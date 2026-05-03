Costa Rica

El presidente de Israel realizará una visita histórica a Panamá y Costa Rica para fortalecer relaciones bilaterales

Por primera vez, un presidente de Israel realizará una visita oficial a la Ciudad de Panamá. Isaac Herzog comenzará el miércoles una gira que también lo llevará a Costa Rica, donde participará en la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández Delgado.

Guardar
Plano cerrado de dos personas en traje oscuro dándose la mano sobre documentos oficiales y bolígrafos. Al fondo, banderas desenfocadas de Israel, Panamá y Costa Rica.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, inicia una gira oficial por Panamá y Costa Rica para fortalecer la cooperación bilateral y la alianza estratégica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de Israel, Isaac Herzog, tiene previsto iniciar una gira oficial de cuatro días por Panamá y Costa Rica a partir del miércoles, según informó la Presidencia israelí. El propósito declarado de este viaje es profundizar la alianza estratégica entre Israel y ambas naciones centroamericanas, con las que mantiene lazos cercanos y un interés creciente en reforzar la cooperación bilateral.

La gira comenzará en Panamá, convirtiéndose en la primera visita oficial de un presidente israelí a la capital de ese país. Durante su estadía, Herzog se reunirá con el presidente José Raúl Mulino y miembros del gobierno panameño. Las conversaciones estarán enfocadas en consolidar las relaciones diplomáticas y en explorar nuevas áreas de colaboración, tanto en el ámbito político como en sectores económicos y sociales que sean de interés mutuo.

PUBLICIDAD

En Panamá, además, Herzog mantendrá un encuentro especial con integrantes de la comunidad judía local. Este gesto busca fortalecer los vínculos sociales y culturales entre las dos naciones, así como reconocer el papel que la comunidad judía desempeña en la vida panameña, según información de EFE.

La Presidencia de Israel ha calificado el viaje como una “visita histórica”, resaltando la condición de Panamá y Costa Rica como “países amigos y aliados cercanos”. El comunicado oficial subraya la importancia de América Latina en la política exterior israelí y el renovado impulso en las relaciones con los países de Centroamérica y Sudamérica.

PUBLICIDAD

El programa en Panamá incluye un encuentro destacado de Herzog con la comunidad judía local, reforzando los lazos culturales y sociales entre Israel y Panamá. (Foto: cortesía)
El programa en Panamá incluye un encuentro destacado de Herzog con la comunidad judía local, reforzando los lazos culturales y sociales entre Israel y Panamá. (Foto: cortesía)

Tras concluir su agenda en Panamá, Herzog viajará a Costa Rica para asistir a la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández Delgado. La invitación a participar en este acto fue realizada por el presidente saliente Rodrigo Chaves Robles, quien también ofrecerá una cena oficial para los jefes de Estado presentes en la investidura. En Costa Rica, Herzog aprovechará la ocasión para dialogar con autoridades nacionales y con personalidades de la comunidad judía costarricense, buscando abrir nuevas oportunidades de intercambio y cooperación.

La visita de Herzog destaca el interés de Israel en consolidar su presencia en América Latina y responde a la estrategia de ampliar la cooperación política, económica y social con países que considera aliados estratégicos. La gira busca, además, reforzar la diplomacia cultural y comunitaria, a través del acercamiento con las comunidades judías de ambos países.

La ceremonia de traspaso de poderes en Costa Rica introduce cambios inéditos

La toma de posesión de Laura Fernández Delgado como presidenta de Costa Rica, prevista para el viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional, presentará novedades respecto a otras transiciones recientes. Por primera vez, la mayoría de los exmandatarios costarricenses no estarán presentes, ya que la Asamblea Legislativa optó por enviar invitaciones formales pero sin convocarlos directamente. Esta decisión marca un hecho singular en la historia política reciente del país.

La ceremonia de traspaso de poderes en Costa Rica se llevará a cabo el 8 de mayo. (REUTERS/Mayela Lopez)
La ceremonia de traspaso de poderes en Costa Rica se llevará a cabo el 8 de mayo. (REUTERS/Mayela Lopez)

El evento será abierto y gratuito para el público, lo que refuerza el mensaje de apertura institucional impulsado por la futura presidenta. Como innovación, inmediatamente después de la ceremonia oficial se realizará en el mismo estadio el primer Consejo de Gobierno, señalando el inicio de una gestión que busca transparencia y cercanía con la ciudadanía.

