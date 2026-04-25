Quite quirúrgico y asistencia a 80 metros del arco: el pase gol de Nahuel Molina a Sorloth en la victoria de Atlético de Madrid

El argentino se lució para dejarlo al noruego mano a mano y sellar el 3-1 parcial

Atlético de Madrid encaró un partido incómodo en el estadio Metropolitano y lo sacó adelante con entereza para vencer 3-2 al Athletic Club de Bilbao por la fecha 32 de la Liga de España en la antesala a la ida de las semifinales de la Champions League ante Arsenal en este mismo recinto. Nahuel Molina dio la nota de la jornada entre los argentinos con una asistencia clave en el 3-1 parcial anotado por el noruego Alexander Sorloth.

El entrenador Diego Simeone tomó varias decisiones para resguardar a algunas de sus figuras: colocó a su hijo Giuliano desde el inicio y les dio minutos desde la banca al propio Molina y a Nicolás González, mientras que Julián Álvarez y Juan Musso permanecieron en el banquillo durante los 90 minutos y se perfilan para ser titulares ante los Gunners. Thiago Almada no jugó porque fue expulsado en la jornada anterior frente a Elche.

Bajo este escenario, los del País Vasco sorprendieron al anfitrión con el gol de Aitor Paredes a los 23 minutos de la primera etapa. La irreconocible cara que mostraron los del Cholo provocó que los hinchas retiren al equipo con silbidos de camino al entretiempo. Había que dar un golpe sobre la mesa y Simeone le dio la confianza a los once titulares.

El Colchonero demoró cuatro minutos del complemento para sellar el empate inicial a través de Antoine Griezmann, quien juega sus últimos partidos con esta camiseta antes de emigrar al Orlando City de la Major League Soccer (MLS) a mitad de año. Más tarde, a los 9' de la parte final, Alexander Sorloth se combinó con Álex Baena, recibió la devolución y convirtió el 2-1 para concretar la remontada.

Ambos se midieron por la fecha 32 de la Liga de España

A continuación, el Aleti resguardó la ventaja con el apoyo de su público y recién amplió la cuenta a los 92 minutos con una magnífica intervención de Nahuel Molina. El argentino le extirpó la pelota con el taco a Robert Navarro en un quite quirúrgico del ex Boca Juniors. Acto seguido, levantó la cabeza y le envió una espectacular asistencia a 80 metros del arco contrario a Sorloth.

El atacante noruego orientó la pelota con su pecho en mitad de cancha y se encaminó a quedar mano a mano contra el arquero. Su definición con un potente zurdazo dejó sin posibilidades a Unai Simón para el 3-1 parcial del dueño de casa. En la última jugada del choque, Gorka Guruzeta achicó distancias (2-3), pero los dirigidos por Ernesto Valverde se quedaron sin tiempo para buscar el empate.

Es la cuarta asistencia en 42 partidos de la temporada para Nahuel Molina con la camiseta del Atlético de Madrid. Se suma a sus pases gol ante Barcelona por La Liga de España y frente al Blaugrana y Atlético Baleares por la Copa del Rey. Además, convirtió dos tantos en este lapso frente a Getafe y Real Madrid por el torneo doméstico.

Con este triunfo, el Rojiblanco se mantiene en la cuarta colocación del campeonato local con 60 unidades, y aprovechó el empate del Real Betis (5° con 50) ante Real Madrid para estirar la ventaja a 10 unidades con los Béticos. Ambos encabezan la pelea por quedarse con el último boleto clasificatorio a la UEFA Champions League 2026/27 a falta de cinco fechas para el final de la Liga de España.

Ahora, el Colchonero recibirá este miércoles desde las 16 (hora argentina) al Arsenal de Inglaterra en España y su agenda seguirá con una visita de riesgo a Mestalla para medirse el sábado 2 de mayo a Valencia por el torneo español. El martes 5 viajará a Londres para luchar ante los Gunners por un lugar en la final de la Liga de Campeones.

La tabla de posiciones de la Liga de España