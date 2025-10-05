River Plate visitará al Rosario Central de Di María en un duelo clave por la cima de la tabla anual: hora, TV y formaciones

Probables formaciones
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Rosario Central y River Plate!
El Canalla de Ángel Di María recibirá en el Estadio Gigante de Arroyito al Millonario de Marcelo Gallardo, que viene de imponerse sobre Racing en la Copa Argentina. El encuentro, correspondiente a la 11ª jornada del Torneo Clausura, comenzará a las 21:15 y contará con la transmisión de ESPN Premium. Yael Falcón Pérez será el árbitro principal.