Las perlitas de la histórica visita de Messi al GP de Miami de F1: abrazo con Colapinto, la emoción de su novia y el coche al que se subió

El astro rosarino junto a su esposa Antonela y sus hijos llegaron al circuito para ver la carrera.

Lionel Messi se convirtió en el protagonista inesperado del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 este domingo, cuando su llegada al paddock del Autódromo Internacional de Miami junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro paralizó por completo la actividad normal del circuito.

El capitán de la selección argentina ingresó al paddock pasado el mediodía, después de la carrera de Fórmula 2, con lentes negros y un perfil relajado. Sus tres hijos lucían las camisetas negras del equipo Mercedes, con quien Messi comparte sponsor a través de Adidas. Esa conexión fue la que llevó a la familia a ingresar directamente al hospitality del equipo alemán, donde los esperaban el piloto británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos de la F1 y quien terminaría ganando el GP de Miami.

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*Messi se subió al Mercedes de Kimi Antonelli

El momento que más llamó la atención fue cuando Messi se sentó dentro del monoplaza W17 de Antonelli, un privilegio que ni siquiera está al alcance de los mecánicos del equipo. Antonelli lo recibió con una camiseta del número 10 y el volante del auto para los hijos del rosarino. Las cámaras de televisión y los fotógrafos, que habitualmente apuntan hacia los pilotos, se redirigieron de inmediato hacia el futbolista.

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Tras el paso por Mercedes, llegó el encuentro más esperado del día. Messi se trasladó al box de Alpine para saludar a Franco Colapinto, el piloto argentino que arrancó desde la octava posición en la grilla y logró mantenerla hasta el final, logrando por segunda vez su mejor clasificación en la historia de la Fórmula 1. Hubo abrazo, fotos con toda la familia y también con Maia Reficco, la novia del piloto, quien se sumó al momento a pedido de Colapinto. “Disfrutando con la familia, con los chicos, por primera vez acá. Tenía ganas de saludar a Franco y ahora nos vamos para arriba”, le dijo Messi a la periodista Alejandra Martínez de ESPN.

Messi: “Disfrutando acá con la familia, teníamos ganas de saludarlo a Franco”

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Antes de retirarse al sector VIP de Mercedes para ver la carrera, Messi firmó autógrafos y posó para fotos con integrantes del equipo Alpine, que le acercaron camisetas de la selección argentina. Una marea de personas y cámaras ocupó los alrededores del pit durante todo el tiempo que duró la visita.

La presencia de Messi en el circuito no estaba confirmada de antemano. La sorpresa fue mayor teniendo en cuenta que unas horas antes, el sábado a la noche, el delantero había sufrido una de las derrotas más llamativas de su etapa en la Major League Soccer (MLS): su Inter Miami ganaba 3-0 el clásico ante Orlando City y terminó perdiendo 3-4, en el partido número 100 de Messi con el club.

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El astro argentino arribó al paddock acompañado por su familia

El encuentro en el paddock fue el segundo cara a cara entre Messi y Colapinto en pocos días. A principios de semana, el piloto había visitado las instalaciones de entrenamiento del Inter Miami, donde se produjo el primer encuentro entre ambos en presencia de Rodrigo De Paul. Ese primer contacto fue organizado por YPF, empresa estatal petrolera de la que tanto Messi como Colapinto son embajadores, que aprovechó una campaña promocional en Miami para concretar la reunión. Messi accedió de inmediato al encuentro, en parte por el impacto que le generó el multitudinario Road Show que Colapinto protagonizó el domingo anterior en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, con una convocatoria de 600.000 personas.

La visita también tuvo sus momentos anecdóticos. Entre la multitud que intentaba fotografiar a Messi, una mujer no vio un escalón mientras miraba la pantalla de su celular y se cayó. Messi advirtió la situación, pero al comprobar que la fanática estaba bien, continuó su caminata.

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Juan Martín Del Potro, Bizarrap y Luis Suárez también estuvieron presentes en el paddock durante la jornada. La carrera principal del GP de Miami, sexta fecha del calendario pero cuarta en disputarse en la temporada 2026 —tras la suspensión de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente— arrancó a las 14 (hora argentina), adelantada respecto a la hora original prevista por pronósticos de tormenta en la península de Florida.

MÁS IMÁGENES DE LA HISTÓRICA VISITA DE MESSI AL GP DE MIAMI DE F1:

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Lionel Messi en las gradas con su hijo Thiago durante la carrera del GP de F1 (Reuters/Rebecca Blackwell)

Tras jugar con el Inter Miami, Messi fue a ver la carrera de Fórmula 1 (Reuters/Rebecca Blackwell)

Messi y Franco Colapinto (@F1)

La emoción de Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, por ver a Messi (REUTERS/Brian Snyder)

Maia Reficco acompañó a su novio Colapinto y se emocionó al conocer a Lionel Messi (REUTERS/Brian Snyder)

Messi y su hijo mayor, Thiago en el GP de Miami (REUTERS/Brian Snyder)

Messi se subió al auto de Antonelli de la escudería Mercedes (REUTERS/Brian Snyder)

Así reaccionó la Fórmula 1 al ver a Lionel Messi

Messi junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos y Colapinto con su novia Maia Reficco