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El Inter de Lautaro Martínez se consagró campeón de la Serie A de Italia: la asistencia del argentino en el duelo decisivo

El conjunto milanés venció 2-0 al Parma y dio la vuelta olímpica tres fechas antes de la finalización del torneo

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El Inter de Milán se consagró campeón de la Serie A 2025-2026 con una victoria 2-0 sobre el Parma, en un partido en el que Lautaro Martínez volvió a la cancha tras un mes de inactividad por lesión y selló su participación con una asistencia en el segundo gol del encuentro.

El delantero argentino ingresó al minuto 67 en reemplazo de Marcus Thuram, quien había abierto el marcador, y le habilitó el tanto a Henrik Mkhitaryan para cerrar la goleada. Fue tras picar por la derecha, casi como un puntero, y enviar un centro rasante al centro, para que su compañero definiera con la valla descubierta.

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El conjunto dirigido por Cristian Chivu obtuvo el título con tres fechas de anticipación, lo que refleja la superioridad del equipo a lo largo de la temporada. Martínez, pese a su ausencia prolongada, se mantiene como el goleador del torneo con 16 anotaciones, seguido de cerca por su compañero Thuram, con 13.

Para el delantero de Bahía Blanca, se trata del octavo título con el Inter de Milán: tres en la Serie A, tres en la Supercopa de Italia y dos en la Copa Italia. A nivel de palmarés colectivo, el club milanés alcanzó su Scudetto número 21, lo que lo consolida como el segundo equipo más ganador de la primera división italiana, detrás de la Juventus, que acumula 36 títulos.

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El ex Racing, en el corazón de las celebraciones (REUTERS/Daniele Mascolo)
El ex Racing, en el corazón de las celebraciones (REUTERS/Daniele Mascolo)

Campeón del mundo y bicampeón de América con Argentina, el título representa un envión anímico para el Toro, que busca llegar en buen nivel físico y futbolístico para el Mundial 2026. Vale recordar que los citados por Lionel Scaloni se reunirán en Kansas el 30 de junio para la puesta a punto.

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