Minimalista y con un guiño al Martín Fierro: el look de Juana Viale para su programa del domingo

Juana Viale apostó por un vestido de gala para almorzar con sus invitados este domingo (Almorzando con Juana – El Trece)

Desde hace varias temporadas, Juana Viale es una de las figuras más observadas de la televisión argentina cada domingo al mediodía. Su presencia en la pantalla de El Trece no solo se destaca por su carisma y soltura al conducir, sino también por la originalidad de sus elecciones de moda. Siempre dispuesta a innovar, la nieta de Mirtha Legrand se anima a lucir atuendos que reflejan su carácter y su visión personal del estilo, convirtiendo cada emisión de Almorzando con Juana en una cita obligada para los amantes de la moda. No sorprende, entonces, que tras ganar el Martín Fierro de la Moda al Mejor Estilo en Conducción Femenina y el codiciado Martín Fierro de Oro en la última edición, su look vuelva a ser tema de conversación y admiración.

Fiel a su costumbre de interactuar con el público y sumar humor a su presentación, Juana abrió el programa con su clásico saludo: “Hola, ¿cómo están ustedes en sus casas? Feliz domingo. Qué lindo que se siente, ¿no? Acá están los muchachos. Los dos Martín se están acoplando, me parece. Los dos Martín Fierro que me gané. Soy muy feliz. Me gané el Martín Fierro al mejor look, mejor vestida, mejor lookeada de programa de fin de semana y me gané el de oro, así que estoy muy feliz. Gracias por todos los que hablaron bien y por todos los que hablaron mal porque hacen que hoy estemos luciendo mi vestido que usé en el Martín Fierro, por supuesto, de la moda, que fue una fiesta a la moda. La verdad que fue increíble, maravilloso, todos los diseñadores que se presentaron, todas las ternas. Una delicia de fiesta fue”.

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En esta nueva emisión, Juana decidió lucir el mismo vestido con el que recibió el galardón más importante de la televisión argentina. Lejos de guardarlo para siempre, la conductora optó por compartirlo nuevamente con su audiencia, celebrando no solo el reconocimiento sino también la historia y el trabajo detrás de cada prenda. “Y les cuento que mi vestido es un vestido línea realizado en charmeuse de seda natural. ¿Y qué color ven? Esa, bueno, color celadón, mar Caribe. En sus casas, ¿de qué color lo vieron? Hay mucha variedad porque depende el ojo. Como ojo crítico, hay ojo de paleta de colores. Y las luces y el viento, todo”.

Juana Viale luce el icónico vestido celadón de Gino Bogani con el que recibió el Martín Fierro de Oro, un símbolo de su estilo y legado en la televisión argentina actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño en cuestión fue obra de su histórico colaborador y figura de confianza, Gino Bogani, quien la acompañó en innumerables ocasiones y es responsable de muchos de sus looks más celebrados. El vestido, de silueta recta y mangas largas, se destaca por el brillo sutil y la caída perfecta del charmeuse de seda natural, en un tono celadon que según Juana puede variar según la luz, acercándose al mar Caribe o a los verdes más suaves. La combinación entre la elección textil y el color hace que el look sea sofisticado, original y sumamente fotogénico, perfecto para una noche de gala y también para la pantalla televisiva.

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Pero no solo el vestido fue motivo de charla. “Me peinó Juan Fojo, quien me hizo un rodete, un lengüetazo de vaca, que ni les cuento, pero me encanta, me encanta este estilo. Y me maquilló Cris Sepúlveda y me hizo un composé en este color aguamarina”, relató Juana entre risas, con su habitual espontaneidad.

El estilo completo de Juana Viale que arrasó en la última edición de los premios Martín Fierro de la Moda (StoryLab)

La elección del look no fue casualidad. Fue el mismo vestido con el que subió a recibir el Martín Fierro de Oro, un momento que la conductora describió como inolvidable. Durante su discurso de agradecimiento, Juana emocionó al público al recordar a las mujeres de su familia y el legado que recibe de ellas. “No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en la casa. A mi madre, que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó mucho. A mi abuela, Mirtha, que es la más coqueta y es algo que no se verá jamás en la faz de la tierra. Heredé algo que no sé qué es pero acá está”, dijo visiblemente emocionada.

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La conductora se llevó el gran premio de la noche y se lo dedicó a sus hijos, madre y abuela, que la marcaron en su vida (Video: Telefe)

Cada detalle del look de Juana Viale, desde la elección del diseñador hasta la gama cromática y la combinación de peinado y maquillaje, fue pensado para resaltar su personalidad y su lugar como referente de moda en la televisión. Fiel a su estilo, Juana demuestra que la elegancia se puede combinar con frescura y naturalidad, y que el mejor premio es el reconocimiento de quienes la siguen cada domingo, atentos a cada una de sus apuestas fashionistas.