Con la clasificación de Racing de manera agónica, así están los cruces de octavos de final del Torneo Apertura

Racing y Huracán clasificaron a los octavos de final (X:@CAHuracán)

La novena fecha del Torneo Apertura continuó este domingo y se definió el grueso de los clasificados a los octavos del final. La jornada contó con una dramática definición por el boleto a la siguiente instancia con cuatro partidos a la misma hora: Rosario Central-Tigre, Racing-Huracán, Gimnasia-Argentinos Juniors y Belgrano-Sarmiento.

El Canalla igualó ante el elenco de Victoria y lo dejó son chances de pasar a la siguiente fase. Lo mismo le ocurrió a Sarmiento que fue goleado por Belgrano. El Lobo, por su parte, hizo su trabajo y le ganó al Bicho de la Paternal para terminar sexto. En tanto, la Academia y el Globo no pasaron del cero y ambos clasificaron.

PUBLICIDAD

Además, Independiente Rivadavia, ya clasificado en el primer lugar de la Zona B, empató 1-1 con Aldosivi, que cerró el certamen sin victorias. Se cerrará el día con River Plate y Atlético Tucumán (18:30).

Estos serían los cruces de octavos de final hoy

Estudiantes vs. Racing

Rosario Central vs. Independiente

River Plate vs. San Lorenzo

Vélez vs. Gimnasia

Independiente Rivadavia vs. Unión

Talleres vs. Belgrano

Boca Juniors vs. Huracán

Argentinos vs. Lanús

El sábado comenzó la última fecha del Torneo Apertura, que determinará cuáles serán los 16 clasificados a los octavos de final rumbo a pelear por el título del primer semestre en el fútbol argentino. Hubo seis duelos estipulados en este inicio del fin de semana, aunque se destacó el clásico entre San Lorenzo e Independiente y la presentación de Boca Juniors.

PUBLICIDAD

La grilla tuvo su inicio en el estadio Claudio Fabián Tapia con la derrota de Barracas Central ante Banfield. Además, Lanús -ya clasificado- igualó sin goles con Deportivo Riestra. En la continuidad, el Xeneize le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero.

En contraposición, el estadio Nuevo Gasómetro recibió una final por la clasificación a la próxima ronda. El Rojo de Gustavo Quinteros ganó y accedió a la siguiente instancia, mientras que el Ciclón de Gustavo Álvarez avanzó de fase de todos modos.

PUBLICIDAD

Uno de los rivales directos de ambos era Unión, que jugó a la misma hora contra Talleres en Santa Fe. El Tatengue y la T igualaron 1-1. En el cierre de la jornada, Estudiantes de La Plata le ganó 2-0 a Platense y recuperó la cima de la Zona A.

Por último, el lunes figuran tres compromisos. El primero de ellos será vital para definir la Zona A porque Defensa y Justicia necesita vencer a Gimnasia y Esgrima en Mendoza (17:00). Más adelante, Vélez-Newell’s (19:15) y Estudiantes de Río Cuarto-Instituto (21:30).

PUBLICIDAD

EL CRONOGRAMA DE LA ÚLTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA

Sábado 2 de mayo

Barracas Central 1-2 Banfield

PUBLICIDAD

Lanús 0-0 Deportivo Riestra

Central Córdoba 1-2 Boca Juniors

PUBLICIDAD

San Lorenzo 1-2 Independiente

Unión 1-1 Talleres

PUBLICIDAD

Platense 0-2 Estudiantes

Domingo 3 de mayo

PUBLICIDAD

Aldosivi 1-1 Independiente Rivadavia

Rosario Central 1-1 Tigre

Racing 0-0 Huracán

Gimnasia 2-0 Argentinos Juniors

Belgrano 4-0 Sarmiento

18:30 - River Plate vs. Atlético Tucumán

Lunes 4 de mayo

17:00 - Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia

19:15 - Vélez vs. Newell’s

21:30 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto

Así están las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual

*Los ocho primeros de cada zona avanzan a los octavos de final