River Plate visitará al Rosario Central de Di María en un duelo clave por la cima de la tabla anual: hora, TV y formaciones

El Canalla de Ángel Di María recibirá en el Estadio Gigante de Arroyito al Millonario de Marcelo Gallardo, que viene de imponerse sobre Racing en la Copa Argentina. El encuentro, correspondiente a la 11ª jornada del Torneo Clausura, comenzará a las 21:15 y contará con la transmisión de ESPN Premium. Yael Falcón Pérez será el árbitro principal.

