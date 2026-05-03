Un perro entró al campo en Central-Tigre y frenó el partido durante cinco minutos: la reacción del público ante sus gambetas

Un perro irrumpió en el campo de juego durante el primer tiempo del partido entre Rosario Central y Tigre, correspondiente a la 9ª fecha del Torneo Apertura, y paralizó el encuentro por cerca de cinco minutos en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

El episodio ocurrió cuando apenas se disputaban los primeros diez minutos de la primera etapa, en pleno ataque del Tigre. El árbitro detuvo las acciones de inmediato ante la presencia del animal en el césped. Lo que vino después fue una secuencia que los presentes no esperaban: el perro emprendió una carrera en zigzag por el campo y dejó en el camino a dos alcanzapelotas del Canalla que intentaron atraparlo sin éxito, ante la mirada atónita de los futbolistas de ambos equipos.

PUBLICIDAD

Los auxiliares no lograron cercar al animal en ningún momento de la persecución. Los propios jugadores de Rosario Central y del Matador también intentaron intervenir, pero el perro ignoró todos los intentos y continuó su recorrido por la cancha. Los protagonistas intentaron atraerlo con ofrecimientos de cariño, pero el animal estaba enfrascado en sus juegos, y empeñado en que las acciones no continuaran.

La tribuna no tardó en sumarse al momento. Al ritmo de “¡ole!”, el público de Arroyito coreó cada gambeta del intruso, transformando la interrupción en una ovación espontánea que recorrió los cuatro costados del estadio. Las risas se generalizaron en las gradas ante el espectáculo protagonizado por el canino.

PUBLICIDAD

Tras varios intentos fallidos y algunas corridas adicionales cerca de las áreas, el personal del estadio logró atrapar al animal y retirarlo del campo. La salida del perro fue recibida con aplausos. El partido se reanudó con una demora total de aproximadamente cinco minutos.

Las redes sociales también se convirtieron en una caja de resonancia ante la curiosa secuencia. “El perro se sumó al ataque de Tigre contra Rosario Central. Simplemente fútbol argentino”, escribió un usuario en X (antes Twitter).

PUBLICIDAD

“Es una falta de respeto para él cuando le decimos perro a uno de los nuestros. Mirá como gambetea el tipazo”, añadió otro. “El perro yendo al contraataque de Tigre y gambetear a los seguridad mientras le grita ‘ole’, es lo mejor que vi hoy”, incorporó un tercero a la conversación.

No fue la única emoción del primer tiempo. A los 38 minutos, Alexis Soto abrió el marcador tras una cesión de Quintana y desató el festejo de todo el público local, aunque el fervor que despertó la conquista compitió con el clima que provocó el show del pequeño e intrépido can.

PUBLICIDAD