La feroz autocrítica de una figura de la Fórmula 1: “Mi carrera hasta ahora es decepcionante”

Esteban Ocon admitió sentirse decepcionado por su campaña en la F1 (REUTERS/Go Nakamura)

Esteban Ocon, uno de los pilotos más experimentados de la Fórmula 1, reconoció recientemente que los resultados obtenidos durante su carrera no cumplen sus propias expectativas, a pesar de haber celebrado una victoria y tres podios adicionales en 183 Grandes Premios. En los últimos años cometió algunos errores y dos de ellos perjudicaron al argentino Franco Colapinto.

A la pregunta directa de PlanetF1.com sobre si, tras una década en Fórmula 1, había esperado convertirse en campeón del mundo, el piloto del equipo Haas respondió: “Sí, he ganado una carrera en la F1, pero no es suficiente. De 180 carreras, para mi nivel, es decepcionante hasta ahora”.

“He ganado en todas las categorías en las que he competido en el pasado, quizá excepto en el DTM, con mi medio año allí (en 2016), pero desde el karting hasta los monoplazas, he ganado en todas partes”, amplió el corredor francés de 29 años (17/09/1996).

Ocon se convirtió en el piloto con más carreras disputadas sin haber conseguido una pole position, marca que ilustra la desigualdad entre su temprana proyección y los resultados alcanzados. Este dato diferencia el recorrido de Ocon del de otros pilotos contemporáneos, como Max Verstappen, quien ganó el título europeo de Fórmula 3 en 2014 para luego convertirse en cuatro veces campeón mundial, mientras que Ocon, campeón de la misma categoría ese año, continúa persiguiendo un salto de calidad.

El recorrido profesional de Esteban Ocon lo llevó de un debut tardío en 2016, con el modesto equipo Manor, a formar parte de escuadras como Force India, Renault y Alpine, antes de incorporarse a Haas. Su único triunfo se concretó en 2021, en el Gran Premio de Hungría, cuando competía con Alpine. Este resultado, junto con tres podios adicionales, representa el saldo de una carrera que el propio piloto define como insuficiente en comparación con los éxitos obtenidos en etapas formativas, donde se proclamó campeón de la Fórmula 3 Europea y la GP3.

*El toque de Ocon a Colapinto en China

El galo también es conocido por los argentinos ya que en dos oportunidades perjudicó al competidor bonaerense Franco Colapinto. Primero fue en el Gran Premio de Qatar 2024, cuando luego de la largada, al llegar a la primera curva, lo tocó y ambos quedaron afuera. En ese momento el pilarense corría para Williams. Este año hubo otra maniobra en la que el actual piloto de Alpine se complicó y fue en un toque en el Gran Premio de China, cuando venía con potencial para poder terminar octavo o noveno, pero pudo sumar su primera unidad para el team de Enstone al terminar décimo en Shanghái. Cabe aclarar que el Galo reconoció su error en el evento asiático y le pidió disculpas al argentino en la zona de entrevistas posterior a la carrera. Aunque también recibió algunos insultos de ciertos fanáticos en sus redes sociales y al respecto, Ocon, en la previa al Gran Premio de Japón, reveló una carta de apoyo del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

La progresión de Ocon -apoyado en su momento por Mercedes- incluyó hitos como arrebatar el título de F3 a Max Verstappen en 2014, pero el desarrollo posterior de ambos corredores ha sido considerablemente divergente. “No he logrado lo suficiente en la F1”, insistió.

“Creo que es justo decir que estoy contento con lo que he logrado en términos de podios y victorias, y estoy orgulloso de ello, pero no he logrado lo suficiente en la F1”, admitió.

El objetivo central de Ocon permanece inalterable y es modificar su performance global en la Máxima: “Así que espero que esto cambie en un futuro próximo, pero trabajaré duro para que eso suceda”, concluyó.

Por último, cabe recordar que el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, sentenció que “nadie satisfecho con los resultados deportivos de Esteban el año pasado”. Mientras que Guenther Steiner, ex responsable de la escudería estadounidense que ahora tiene capitales japoneses, fue contundente: “Será su último año”.