Las atajadas del Dibu Martínez y el gol de Buendía en la caída del Aston Villa por 2-1 ante un Tottenham que salió del descenso

Tottenham logró un triunfo determinante para escapar del descenso al vencer 2-1 al Aston Villa en condición de visitante. Los Spurs aprovecharon la floja actuación de los Villanos para sumar tres puntos vitales. Emiliano Buendía descontó para el cuadro local en el último minuto, mientras que Emiliano Dibu Martínez tuvo algunas intervenciones en el encuentro.

El elenco dirigido por Roberto De Zerbi se adelantó en el marcador a los 11 minutos del primer tiempo. Luego de un lateral que cayó sobre el área, Conor Gallagher capturó el rebote cerca de la medialuna y, tras un exquisito control, sacó un potente remate rasante que venció la resistencia del arquero de la selección argentina. Algunas jugadas más tarde, João Palhinha sacó otro disparo de larga distancia que pegó en el palo, aunque en esta oportunidad el Dibu Martínez logró rozar la pelota con sus dedos.

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A los 23 minutos, el guardameta albiceleste volvió a tener una destacada intervención al sacar un disparo desde adentro del área chica de Randal Kolo Muani, delantero recordado por la final de la Copa del Mundo 2022 en Qatar. A pesar de esto, Tottenham aprovechó el envión del resultado a favor y la endeble respuesta del Aston Villa para aumentar la ventaja. El francés Mathys Tel lanzó un centro preciso para la irrupción del brasileño Richarlison, quien conectó de cabeza para estampar el 2-0.

Dibu Martínez no pudo evitar la caída del Aston Villa contra el Tottenham (Reuters/Matthew Childs)

Después de la mala imagen que dejó el Aston Villa en la primera etapa, Unai Emery realizó modificaciones en el entretiempo y uno de los que ingresó fue el argentino Emi Buendía. Sin embargo, el complemento se desarrolló con un juego opaco que favoreció al cuadro visitante.

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No obstante, cuando todo se encaminaba a terminar 2-0, el volante albiceleste recortó las distancias en el marcador. Matty Cash sacó un preciso centro que Buendía logró conectar en el primer palo. El disparo del argentino descolocó al arquero Antonín Kinský y puso el 2-1 final. El volante albiceleste convirtió nueve goles y brindó siete asistencias en 49 partidos oficiales en la presente temporada.

Con este resultado, Tottenham escapó momentáneamente de los puestos de descenso directo. Los Spurs escalaron a la 17° ubicación con 37 unidades, relegando al West Ham (36) a la zona roja. Los Hammers cayeron de forma rotunda por 3-0 contra el Brentford, mientras que el Nottingham Forest, el otro que está en la pelea con 39 puntos, jugará contra el Chelsea en Stamford Bridge este lunes desde las 11:00 (hora argentina).

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Tottenham logró escapar de la zona del descenso con la victoria sobre el Aston Villa (REUTERS/David Klein)

Leeds United, por su parte, ganó en el arranque de la jornada y, con 43 unidades, cosechó una suma que le brindó tranquilidad. Cabe recordar que el Wolverhampton y el Burnley ya perdieron la categoría. Coventry City e Ipswich Town concretaron el ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés.

La derrota no cambió el panorama del Aston Villa: marcha quinto con 58 unidades, mismas que el Liverpool. Con una buena diferencia respecto al siguiente en la tabla —Bournemouth con 52—, el elenco del Dibu Martínez tiene la clasificación a la UEFA Champions League prácticamente abrochada.

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Es por eso que los Villanos tienen la mirada puesta en las semifinales de la UEFA Europa League. Tras caer por 1-0 en la ida contra el Nottingham Forest, Aston Villa deberá revertir la eliminatoria para clasificar a la final el jueves 7 de mayo a partir de las 16:00 (hora argentina).

Tottenham tendrá una compleja recta final en la pelea por el descenso. El próximo lunes 11 de mayo recibirá en Londres al Leeds United, mientras que el martes 19 visitará al Chelsea. Los Spurs cerrarán la Premier League de local contra el Everton.

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