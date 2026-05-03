Crimen y Justicia

Dos delincuentes corrían por los techos de un hotel en Constitución, arrojaron droga y amenazaron a un inquilino: fueron detenidos

Sucedió este domingo en la calle Santiago del Estero al 1300. Vecinos de la zona alertaron a la Policía, que allanó un domicilio y encontró cocaína, marihuana, un cuchillo de carnicero, además de elementos vinculados al narcomenudeo

Guardar
Narcomenudeo y secuestro en Constitución
El cuchillo de carnicero con el que amenazaron a uno de los vecinos (Fotos/Prensa MPFCABA)

Los ruidos en el techo encendieron la alarma. En plena madrugada del domingo, vecinos de un hotel ubicado sobre la calle Santiago del Estero al 1300, en el barrio porteño de Constitución, advirtieron movimientos extraños sobre el edificio y dieron aviso a la Policía.

Según reconstruyeron fuentes del caso, dos hombres corrían por los techos mientras arrojaban distintos elementos hacia el interior del inmueble. En el mismo llamado al 911, los testigos aportaron un dato clave: en una de las habitaciones funcionaba un búnker de venta de drogas.

PUBLICIDAD

Con esa información, efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron al hotel. La escena con la que se encontraron confirmó parte de las sospechas iniciales. Los dos sospechosos habían irrumpido por la fuerza en una de las habitaciones y mantenían bajo amenaza, con un cuchillo, al inquilino del lugar.

De inmediato, los agentes lograron controlar la situación: redujeron a los agresores y los detuvieron en el lugar.

PUBLICIDAD

Narcomenudeo y secuestro en Constitución
Los walkie talkies secuestrados

En paralelo, los policías inspeccionaron los sectores externos del edificio y recuperaron varios de los objetos que habían sido arrojados desde los techos. Entre ellos, hallaron cuatro envoltorios de nailon con clorhidrato de cocaína, una bolsa con marihuana y un cuchillo tipo carnicero, que sería el mismo utilizado para intimidar a la víctima.

La investigación avanzó con un allanamiento en la habitación señalada por los vecinos. Allí, los efectivos encontraron elementos vinculados al fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes: materiales de corte, cuatro dispositivos de cobro electrónico (posnets), otro cuchillo y un walkie talkie, entre otros objetos de interés.

Para los investigadores, estos indicios refuerzan la hipótesis de que el lugar funcionaba como un búnker de narcomenudeo en la zona.

El caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, con la intervención del auxiliar fiscal Pablo Vidal Alemán, quien imputó a los detenidos por los delitos de comercialización de estupefacientes, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

Narcomenudeo y secuestro en Constitución
Durante el allanamiento a la habitación señalada como búnker de venta de drogas por los vecinos, se encontraron elementos de corte y fraccionamiento de sustancias, cuatro posnets, otro cuchillo y un walkie talkie

En función de la gravedad de los hechos y del riesgo procesal, el fiscal solicitó la prisión preventiva, que fue concedida por la jueza María Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28.

De esta manera, ambos imputados continuarán detenidos mientras avanza la investigación, que quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes de la Ciudad (UFEIDE).

Temas Relacionados

Últimas NoticiasNarcomenudeoConstituciónCuchillo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prisión preventiva al acusado de incendiar el departamento donde vivía su esposa y su bebé: así quedó la vivienda tras el ataque

El agresor tenía antecedentes penales por hechos de violencia y uso de armas. Había amenazado a su pareja con un cuchillo e inició el incendio en la vivienda mientras la mujer y su hija estaban en el interior

Prisión preventiva al acusado de incendiar el departamento donde vivía su esposa y su bebé: así quedó la vivienda tras el ataque

Encontraron a un hombre muerto y en avanzado estado de descomposición en su casa en Posadas

La víctima, de 38 años, fue encontrada en un departamento de la chacra 32-33. El hallazgo se produjo tras el alerta de vecinos por un fuerte olor. La autopsia será clave para determinar las causas de la muerte

Encontraron a un hombre muerto y en avanzado estado de descomposición en su casa en Posadas

La Policía de la Ciudad detuvo a tres extranjeros por el robo de productos en farmacias

A través de un operativo, la fuerza de seguridad porteña arrestó a un peruano con antecedentes y condena previa, y a otras dos mujeres chilenas por el robo de perfumes y cremas

La Policía de la Ciudad detuvo a tres extranjeros por el robo de productos en farmacias

Rutas trágicas en el sudeste de Córdoba: dos automovilistas muertos en choques contra camiones

Uno de los siniestros ocurrió durante la noche el sábado sobre la ruta provincial N° 12, a la altura de la localidad de Cavanagh. El otro, en la madrugada de este domingo en la localidad de Canals

Rutas trágicas en el sudeste de Córdoba: dos automovilistas muertos en choques contra camiones

Gianinna Maradona: las señales que recibe de Diego, el juicio y el plan que cree que hubo detrás de su muerte

La hija del Diez se sinceró sobre el duelo por su papá y contó cómo ve el debate oral donde hay siete imputados por su fallecimiento. “Nos quieren responsabilizar a nosotros”, cuestionó

Gianinna Maradona: las señales que recibe de Diego, el juicio y el plan que cree que hubo detrás de su muerte
DEPORTES
Franco Colapinto fue reclasificado séptimo en el GP de Miami de F1 por la sanción a Charles Leclerc: los motivos

Franco Colapinto fue reclasificado séptimo en el GP de Miami de F1 por la sanción a Charles Leclerc: los motivos

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó séptimo en el Gran Premio de Miami

El Inter de Lautaro Martínez se consagró campeón de la Serie A de Italia: la asistencia del argentino en el duelo decisivo

Los elogios de Briatore a Colapinto por su actuación en el GP de Miami y la contundente frase sobre las aspiraciones de Alpine

Con la clasificación de Racing de manera agónica, así están los cruces de octavos de final del Torneo Apertura

TELESHOW
La angustia de Julián Weich por el cierre de su empresa después de 16 años: “No funciona más”

La angustia de Julián Weich por el cierre de su empresa después de 16 años: “No funciona más”

Darío Barassi compartió la divertida carta que le dejó su hija: “Querido padre, lo lamento, me voy”

Minimalista y con un guiño al Martín Fierro: el look de Juana Viale para su programa del domingo

Fabián Cubero emocionó a Mica Viciconte con un romántico mensaje en su cumpleaños: “Solo puedo agradecer”

Maia Reficco contó por primera vez cómo vive esta nueva etapa junto a Franco Colapinto en la F1: “Un delirio”

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado exigió renovar el CNE “lo antes posible” y fijó condiciones para avanzar hacia elecciones en Venezuela

María Corina Machado exigió renovar el CNE “lo antes posible” y fijó condiciones para avanzar hacia elecciones en Venezuela

Trump anunció que Estados Unidos escoltará barcos fuera del estrecho de Ormuz: “Es un gesto humanitario”

El presidente de Israel realizará una visita histórica a Panamá y Costa Rica para fortalecer relaciones bilaterales

Austria expulsó a tres diplomáticos rusos acusados de espionaje

“Resistir a ser borrado”: la lucha del arte chicano en la era Trump desde México