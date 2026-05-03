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Trump anunció que Estados Unidos escoltará barcos fuera del estrecho de Ormuz: “Es un gesto humanitario”

El operativo “Proyecto Libertad”, que comenzará este lunes, busca asistir a buques de países neutrales atrapados en la zona mediante un esquema de acompañamiento para garantizar su salida

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Trump anunció que Estados Unidos escoltará barcos en el estrecho de Ormuz y advirtió que responderá ante cualquier interferencia (REUTERS/Nathan Howard)
Trump anunció que Estados Unidos escoltará barcos en el estrecho de Ormuz y advirtió que responderá ante cualquier interferencia (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el inicio de una operación internacional para escoltar barcos de terceros países atrapados en el estrecho de Ormuz, en medio del bloqueo impuesto por Irán en la principal vía marítima de la región.

Trump explicó que “naciones de todo el mundo, la mayoría ajenas al conflicto de Medio Oriente, han solicitado ayuda de Estados Unidos para sacar sus embarcaciones, que han quedado atrapadas en el estrecho sin estar involucradas en la disputa”.

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El mandatario remarcó que estos buques, de naciones sin vínculo con la confrontación regional, están siendo retenidos “sin tener absolutamente nada que ver con la situación actual”.

Indicó que instruyó a sus funcionarios para que comuniquen a los gobiernos afectados que Estados Unidos hará “todo lo posible para evacuar de manera segura sus barcos y tripulaciones” a través de las rutas restringidas, permitiéndoles retomar sus actividades comerciales normales.

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La operación, denominada “Proyecto Libertad”, comenzará este lunes, según el horario local del Medio Oriente.

Trump afirmó que el único objetivo es asistir a “personas, empresas y países inocentes, víctimas de circunstancias ajenas”, y presentó la iniciativa como un gesto humanitario que involucra tanto a Estados Unidos como a naciones de Medio Oriente, e incluso a Irán.

Trump anuncia una iniciativa humanitaria para liberar barcos de varias naciones retenidos en el Estrecho de Ormuz
Trump anuncia una iniciativa humanitaria para liberar barcos de varias naciones retenidos en el Estrecho de Ormuz

El presidente aseguró que “la seguridad y el bienestar de las tripulaciones son la prioridad”, ya que muchos de los barcos afectados están sufriendo falta de alimentos y suministros básicos, lo que dificulta la permanencia saludable de grandes dotaciones a bordo.

Trump recalcó que, tras recibir la garantía de asistencia, los países implicados han confirmado que sus buques no volverán a navegar el estrecho hasta que la zona sea calificada como segura para la navegación y otras actividades marítimas.

Hemos informado a estos países que guiaremos sus embarcaciones de forma segura fuera de estas vías restringidas, para que puedan continuar libremente con sus actividades”, subrayó el mandatario.

El presidente también destacó que este esfuerzo se produce en paralelo a “conversaciones muy positivas” que sus representantes mantienen con Irán, y expresó su expectativa de que estas negociaciones puedan derivar en “resultados favorables para todas las partes”.

Sin embargo, Trump fue tajante en su advertencia respecto a cualquier obstáculo en la operación. Declaró que si el proceso humanitario para liberar a los barcos y sus tripulaciones es obstruido, “lamentablemente, esa interferencia deberá ser respondida con firmeza”.

La situación en el estrecho de Ormuz se ha agravado desde la escalada del conflicto regional, con Irán bloqueando el paso de buques y exigiendo peajes a naves no afiliadas a Estados Unidos o Israel.

El operativo “Proyecto Libertad”, que comenzará este lunes, busca asistir a buques de países neutrales atrapados en la zona mediante un esquema de acompañamiento para garantizar su salida (AP foto/Fatima Shbair)
El operativo “Proyecto Libertad”, que comenzará este lunes, busca asistir a buques de países neutrales atrapados en la zona mediante un esquema de acompañamiento para garantizar su salida (AP foto/Fatima Shbair)

El tránsito por el estrecho, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, se ha visto severamente afectado, generando un impacto en los precios internacionales del crudo y en la logística global de hidrocarburos.

El “Proyecto Libertad” busca aliviar la crisis humanitaria y comercial para los barcos que, sin ser parte del conflicto, han quedado atrapados en la zona.

Trump insistió en que el movimiento de los buques tiene únicamente un objetivo humanitario y no forma parte de ninguna acción militar ofensiva.

“Se trata de un gesto humanitario por parte de Estados Unidos, de los países de Medio Oriente y, en particular, de Irán”, enfatizó.

La Casa Blanca concluyó que la comunidad internacional será informada sobre el desarrollo de la operación y que la seguridad de las tripulaciones y la libertad de navegación seguirán siendo una prioridad hasta que la región recupere la normalidad.

(Con información de EFE y AFP)

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