La próxima gira de Isaac Herzog y la asunción de Laura Fernández coinciden con una etapa de transformaciones en la vida institucional y diplomática de Costa Rica, estableciendo referencias recientes en la política nacional y en los vínculos con otros países.

Temas Relacionados

Presidencia de IsraelCosta RicaRelaciones DiplomáticasTransición PresidencialToma de posesión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cartel del Diablo suma dos arrestos por el caso del pastor asesinado en Honduras

Las investigaciones habrían dado indicios de la participación de los detenidos en el secuestro y posterior asesinato de una persona reconocida en el ámbito social y agrícola. La organización es señalada por replicar métodos de bandas delictivas extranjeras

El cartel del Diablo suma dos arrestos por el caso del pastor asesinado en Honduras

Del exilio al verso: el joven nicaragüense que encontró inspiración en catedral de San Salvador

La vida de este escritor nicaragüense se transformó tras su encarcelamiento y posterior destierro, experiencia que lo llevó a publicar un poemario que refleja tanto el sufrimiento personal como el testimonio colectivo, inspirado por el llamado que sintió frente a la cripta de San Óscar Arnulfo Romero en El Salvador

Del exilio al verso: el joven nicaragüense que encontró inspiración en catedral de San Salvador

Las autoridades dominicanas desmantelan operación de tráfico de cocaína en la zona costera de Pedernales

El trabajo colaborativo entre organismos nacionales e internacionales resultó en la captura de ocho presuntos implicados y el aseguramiento de un importante cargamento, luego de un seguimiento que culminó con un intercambio de disparos en Playa Blanca

Las autoridades dominicanas desmantelan operación de tráfico de cocaína en la zona costera de Pedernales

Ola de violencia golpea a Costa Rica: Encuentran dos cuerpos calcinados en el interior de un vehículo

Las autoridades costarricenses investigan las circunstancias en las que dos personas fueron localizadas sin vida dentro de un vehículo incendiado, en un contexto de aumento de hechos vinculados al crimen organizado en la provincia

Ola de violencia golpea a Costa Rica: Encuentran dos cuerpos calcinados en el interior de un vehículo

Gremiales alertan sobre pérdida de un millón de quintales de frijol en Honduras

El abastecimiento de frijol en Honduras depende de importaciones pese a la recuperación local

Gremiales alertan sobre pérdida de un millón de quintales de frijol en Honduras

TECNO

Jensen Huang, CEO de Nvidia, anticipa una era de control y sobrecarga laboral impulsada por la inteligencia artificial

Jensen Huang, CEO de Nvidia, anticipa una era de control y sobrecarga laboral impulsada por la inteligencia artificial

Qué necesitas para ver la pantalla de tu celular en la TV y cómo hacerlo

Usa y contra los AirPods desde tu celular Android con esta aplicación gratis

Cómo limpiar la pantalla del TV y el control remoto sin dañarlos: recomendaciones de fabricantes

Todos los códigos de Pokémon GO para mayo 2026: eventos, bonificaciones, recompensas y más

ENTRETENIMIENTO

Por qué Goldie Hawn y Kurt Russell nunca se casaron y cómo esa decisión marcó su historia en Hollywood

Por qué Goldie Hawn y Kurt Russell nunca se casaron y cómo esa decisión marcó su historia en Hollywood

Anne Hathaway reveló que su look favorito de “El diablo viste a la moda 2” fue eliminado de la película

Spike Lee salió en defensa del biopic “Michael” y rechazó las críticas por omitir las acusaciones de abuso infantil

La foto en bikini de Sharon Stone a los 68 años que conquistó las redes sociales

“El diablo viste a la moda 2″ arrasa en taquilla con el segundo mayor estreno del año

MUNDO

Qué es el hantavirus y cómo prevenir el contagio: claves del brote en el crucero del Atlántico

Qué es el hantavirus y cómo prevenir el contagio: claves del brote en el crucero del Atlántico

Suecia interceptó un buque vinculado a la “flota fantasma” de Rusia por evasión de sanciones internacionales

Al menos tres muertos en un crucero en el Atlántico tras un brote vinculado a hantavirus

Springfield destaca por conservar la esencia original de la Ruta 66

Dos soldados de Estados Unidos desaparecieron en una zona de acantilados durante maniobras conjuntas en el sur de Marruecos