que ya tuvo un fuerte cruce con Ocon durante su tiempo juntos en Alpine. Mientras seguía la carrera desde el box, el italiano hizo un gesto de reprobación ante el intento de su expiloto y levantó su mano a modo de queja por el golpe que casi deja fuera de competencia a uno de sus pupilos.

“Conseguir nueve puntos y que tanto Pierre como Franco puntuaran es un gran resultado para el equipo. Ambos pilotos hicieron un trabajo excelente y obtuvieron una buena recompensa para el equipo de vuelta en Enstone, después de una dura doble cita al comienzo de la temporada", comentó Briatore después del Gran Premio de China.

Tras el sexto puesto de Gasly y el décimo de Franco, que supone el primer punto que suma desde su arribo al equipo francés, Alpine alcanzó las 10 unidades en el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Tras un fin de semana de descanso, la actividad en la Máxima volverá en el fin de semana del 27 al 29 de marzo con el Gran Premio de Japón.