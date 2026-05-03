El presidente de Israel realizará una visita histórica a Panamá y Costa Rica para fortalecer relaciones bilaterales

El presidente de Israel, Isaac Herzog, inicia una gira oficial por Panamá y Costa Rica para fortalecer la cooperación bilateral y la alianza estratégica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de Israel, Isaac Herzog, tiene previsto iniciar una gira oficial de cuatro días por Panamá y Costa Rica a partir del miércoles, según informó la Presidencia israelí. El propósito declarado de este viaje es profundizar la alianza estratégica entre Israel y ambas naciones centroamericanas, con las que mantiene lazos cercanos y un interés creciente en reforzar la cooperación bilateral.

La gira comenzará en Panamá, convirtiéndose en la primera visita oficial de un presidente israelí a la capital de ese país. Durante su estadía, Herzog se reunirá con el presidente José Raúl Mulino y miembros del gobierno panameño. Las conversaciones estarán enfocadas en consolidar las relaciones diplomáticas y en explorar nuevas áreas de colaboración, tanto en el ámbito político como en sectores económicos y sociales que sean de interés mutuo.

PUBLICIDAD

En Panamá, además, Herzog mantendrá un encuentro especial con integrantes de la comunidad judía local. Este gesto busca fortalecer los vínculos sociales y culturales entre las dos naciones, así como reconocer el papel que la comunidad judía desempeña en la vida panameña, según información de EFE.

La Presidencia de Israel ha calificado el viaje como una “visita histórica”, resaltando la condición de Panamá y Costa Rica como “países amigos y aliados cercanos”. El comunicado oficial subraya la importancia de América Latina en la política exterior israelí y el renovado impulso en las relaciones con los países de Centroamérica y Sudamérica.

PUBLICIDAD

El programa en Panamá incluye un encuentro destacado de Herzog con la comunidad judía local, reforzando los lazos culturales y sociales entre Israel y Panamá. (Foto: cortesía)

Tras concluir su agenda en Panamá, Herzog viajará a Costa Rica para asistir a la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández Delgado. La invitación a participar en este acto fue realizada por el presidente saliente Rodrigo Chaves Robles, quien también ofrecerá una cena oficial para los jefes de Estado presentes en la investidura. En Costa Rica, Herzog aprovechará la ocasión para dialogar con autoridades nacionales y con personalidades de la comunidad judía costarricense, buscando abrir nuevas oportunidades de intercambio y cooperación.

La visita de Herzog destaca el interés de Israel en consolidar su presencia en América Latina y responde a la estrategia de ampliar la cooperación política, económica y social con países que considera aliados estratégicos. La gira busca, además, reforzar la diplomacia cultural y comunitaria, a través del acercamiento con las comunidades judías de ambos países.

PUBLICIDAD

La ceremonia de traspaso de poderes en Costa Rica introduce cambios inéditos

La toma de posesión de Laura Fernández Delgado como presidenta de Costa Rica, prevista para el viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional, presentará novedades respecto a otras transiciones recientes. Por primera vez, la mayoría de los exmandatarios costarricenses no estarán presentes, ya que la Asamblea Legislativa optó por enviar invitaciones formales pero sin convocarlos directamente. Esta decisión marca un hecho singular en la historia política reciente del país.

La ceremonia de traspaso de poderes en Costa Rica se llevará a cabo el 8 de mayo. (REUTERS/Mayela Lopez)

El evento será abierto y gratuito para el público, lo que refuerza el mensaje de apertura institucional impulsado por la futura presidenta. Como innovación, inmediatamente después de la ceremonia oficial se realizará en el mismo estadio el primer Consejo de Gobierno, señalando el inicio de una gestión que busca transparencia y cercanía con la ciudadanía.

PUBLICIDAD

La próxima gira de Isaac Herzog y la asunción de Laura Fernández coinciden con una etapa de transformaciones en la vida institucional y diplomática de Costa Rica, estableciendo referencias recientes en la política nacional y en los vínculos con otros países.