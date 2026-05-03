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Los mejores memes que dejó el GP de Miami de la F1: del octavo puesto de Colapinto a la visita de la suerte de Messi

El piloto argentino de Alpine igualó su mejor resultado histórico en la Fórmula 1 y protagonizó un abrazo con el astro del Inter Miami que se volvió viral en minutos en todo el mundo

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Las redes sociales explotaron de memes y mensajes de euforia tras la actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde el piloto argentino de Alpine terminó octavo e igualó su mejor resultado histórico en la categoría. El detonante fue doble: una carrera sólida en el circuito del Hard Rock Stadium y un encuentro cara a cara con Lionel Messi en el paddock, que se volvió viral en minutos.

El fin de semana en Miami fue el más completo de Colapinto con la escudería francesa. El piloto de 22 años superó a su compañero Pierre Gasly en ambas clasificaciones, llegó a ubicarse cuarto por las paradas en boxes de los punteros y cruzó la meta con una diferencia de 20 segundos sobre Carlos Sainz. La cosecha de cuatro puntos lo llevó al undécimo lugar del Campeonato de Pilotos, con cinco unidades en total en la temporada.

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La presencia de Messi en el paddock disparó la creatividad de los fanáticos en X (ex Twitter) desde antes de la largada. El capitán de la selección argentina llegó al Autódromo Internacional de Miami junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, todos con camisetas de Mercedes. Primero se sentó dentro del monoplaza W17 de Andrea Kimi Antonelli —actual líder del campeonato, quien le regaló una camiseta del número 10— y luego se trasladó al box de Alpine para saludar a Colapinto. Hubo abrazo, fotos con toda la familia y también con Maia Reficco, la novia del piloto.

La escudería Alpine no tardó en reaccionar: en su cuenta de Instagram publicó un escueto pero elocuente "Messi, Messi, Messi“, que multiplicó su alcance en pocas horas. El posteo se volvió uno de los más compartidos del día entre los seguidores de la Fórmula 1 en habla hispana.

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El posteo de Alpine sobre el encuentro entre Messi y Colapinto

En X, los memes se sucedieron a lo largo de todo el fin de semana. Desde la clasificación Sprint del jueves, cuando Colapinto se metió en Q3 por primera vez en la temporada 2026 y superó a Gasly, los usuarios argentinos inundaron la plataforma con reacciones. "El GOAT lo contagió”, escribió un usuario en referencia al efecto Messi. “El poder de Argentina”, posteó otro, con una imagen que combinaba al piloto y al astro del Inter Miami. "Franco Colapinto en Q3 por primera vez desde 2024, me emocioné”, escribió otra cuenta.

El propio Colapinto reconoció en conferencia de prensa que el encuentro con Messi pudo haber tenido algo que ver con su rendimiento: “Estaban todos entrando en calor y yo estaba en jeans sacándome fotos y hablando con Leo. Fue eso capaz. Hay que traerlo a todas las carreras”, dijo entre risas. Y agregó: “Fue un gran fin de semana. Un sueño hecho realidad conocer a mi ídolo, hablar con él y que me apoye con toda su familia”.

El encuentro en el paddock fue el segundo entre ambos en pocos días. A comienzos de semana, el piloto había visitado las instalaciones de entrenamiento del Inter Miami, donde se produjo un primer contacto organizado por YPF —empresa de la que tanto Messi como Colapinto son embajadores— en el marco de una campaña promocional. Messi accedió de inmediato, en parte motivado por el impacto del Road Show que Colapinto protagonizó el domingo anterior en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, con una convocatoria de 600.000 personas.

La carrera la ganó Antonelli, quien con su Mercedes llegó a las 100 unidades en el campeonato. El podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren. Colapinto terminó por delante de Sainz y de Alex Albon, con un ritmo que lo posicionó como el mejor piloto fuera de las cuatro escuderías punteras: Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

El próximo desafío del argentino será el Gran Premio de Canadá, el domingo 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde además tendrá disponible la mejora aerodinámica en el alerón trasero que Gasly sí usó en Miami.

Los mejores memes que dejó el GP de Miami de Fórmula 1:

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