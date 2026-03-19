Fuerte advertencia del ex jefe de Haas a Esteban Ocon tras su choque a Franco Colapinto en el GP de China: “Será su último año”

Guenther Steiner aseguró que podría ser el último año del francés en la Fórmula 1

Esteban Ocon no tuvo el arranque deseado de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Además de ser superado considerablemente por su compañero Oliver Bearman, el experimentado francés provocó un accidente al golpear al Alpine de Franco Colapinto en el Gran Premio de China. Su grave error, que derivó en una penalización de 10 segundos, fue criticado con vehemencia por Guenther Steiner, ex jefe de Haas.

El excéntrico ingeniero ítalo-estadounidense habló con el podcast The Red Flags y apuntó contra el rendimiento de Ocon. En una sección llamada “acelerar o frenar”, le preguntaron: “¿Este será el último año de Esteban Ocon en la Fórmula 1?”. Steiner, que fue team principal de Haas de 2016 a 2024, respondió sin dudar: “Acelerar, a toda velocidad”, dejando en claro que respondía afirmativamente a esa consulta.

Inmediatamente, Guenther Steiner mencionó el accidente que provocó Ocon al golpear al argentino en un intento de adelantamiento que le dejó graves daños a su Alpine. “Si continúa así... Si decide sacar a Colapinto afuera como él lo hizo en China, seguro que será su último año. Porque ni siquiera es un error de novato. Es una tontería”, argumentó.

*El golpe de Ocon a Colapinto en el GP de China

La situación de Ocon dentro de Haas es delicada. En 2025 fue superado por Oliver Bearman, que terminó 13° en su primera temporada completa en la Fórmula 1. En las primeras dos carreras del 2026, el británico de 20 años consiguió 17 puntos: terminó quinto en Australia y China, mientras que se ubicó octavo en la Sprint en Shanghái. Del otro lado del box, el francés no logró sumar ningún punto y quedó marcado por algunos errores como el choque con Colapinto.

“Es mi culpa. Me equivoqué, lo malinterpreté. Estoy contento que aún así Franco haya logrado los puntos porque hizo una muy buena carrera. Tuvimos buenas batallas hasta ese momento. Es una lástima que haya terminado así, pero aún así terminó dentro del top 10, que es muy bueno. Merecía la penalidad hoy, eso está muy claro”, explicó Ocon en diálogo con ESPN sobre el golpe con Franco en China.

Luego de la carrera, el argentino explicó que sufrió problemas con su monoplaza después del choque en la vuelta 33. “Tuve mucho daño en el piso y la parte trasera derecha quedó toda rota y perdí muchos puntos de carga (aerodinámica)”, comentó Colapinto en la rueda de prensa. En medio de esta situación, el joven corredor de Alpine logró exprimir al máximo su vehículo para terminar en el décimo lugar y sumar su primer punto desde que está en el equipo francés.

Esteban Ocon ganó una carrera en el 2021 con Alpine. Desde 2025 compite en Haas (REUTERS/Go Nakamura)

Además de las disculpas en la conferencia de prensa y por la radio del equipo en medio de la carrera, donde asumió toda la responsabilidad del choque, Esteban Ocon también le dedicó unas palabras a Colapinto mediante un posteo en sus redes.

“En primer lugar, mis más sinceras disculpas a Franco; asumo toda la responsabilidad por lo ocurrido y me alegro de que haya conseguido sumar puntos, ya que ha hecho una carrera fantástica”, escribió el ex piloto de Alpine en su Instagram.

El propio argentino, que ya había afirmado que “está todo bien”, comentó la publicación del corredor galo. “¡No pasa nada, amigo! Gracias por las disculpas. Nos vemos pronto”, destacó Franco. A los comentarios del posteo también se sumó Alpine: “Gracias por tu amable mensaje, Esteban. Hoy hemos tenido un montón de duelos geniales contigo. Estoy deseando que sigamos con ellos en Japón”.

La actuación de Colapinto en el GP de China fue una de las más destacadas desde que compite en Alpine. Además de los elogios de Pierre Gasly por el trabajo en equipo que realizó el argentino con sus magistrales maniobras de defensa, la propia F1 resaltó la performance del pilarense de 22 años: lo ubicaron en el sexto puesto de su ranking con una valoración de 8.0. La próxima cita de la Máxima será en Suzuka para el Gran Premio de Japón.

Guenther Steiner fue team principal de Haas del 2016 al 2024 y tomó una gran relevancia en la categoría gracias a su participación en la serie de la F1 Drive To Survive (REUTERS/Lisa Leutner)