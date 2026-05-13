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Rosario Central recibirá a Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Canalla, tras superar a Independiente, enfrentará a la Academia, que eliminó a Estudiantes. Televisará ESPN Premium y TNT Sports Premium a las 18.45

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Racing vs Central Foto: FOTOBAIRES Fecha 2 Torneo Apertura. Liga Profesional.
Racing vs Central Foto: FOTOBAIRES Fecha 2 Torneo Apertura. Liga Profesional.
                                                 

Rosario Central y Racing Club se enfrentarán desde las 18:45, en el estadio Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El árbitro principal del encuentro será Darío Herrera, con Pablo Dóvalo a cargo del VAR. Televisará ESPN Premium y TNT Sports. El ganador de este cruce avanzará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor del duelo entre River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata.

El Canalla llega al cruce en un buen momento. Bajo la conducción de Jorge Almirón, el equipo rosarino finalizó cuarto en el Grupo B de la fase regular y eliminó a Independiente por 3 a 1 en octavos de final. En ese partido, Ángel Di María empató el encuentro con un tanto tras quedar abajo en el marcador, y los jóvenes Giovanni Cantizano y Elías Verón sellaron la clasificación en el segundo tiempo. Tras el partido, el propio Di María fue contundente: “Creo que el equipo hizo un gran trabajo. Demostramos que jugamos al fútbol, que hicimos las cosas muy bien”.

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La Academia, en cambio, llegó a esta instancia por la ventana: terminó octavo en su zona y se clasificó gracias a resultados ajenos. Aun así, dio el golpe en La Plata al derrotar a Estudiantes con un gol de cabeza de Santiago Sosa en el descuento, cuando todo apuntaba a una definición en el tiempo suplementario. El triunfo fue un bálsamo para un equipo que acumulaba apenas una victoria en los últimos nueve partidos por todas las competencias.

Tras ese resultado, el DT de Racing, Gustavo Costas, salió al cruce de las críticas internas: “Siempre te quieren dividir para debilitarte. Nosotros nos pegamos tiros solos. Si sos de Racing tenemos que estar más juntos que nunca”. El técnico buscará repetir la efectividad que su equipo suele mostrar en los duelos de eliminación directa.

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Una mala noticia afecta al plantel de Avellaneda de cara a esta serie: Alan Forneris sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas durante ocho meses, según confirmaron los estudios realizados el lunes. En paralelo, el conjunto de Costas atraviesa dificultades en la Copa Sudamericana, donde marcha tercero en su zona tras una derrota ante Botafogo.

El antecedente reciente entre ambos equipos favorece al local: en la segunda fecha del Apertura, Rosario Central se impuso 2 a 1 sobre Racing. Además, el Canalla también atraviesa un sólido presente en la Copa Libertadores, donde lidera su grupo y está cerca de asegurar el pasaje a la siguiente fase.

Probables formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Racing Club: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrián Martínez y Tomás Conechny o Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Hora: 18:45.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Darío Herrera (Pablo Dóvalo a cargo del VAR).

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

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