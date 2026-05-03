Con la clasificación de Racing de manera agónica, así están los cruces de octavos de final del Torneo Apertura

La novena fecha del Torneo Apertura continuó este domingo y se definió el grueso de los clasificados a los octavos del final. La jornada contó con una dramática definición por el boleto a la siguiente instancia con cuatro partidos a la misma hora: Rosario Central-Tigre, Racing-Huracán, Gimnasia-Argentinos Juniors y Belgrano-Sarmiento.
El Canalla igualó ante el elenco de Victoria y lo dejó son chances de pasar a la siguiente fase. Lo mismo le ocurrió a Sarmiento que fue goleado por Belgrano. El Lobo, por su parte, hizo su trabajo y le ganó al Bicho de la Paternal para terminar sexto. En tanto, la Academia y el Globo no pasaron del cero y ambos clasificaron.
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Además, Independiente Rivadavia, ya clasificado en el primer lugar de la Zona B, empató 1-1 con Aldosivi, que cerró el certamen sin victorias. Se cerrará el día con River Plate y Atlético Tucumán (18:30).
Estos serían los cruces de octavos de final hoy
- Estudiantes vs. Racing
- Rosario Central vs. Independiente
- River Plate vs. San Lorenzo
- Vélez vs. Gimnasia
- Independiente Rivadavia vs. Unión
- Talleres vs. Belgrano
- Boca Juniors vs. Huracán
- Argentinos vs. Lanús
El sábado comenzó la última fecha del Torneo Apertura, que determinará cuáles serán los 16 clasificados a los octavos de final rumbo a pelear por el título del primer semestre en el fútbol argentino. Hubo seis duelos estipulados en este inicio del fin de semana, aunque se destacó el clásico entre San Lorenzo e Independiente y la presentación de Boca Juniors.
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La grilla tuvo su inicio en el estadio Claudio Fabián Tapia con la derrota de Barracas Central ante Banfield. Además, Lanús -ya clasificado- igualó sin goles con Deportivo Riestra. En la continuidad, el Xeneize le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero.
En contraposición, el estadio Nuevo Gasómetro recibió una final por la clasificación a la próxima ronda. El Rojo de Gustavo Quinteros ganó y accedió a la siguiente instancia, mientras que el Ciclón de Gustavo Álvarez avanzó de fase de todos modos.
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Uno de los rivales directos de ambos era Unión, que jugó a la misma hora contra Talleres en Santa Fe. El Tatengue y la T igualaron 1-1. En el cierre de la jornada, Estudiantes de La Plata le ganó 2-0 a Platense y recuperó la cima de la Zona A.
Por último, el lunes figuran tres compromisos. El primero de ellos será vital para definir la Zona A porque Defensa y Justicia necesita vencer a Gimnasia y Esgrima en Mendoza (17:00). Más adelante, Vélez-Newell’s (19:15) y Estudiantes de Río Cuarto-Instituto (21:30).
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EL CRONOGRAMA DE LA ÚLTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA
Sábado 2 de mayo
Barracas Central 1-2 Banfield
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Lanús 0-0 Deportivo Riestra
Central Córdoba 1-2 Boca Juniors
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San Lorenzo 1-2 Independiente
Unión 1-1 Talleres
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Platense 0-2 Estudiantes
Domingo 3 de mayo
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Aldosivi 1-1 Independiente Rivadavia
Rosario Central 1-1 Tigre
Racing 0-0 Huracán
Gimnasia 2-0 Argentinos Juniors
Belgrano 4-0 Sarmiento
18:30 - River Plate vs. Atlético Tucumán
Lunes 4 de mayo
17:00 - Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia
19:15 - Vélez vs. Newell’s
21:30 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto
Así están las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual
*Los ocho primeros de cada zona avanzan a los octavos de final
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