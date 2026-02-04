Sorpresiva advertencia de una escudería a su piloto estrella antes del inicio de la Fórmula 1: “Nadie está satisfecho con sus resultados”

El jefe de Haas puso en el foco el rendimiento de Esteban Ocon en 2025 (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

La nueva era de la Fórmula 1 se puso en marcha con los tests privados en Barcelona y tendrá durante las próximas dos semanas las pruebas de pretemporada en Baréin antes del esperado inicio con el Gran Premio de Australia el 8 de marzo. En ese contexto, las declaraciones del jefe de Haas sobre el nivel de Esteban Ocon generaron una gran sorpresa en el mundo de la Máxima.

El francés, que dejó Alpine en la última carrera del 2024 para emigrar a la escudería de raíces norteamericanas, quedó en el ojo de la tormenta por el análisis que realizó Ayao Komatsu: “Si nos fijamos únicamente en los resultados deportivos, sin entrar en detalles, está claro que nadie está satisfecho con los resultados deportivos de Esteban el año pasado”.

Las frases del directivo japonés se dieron en una rueda de prensa y fueron replicadas por la versión francesa del portal especializado Motorsport: “Formaba equipo con un novato. Un novato increíble, sin duda, pero, a pesar de todo, Esteban tiene diez años de F1 a sus espaldas, es ganador de Grandes Premios y ha subido al podio. Por lo tanto, esperábamos más de él”.

Ocon inició su camino como piloto de la Máxima en el 2014 en el rol de corredor de pruebas de Lotus, pero logró la titularidad en la desaparecida escudería Manor a mediados del 2016 y rápidamente se marchó a Force India, donde permaneció también en la renombrada Racing Point hasta 2018. Sin asiento, transitó el calendario 2019 como reserva de Mercedes hasta que Renault lo fichó en 2020 en lugar de Nico Hülkenberg y como compañero de Daniel Ricciardo.

Ayao Komatsu, el jefe de Haas (Foto: Reuters/Anton Vaganov)

Ya con el equipo convertido en Alpine, el corredor francés permaneció como titular allí hasta que se marchó en medio de una polémica en la anteúltima carrera del calendario 2024 para darle su asiento a Jack Doohan en el Gran Premio de Abu Dhabi. Ocon ya había firmado con Haas para 2025 y Flavio Briatore decidió quitarlo anticipadamente de su asiento.

En la escudería norteamericana, que se ubicó octava en el campeonato de constructores 2025 con 79 puntos apenas por delante de Sauber (70) y Alpine (22), quedó posicionado detrás de su compañero Ollie Bearman, un rookie de 20 años que hizo su estreno como titular este año. “Evidentemente, no es totalmente culpa suya, es un 50-50. A veces es culpa del equipo: no pudimos darle un coche con el que se sintiera cómodo, sobre todo en las clasificaciones. Y en algunos circuitos esto se acentuó mucho más que en otros”, expresó Komatsu, poniendo también sobre la mesa la responsabilidad del equipo.

A los 29 años, Ocon tendrá en 2026 la 11ª temporada en un coche de F1. Tras sumar 38 puntos en 2025 y quedar 15° en el campeonato de pilotos a tres unidades de su compañero Bearman, el francés sueña con tener una remake de su día más glorioso: ganó su única carrera en agosto del 2021 durante el Gran Premio de Hungría.

El único triunfo de Ocon en la F1 fue en al temporada 2021 con Alpine (Foto: Reuters/Florion Goga)

Al mando del VF-25 de Haas, su mejor resultado fue un quinto puesto en la carrera principal del Gran Premio de China en la segunda fecha y una idéntica posición pero en la Sprint de Bélgica. Si bien Bearman no tuvo mejores posiciones en el año que Ocon, sí le ganó en el mano a mano de las posiciones finales de las carreras principales a lo largo del 2025 y terminó el año con una mejor imagen: sumó puntos en cinco de las últimas siete presentaciones.

El jefe del team puso sobre la mesa lo ocurrido en el circuito callejero de Azerbaiyán, donde Ocon terminó 14° tras largar último: “Fíjate en Bakú: no estaba nada contento con algunas prestaciones en la frenada y luego se quedó muy lejos en el ritmo de clasificación. Sí, Bakú resultó ser uno de los circuitos más difíciles, pero no esperábamos que Esteban estuviera tan lejos del ritmo. Pero, una vez más, no hay una única razón, no es solo el piloto, no es solo el equipo, y cada situación es diferente”.

“No hay una solución milagrosa. Se trata más bien de un proceso en el que trabajamos juntos para comprender el problema mucho más rápido y luego poner las cosas en marcha para la siguiente carrera. Y ahí es donde creo que nosotros, todos juntos, el equipo y el piloto, no hicimos un buen trabajo el año pasado, porque realmente tuve la sensación de que deberíamos haberlo solucionado más rápido”, reflexionó.

El Haas girando durante las pruebas privadas de Barcelona de la F1 (Foto: @HaasF1Team)

En esa línea, insistió con que la solución no es “milagrosa” sino con “varios elementos” y aclaró: “Hay un efecto bola de nieve. Y es absolutamente necesario que superemos estas cosas más rápido, porque el potencial de Esteban es evidente”.

En las últimas horas, Haas anunció a Jack Doohan, ex piloto de Alpine y reemplazante de Ocon en ese equipo, como flamante corredor de reserva junto con el japonés Ryo Hirakawa.

Desde el equipo aseguran que mantuvieron “conversaciones muy positivas” con un contacto permanente durante todo el invierno europeo con Ocon: “Él sabe perfectamente lo que el equipo espera de él. Y, por mi parte, sé perfectamente lo que él necesita del equipo. Lo hemos aclarado todo y lo hemos dejado todo listo antes de la prueba de Barcelona. Estoy muy satisfecho con ello”.

En ese contexto, Ayao Komatsu reconoció que tuvo un impacto positivo la forma en que el francés encaró los tests privados de Barcelona: “Fue impecable”, afirmó. “Así que trabajamos bien juntos, y Esteban y Ollie trabajan bien juntos. También ha comprendido mejor nuestra forma de trabajar antes de las pruebas de Barcelona, especialmente en un equipo como el nuestro. Por lo tanto, estoy seguro de que podrá aportar una contribución más importante este año”, agregó.

En todo este marco, Ocon expresó su “decepción” con la aerodinámica activa que se va a estrenar en 2026: “Al final es solo DRS… pero en la parte delantera. Y la usamos casi todo el tiempo. Quizás es un poco extremo. Digamos que no estoy decepcionado, pero creo que podríamos haberla usado de forma más inteligente. Por supuesto, se pueden hacer algunos ajustes menores, pero hubiera preferido poder ajustar el alerón delantero a gusto en cada curva, incluso antes de conducir. Eso, para mí, es auténtica aerodinámica activa".

Bearman y Ocon durante las pruebas privadas de Haas en Barcelona (Foto: @HaasF1Team)

La actividad de la F1 continuará primero del miércoles 11 al viernes 13 de febrero en la primera tanda de pretemporada en Baréin (entre las 4 de la mañana y las 13hs de Argentina) y la actividad volverá a repetirse del 18 al 20 de febrero en los mismos horarios. El detalle es que la primera semana de prueba, según los registros de F1TV, sólo tendrá transmisión de 1 hora. Por el momento, la segunda será emitida en su totalidad.

Luego, desde el 5 de marzo con las primeras prácticas, comenzará el Gran Premio de Australia que albergará la primera fecha de calendario 2026 de la F1.