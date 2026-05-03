La felicidad de Colapinto por su actuación en el GP de Miami y el efecto que tuvo Messi: “Hay que traerlo todas las carreras”

Franco Colapinto consiguió un histórico octavo puesto en el Gran Premio de Miami, igualando su mejor resultado previo en la Fórmula 1 de la temporada 2024, cuando finalizó 8° con Williams en Bakú. El joven de 22 años sumó cuatro puntos para Alpine al completar una actuación sublime, en una carrera que terminó con la victoria del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. El podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri para McLaren.

Una vez finalizada la actividad en pista, Colapinto habló en conferencia de prensa y mostró su emoción por el resultado que consiguió en los Estados Unidos. “Muy feliz. Estoy contento con el resultado y la mejoría y la performance que tuvimos este fin de semana. Fue realmente muy positivo. Estoy contento por los puntos. Agradecido con el equipo por el esfuerzo de traer las mejoras, el chasis nuevo... fue un paquete grande. Si bien no tenía el alerón de atrás (que sí tenía Gasly), son mejoras muy grandes que me ayudaron a estar más competitivo. Estoy feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos. Fue un finde lindo”, destacó en diálogo con ESPN.

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En esta misma línea, analizó lo que fue el desarrollo de la carrera en Miami: “La largada fue complicada. Algo pasó en el turbo que no tenía presión, no tenía potencia. Creo que perdí cinco puestos, pero después los pude recuperar en la 1 haciendo unas buenas primeras curvas. Contento con eso y con mi performance. Hay que seguir laburando para mejorar para Canadá un poco más. Vamos por buen camino”.

Colapinto igualó su mejor resultado en la F1 al quedar octavo en el GP de Miami (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Franco Colapinto se refirió a su histórica exhibición en Buenos Aires y la aparición de Lionel Messi en el paddock de Miami. “Hace una semana estábamos dando trompos y con el camión dando vueltas. Increíble. Estos último siete días se me cumplieron muchos sueños. Muy contento, estoy disfrutando del momento. Es una felicidad enorme ver a Leo (Messi) otra vez. Hoy acá, antes de la largada. Estaban todos entrando en calor y yo estaba en jeans sacándome fotos y hablando con Leo. Fue eso capaz. Hay que traerlo a todas las carreras”, comentó entre risas.

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A esto, agregó: “Fue un gran fin de semana. Un sueño hecho realidad conocer a mi ídolo, hablar con él y que me apoye con toda su familia. Fue un día y un momento muy especial. Feliz de haber tenido un buen resultado y del esfuerzo de todos. Además de darle algo lindo a los argentinos”.

*El resumen del Gran Premio de Miami

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Colapinto, por su parte, perdió algunos puestos tras una mala salida, aunque aprovechó un trompo de Max Verstappen con su Red Bull para escalar al séptimo lugar. En los primeros giros, Pierre Gasly debió abandonar tras un toque con Liam Lawson (Racing Bulls), algo que privó a la escudería francesa de cosechar más puntos en Miami.

El argentino mostró un ritmo contundente a bordo del A526 para mantenerse en la pelea. Incluso, llegó a ubicarse cuarto por las detenciones de los punteros. Desde entonces, Colapinto logró establecer una diferencia de 20 segundos sobre Carlos Sainz después de su detención en boxes, consolidando así el resultado final hasta cruzar la meta. La cosecha de cuatro unidades de Miami—más el punto que consiguió al quedar 10° en China— escaló hasta el 11° lugar en el Campeonato de Pilotos.

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La próxima fecha del campeonato se disputará en el Gran Premio de Canadá, en el Circuito Gilles Villeneuve, con una carrera principal programada para el domingo 24 de mayo a las 17:00 (hora argentina).