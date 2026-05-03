Fabián Cubero emocionó a Mica Viciconte con un romántico mensaje en su cumpleaños: “Solo puedo agradecer”

Con una una compilación de fotografías que documentan nueve años de la vida de la pareja, Fabián Cubero saludó a Mica Viciconte por sus 37 años (Instagram)

El fin de semana estuvo marcado por la celebración para Mica Viciconte y Fabián Cubero, quienes disfrutaron de un nuevo cumpleaños juntos. La panelista sopló 37 velitas acompañada por su pareja y su hijo Luca, consolidando una vez más la imagen de familia ensamblada que comparten a diario en redes sociales. En medio de los festejos, fue el propio Cubero quien le dedicó un romántico y emotivo posteo que no solo enterneció a sus seguidores, sino que se llenó de mensajes de cariño y buenos deseos.

A través de su cuenta de Instagram, Fabián compartió un clip especialmente editado para la ocasión. En él, recopiló imágenes de los mejores momentos vividos junto a Mica a lo largo de su relación. La secuencia incluyó postales de diferentes momentos juntos, con el mar, la playa y la complicidad como escenarios recurrentes. Sobre ese collage de recuerdos, el exfutbolista escribió: “Amor, hoy miro todo lo que vivimos en estos nueve años y solo puedo agradecer. Gracias por cada abrazo, cada charla, cada apoyo y cada momento compartido”. Y agregó: “Sos la persona con la que quiero seguir soñando y creciendo. Te amo muchísimo @micaviciconte y volvería a elegirte una y mil veces más”.

PUBLICIDAD

Asimismo, en el video de homenaje que Cubero le dedicó a su pareja, se pudo apreciar la evolución de la unión a lo largo del tiempo: desde sus primeras vacaciones juntos, pasando por celebraciones en la playa, reuniones con amigos y momentos de complicidad en el día a día. La frase “mi amor”, en inglés, que apareció en el clip, sintetiza el sentimiento que se repite en cada postal y que ambos eligen compartir con sus seguidores.

Mica y Fabián sonriendo alegremente mientras posan abrazados en una playa tropical bajo un cielo azul con palmeras de fondo

La respuesta de Mica no tardó en llegar. Fiel a su estilo frontal y cariñoso, la panelista comentó: “Siempre digo que el amor se demuestra con hechos… y vos lo hacés todos los días. Gracias por tanto amor en estos casi nueve años. En mi cumple y siempre te elijo mil veces más. Te amo”. En paralelo, la publicación, que rápidamente superó miles de ‘me gusta’, se llenó de comentarios de seguidores y amigos de la pareja. “Hermosa pareja. Ambos se merecen todo”; “Te merecías una Mica en tu vida”; “Ojalá que sean eternos… Siempre así”; “Por muchos años más”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron, confirmando el cariño que despiertan en el público.

PUBLICIDAD

Este cumpleaños de Mica llega en un momento muy especial para la familia. Hace solo unos días, la pareja fue protagonista de otro festejo importante: los 15 años de Allegra, hija de Cubero y Nicole Neumann. El evento, que se celebró el viernes 24 de abril, fue motivo de especulación en la previa debido a las conocidas diferencias entre Nicole y Fabián, y el papel de Mica como pareja del exfutbolista. Sin embargo, la celebración fue vivida con alegría y emoción por todos los integrantes de la familia ensamblada.

La pareja sonriendo ante la cámara mientras disfruta de un paseo en bote, con montañas y el agua de fondo, en un momento de relajación y alegría (Instagram)

Durante la fiesta de Allegra, Mica compartió en sus redes sociales una serie de imágenes y reflexiones que dejaron en evidencia la unión y el afecto que lograron construir. “Una fiesta inolvidable, de esas que te hacen valorar las cosas lindas, los momentos compartidos y la gente que querés”, expresó la panelista en un posteo especial. Allegra, por su parte, respondió con un simple pero contundente “Los amo”, y luego resumió la experiencia con un “Fiestón”, eligiendo enfocarse en el cariño recibido y dejando de lado cualquier polémica externa.

PUBLICIDAD

Así, el cumpleaños número 37 de Mica no fue solo una fecha más, sino una celebración de los proyectos compartidos, la familia ensamblada y el valor de los gestos cotidianos. Entre fotos, palabras y recuerdos, Viciconte y Cubero siguen construyendo una historia de amor que eligen mostrar con sinceridad y orgullo, sumando cada año un motivo más para celebrar.