El insólito choque de Esteban Ocon a Franco Colapinto durante el GP de China de Fórmula 1: la reacción de Flavio Briatore

*El choque de Esteban Ocon a Colapinto en China

Franco Colapinto completó una espectacular actuación en el Gran Premio de China de la Fórmula 1. Después de largar en el puesto 12, volvió a tener una gran largada que lo llevó hasta el puesto 6 en la primera vuelta. Es más, llegó a estar en el 2° lugar y se defendió de otros autos más rápidos de gran manera para acabar en la 10° ubicación y sumar su primer punto desde su llegada a Alpine. Más allá de su gran tarea, el argentino quedó a un paso de tener que abandonar la carrera en Shanghai por un toque de Esteban Ocon.

Durante la vuelta 33, Colapinto ingresó a los boxes para cambiar sus neumáticos duros por medios. Luego de la rápida parada de Alpine (tardó 2.6 segundos), el argentino salió justo por delante del piloto de Haas. Luego de doblar en la primera curva, el francés se metió por adentro en la siguiente con dos gomas por el pasto y golpeó la parte trasera del A526 del argentino, que hizo un trompo pero pudo seguir su marcha.

Acto seguido, Ocon reconoció su error en la maniobra en una comunicación con su equipo por radio: “Lo siento por eso, fue mi error”, confesó el ex compañero de Gasly en Alpine. Rápidamente, los comisarios deportivos analizaron la maniobra y, tras su resolución, le impusieron 10 segundos de penalización al francés, lo que lo obligó a parar en los pits y quedarse detenido por ese tiempo hasta la modificación de los neumáticos.

*Así fue el choque desde las cámaras on board

La situación no pasó desapercibida para Flavio Briatore, asesor principal de la escudería con sede en Entonse. Mientras seguía la carrera desde el box, el italiano hizo un gesto de reprobación ante la maniobra de Ocon y levantó su mano a modo de queja por el golpe que casi deja fuera de competencia a uno de sus pilotos.

“Fue bueno haber sumado un punto. Triste por haberlo sumado por haber tenido suerte porque si no se hubiese quedado Max no lo hubiese sumado. No es positivo haber quedado detrás de autos más lentos que nosotros. Tuve muchísimo graning (degradación de la goma) en el último stint (tramo de carrera). Tuve mucho daño en el piso y la parte trasera derecha quedó toda rota y perdí muchos puntos de carga”, fue el primer análisis dee Franco.

“Tuve mucha mala suerte. Estoy con bronca, no por el toque con Esteban, que me pidió perdón. Está todo bien. Arrancar con una estrategia distinta, una largada muy buena, paso a muchos, estoy adelante y después por un auto que se queda parado ponen un auto de seguridad que no tiene sentido. En Melbourne necesitábamos un auto de seguridad pusieron el auto de seguridad virtual por todo y acá por cualquier cosa que pasa ponen un auto de seguridad virtual. Eso es lo que más bronca me da es que cada vez que estoy ahí para hacer algo bueno haya algo que me frene”, aseguró en declaraciones a ESPN.

Luego del incidente, Ocon terminó en el puesto 14, sólo por encima de Checo Pérez con su Cadillac, el último de los pilotos que no abandonó la prueba. Fueron siente en total, y cuatro de ellos ni siquiera pudieron largar: los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, sumado a Gabriel Bortoleto (Audi) y Alex Albon con su Williams.