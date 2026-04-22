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Los dos golazos de Nico González y la insólita expulsión de Thiago Almada en la derrota del Atlético de Madrid de Simeone

El delantero de la selección argentina aportó un doblete que no alcanzó para el Colchonero en su visita a Elche por La Liga de España

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Luego de la derrota en la final de la Copa del Rey y a la espera de las semifinales de la Champions League frente al Arsenal, Atlético de Madrid visitó a Elche por la fecha 33 de La Liga de España con presencia argentina en el campo. Uno de los grandes protagonistas en el estadio Manuel Martínez Valero fue Nico González, quien se despachó con dos goles, aunque no alcanzaron para evitar la derrota 3-2.

El delantero que también está en los planes de Lionel Scaloni en la selección argentina fue determinante en un álgido primer tiempo, en el que el Atleti se fue al descanso con un vibrante empate 2-2. A los 10 minutos de juego, González marcó su primer tanto con una jugada que él mismo inició al recorrer varios metros con la pelota. Luego de combinar con su compañero Rodrigo Mendoza, Nico definió tras recibir de taco con un disparo de zurda entrando al área para vencer al arquero argentino Matias Dituro.

El Elche llegó al empate a los 18 minutos por intermedio del austríaco David Affengruber y aumentó a los 33′ gracias a un penal convertido por el portugués André Silva. Esta acción tuvo a Thiago Almada como protagonista. El campeón del mundo cometió un error grave al perder el balón y tomar de la camiseta dentro del área a Affengruber. El árbitro Guillermo Cuadra Fernández no dudó en sancionar el penal y le mostró la tarjeta roja al futbolista surgido de Vélez.

*El penal que derivó en la expulsión de Thiago Almada

Sin embargo, el equipo que dirige el Cholo Simeone llegó al empate 60 segundos después otra vez por intermedio del extremo argentino proveniente de Juventus. Luego de un largo pase de Robin Le Normand, Nico González se llevó la pelota con la cabeza por línea final, se sacó de encima a dos rivales con un “sombrero” antes de definir con un frentazo que traspasó la línea de meta pese al esfuerzo por rechazar de Affengruber. El árbitro tardó en convalidar el gol debido a un chequeo previo en el VAR, que determinó que el balón no había salido de la cancha antes del tanto.

Atlético de Madrid presentó una alineación alternativa pensando en el duelo de Champions League de la próxima semana, no tuvo como titulares a Juan Musso, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina, aunque estos dos últimos jugadores ingresaron en el segundo tiempo. Esta decisión le costó el partido en Elche, ya que los locales aprovecharon (además del hombre de más) para lograr el 3-2 gracias al portugués Silva, quien también firmó un doblete.

*El segundo gol de Nico González para el Atlético de Madrid

Esta derrota dejó al Colchonero en el cuarto puesto de La Liga, con 57 puntos, en el último puesto de clasificación a la próxima Champions League. No obstante, los de Simeone están ocho unidades por encima del Betis, que por ahora está ingresando a la Europa League de 2027. Para el Elche significaron tres puntos de oro, ya que pelea por la permanencia en la Primera División y estiró su ventaja de dos puntos ante el Deportivo Alavés, que estaría descendiendo por el momento junto con el Levante y Real Oviedo.

*El resumen del triunfo del Elche ante Atlético de Madrid

LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA

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